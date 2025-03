Un paysagiste nous explique comment bien préparer sa pelouse avant le printemps

À l’heure où j’écris ces lignes, soit le 6 mars à 12 h 45, le thermomètre affiche 17,9 °C sur ma terrasse ensoleillée de Réau, en Seine-et-Marne. Ah le printemps, le Soleil, les oiseaux qui chantent… et le réveil inexorable du jardin ! Eh oui, après avoir subi le froid, des trombes d’eau et le piétinement incessant de mes trois chiens fougueux, ma pelouse va me donner du fil à retordre et mériter un bon coup de frais ! Et, si je veux qu’elle retrouve son éclat, il ne va pas falloir que je tarde à m’y mettre ! Vous aussi ? No Panic ! Je vais vous guider pas à pas pour donner un nouveau souffle à votre gazon et éviter qu’il ressemble à un champ de bataille. Prêt à sortir vos outils de jardinage ? En avant pour quelques conseils avisés de notre paysagiste professionnel Alexandre !

Désherbage et scarification : le grand nettoyage de printemps

Ne dégainez pas la tondeuse immédiatement, son temps viendra où elle reprendra du service ! En effet, avant toute chose, il faut débarrasser votre pelouse de tout ce qui l’étouffe. Mousse, mauvaises herbes et feutrage végétal accumulés durant l’hiver empêchent votre gazon de respirer et de pousser correctement. Le plus efficace reste le désherbage manuel, plus respectueux de l’environnement. Un bon couteau désherbeur vous aidera à retirer les indésirables jusqu’à la racine. Si la mousse a envahi votre gazon, vous pouvez soit l’arracher à la main (avec un peu de patience), soit utiliser un désherbant écologique, explique Alexandre. Une fois cette étape réalisée, place à la scarification ! Cette technique consiste à aérer le sol en retirant la couche de feutrage qui empêche l’eau et les nutriments de pénétrer correctement. Réglez votre scarificateur sur 2 à 4 cm de profondeur et effectuez des passages croisés pour une aération optimale. Et, voilà, votre pelouse commence déjà à respirer !

Fertilisation et regarnissage : le coup de boost du printemps

Après le grand nettoyage, votre gazon a besoin d’un petit coup de pouce pour repartir de plus belle. C’est le moment d’apporter des engrais naturels comme du compost maison, du terreau de qualité ou encore un engrais riche en potassium (évitez en revanche les engrais chimiques trop agressifs). Cela permettra de renforcer les racines et intensifier la couleur du gazon. Si votre pelouse a souffert de l’hiver et présente des zones clairsemées, il est temps de réensemencer les parties dégarnies. Pour cela, épandez les nouvelles graines sur les zones abîmées, puis passez un rouleau pour bien les fixer au sol.

Tonte et arrosage : les indispensables du quotidien

Une fois que tout est en place, il faut entretenir cette belle remise en forme ! La tonte régulière est essentielle : à partir du mois d’avril, prévoyez une tonte toutes les semaines et demie pour garder un gazon bien dense. Attention à ne pas couper trop court au début, cela pourrait fragiliser votre pelouse. Enfin, l’arrosage joue un rôle clé, surtout pour les jeunes semis. La règle d’or ? Deux arrosages par semaine, en privilégiant les horaires matinaux ou en soirée pour éviter l’évaporation, précise Alexandre.

Et, si la pluie s’en charge, vous pouvez bien sûr espacer les séances ! Et vous, êtes-vous prêt à retrousser vos manches pour offrir à votre pelouse une nouvelle jeunesse ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .