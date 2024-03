Quel est le meilleur moment pour scarifier sa pelouse ?

Au sortir de l’hiver, et avec les fortes pluies de ces derniers mois, les pelouses ont grandement souffert. Elles sont détrempées, voire dégarnies sur certains endroits, et il va falloir la remettre en état pour le printemps. Avant d’engager la première tonte, qui devrait se faire très bientôt, les paysagistes conseillent de la passer au scarificateur. 69 % des ménages français disposent d’au moins un jardin avec une pelouse ou surface en herbe, selon une étude menée par BVA pour Semea. Nous devrions donc, tous, posséder un scarificateur, garanti d’une pelouse aérée et prête à affronter un nouveau cycle de tonte. Mais, qu’est-ce qu’un scarificateur ? Comment l’utiliser ? Et, comment le choisir ? Nous allons tout vous expliquer.

Qu’est-ce qu’un scarificateur de pelouse ?

Un scarificateur pour pelouse est un outil de jardinage conçu pour améliorer la santé de la pelouse en éliminant la couche de chaume et en aérant le sol. La couche de chaume est constituée de débris organiques tels que les racines mortes, l’herbe coupée et d’autres matières organiques qui s’accumulent à la surface du sol au fil du temps. Le scarificateur possède des lames ou des dents métalliques, qui, en tournant, enlèveront les chaumes et les mousses qui auront poussé sur le sol. Après son passage, vous devrez donc retirer les déchets, qu’il aura récolté. De plus, en aérant votre gazon grâce au scarificateur, vous permettez aux nouvelles pousses de gazon d’obtenir un meilleur enracinement.

Comment utiliser un scarificateur de pelouse ?

L’utilisation du scarificateur doit se faire sur un sol humide, mais pas détrempé, et avant la première tonte, si l’herbe n’est pas trop haute. Dans l’éventualité où le gazon serait trop haut, il est préférable d’effectuer une première tonte à ras, avant de scarifier votre pelouse. Si vous disposez d’un scarificateur réglable, commencez toujours par la plus petite hauteur de lame, puis augmentez-la progressivement. Pour une efficacité optimale, passez le scarificateur en suivant un schéma régulier, en bandes, par exemple, comme vous le feriez avec votre tondeuse. Si vous choisissez le passage en bandes, il faudra effectuer un second passage en croisant les premières bandes. Après le passage, il est essentiel de ramasser les débris laissés par le scarificateur, puis de les déposer en déchetterie, pour éviter qu’ils ne repoussent sur votre pelouse. Une fois la scarification effectuée, vous pouvez intégrer de l’engrais, ou autres apports nutritifs, la terre aérée sera plus prompte à les absorber.

Quand faut-il scarifier sa pelouse et comment choisir un scarificateur ?

Il est recommandé de scarifier votre gazon deux fois par an, et jamais plus pour ne pas abîmer votre pelouse. Les périodes optimales pour effectuer la scarification sont le printemps et l’automne, idéalement après la première tonte de la saison. Au printemps, il est conseillé de scarifier avant la fin des gelées hivernales pour revitaliser la pelouse et éliminer toute couche de feutrage qui aurait pu se former pendant l’hiver. En automne, la scarification permet de se débarrasser des mauvaises herbes, de la mousse et du feutrage, contribuant ainsi à renforcer la santé de la pelouse.

Quant au choix du scarificateur, il dépend de la surface à traiter. Disons que pour un terrain de moins de 100 m², le scarificateur manuel fera l’affaire. Si votre terrain avoisine les 500 m², il sera préférable d’opter pour un scarificateur électrique. Vous trouverez des scarificateurs électriques sur Amazon, Castorama ou Brico Dépôt, par exemple. Comment scarifiez-vous votre pelouse ? Avez-vous des astuces à nous donner ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

