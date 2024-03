Comment faire de l’engrais en spray avec des coquilles d’œufs ?

Vous êtes peut-être propriétaire d’un poulailler et profitez d’œufs frais et gratuits à volonté, tout au long de l’année ? Nous consommons, chaque année, approximativement 220 œufs par personne et par an, selon un sondage réalisé par site œuf-info.fr. Et, que faites-vous de toutes ces coquilles ? Si votre commune respecte la loi AGEC, vous déposez vos coquilles avec les biodéchets, ou dans votre composteur. Sinon, vous les jetez avec vos ordures ménagères, et c’est bien dommage. Les coquilles d’œufs sont de petites mines de nutriments pour vos plantes, et de redoutables anti-limaces au potager. Saviez-vous, par exemple, que vous pouviez fabriquer un spray « miracle » pour prendre soin de vos plantes d’intérieur ? Vous voulez la recette ? Alors, lisez cet article jusqu’au bout !

De quoi se compose une coquille d’œuf ?

Une coquille d’œuf est principalement composée de carbonate de calcium, qui est un minéral présent sous forme de cristaux. Environ 95 % de la coquille est constituée de carbonate de calcium, tandis que le reste est composé de protéines et d’autres minéraux. Les protéines aident à renforcer la structure de la coquille. Et, qui dit calcium ou dérivé, dit nutriment bon pour les plantes ! Pour les végétaux, le calcium est un besoin physiologique pour qu’elles croissent rapidement et dans des conditions optimales. De plus, le calcium prévient certaines maladies et contribue au drainage, et à la régulation de l’arrosage. Quoi qu’il en soit, c’est un nutriment indispensable à vos plantes, alors pourquoi les en priver ?

La coquille d’œuf au jardin

Avant de vous donner les clés de notre recette miracle pour vos plantes, sachez que la coquille d’œuf est un redoutable préventif contre les dévoreurs de salades, que sont les limaces et les escargots. Pour les utiliser comme répulsifs à limaces ou escargots, aucune recette, juste quelques secondes à consacrer au broyage des coquilles. Conservez vos coquilles, broyez-les en morceaux fins, et répandez-les au pied de vos plantations. La coquille étant rugueuse, les escargots ne s’aventureront plus à venir découvrir la saveur de vos laitues, mais resteront éloignés, de peur de se blesser ! Au pire, si votre potager n’héberge pas d’escargots ni de salade, cela produira un apport supplémentaire en calcium à votre sol, et donc à vos futurs légumes.

La recette du spray à base de coquilles d’œufs

Nous y voilà, et vous allez voir qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme de chimiste pour réaliser cette recette. Voici, pour commencer, les ingrédients nécessaires :

10 coquilles d’œuf propres et sèches

400 ml d’eau de vinaigre de riz

Si vous disposez de 5 coquilles, prendre 200 ml d’eau de vinaigre, et pour 15 coquilles, 600 ml, logique ! Voici maintenant la recette à concocter :

Écrasez finement vos coquilles d’œufs, à la main, ou au robot si vous en possédez un.

Versez sur les coquilles l’eau de vinaigre de riz sur ces dernières.

Déposez votre mélange en plein soleil pendant trois jours afin que le vinaigre agisse comme un séparateur de minéraux.

Après 3 jours, ajoutez de l’eau, filtrez votre mélange puis insérez-le dans un pulvérisateur.

La recette est terminée, vous pouvez désormais pulvériser vos plantes avec ce mélange, qui les protègera de certaines maladies. Une petite note supplémentaire ? Grâce à ce mélange 100 % naturel, les feuilles de vos plantes d'intérieur devraient briller de mille feux, et sans produit chimique ! Pas mal, non ?