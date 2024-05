Des idées complètement loufoques mais efficaces pour remplacer vos outils de jardinage !

Si vous me lisez sur NeozOne, vous savez qu’il m’arrive parfois de parler de sujets un peu loufoques comme le fait de dormir sans culotte et sans caleçon. J’essaie toujours d’être convaincante quel que soit le sujet abordé, même si ce n’est pas toujours une évidence. Mais, j’aime aussi vous parler d’astuce en tous genres, comme la boule de papier d’aluminium dans le lave-linge. Certains penseront que je suis « perchée » mais j’assume totalement ! Cette fois-ci, je vous propose un mélange de loufoquerie et d’astuces avec des objets du quotidien qui peuvent vous être utiles au jardin. Le printemps est le signe d’un retour au potager, et des premiers soleils qui rendent fous, non ? Découvrez comment des chaussures à talons, des rouleaux de papier toilette, ou des fourchettes pourront remplacer certains outils. C’est parti !

Des chaussures à talon pour le potager ? Vraiment !

Si vous êtes un homme, et que votre moitié porte des talons, assurez-vous de les lui piquer discrètement et de ne surtout pas prendre ceux qui ont lesté votre compte en banque lors de la dernière sortie shopping ! L’astuce fonctionne avec les talons aiguilles, comme avec les talons hauts, plus carrés. Une fois le larcin réalisé, emportez avec vous quelques graines de ce que vous devrez planter et passez à l’action. Prenez la chaussure par le pied et plantez le talon dans la terre, puis ressortez la chaussure, et laissez tomber quelques graines au fond du trou. Eh, oui, la chaussure à talon se révèle un formidable plantoir qui vous permettra, en plus, d’avoir des trous de profondeur égale. Vous pouvez même utiliser la chaussure entière pour mesurer la distance entre chaque trou. N’est-ce pas une bonne astuce ?

Des rouleaux de papier-toilette, mais pourquoi en faire ?

La chaussure à talon, c’est fait ! Vous prendrez beaucoup moins de risques à piquer les rouleaux de papier vides qui remplissent la poubelle des toilettes. Et, qui, accessoirement déborde sans que jamais personne, à part vous, ne pense à vider ! Souvenez-vous, je vous avais expliqué que les rouleaux de papier toilette pouvaient vous permettre de créer des buchettes d’allumage avec du marc de café. Pour le potager, les rouleaux usagés vont faire office de petits pots pour vos semis. Pour ce faire, dressez-les en rang d’oignon, dans un plat et remplissez-les de terreau. Semez vos petites graines, et arrosez-les. Le carton des rouleaux de papier toilette sera un formidable conservateur d’humidité et vos graines pousseront sans que cela vous ait couté un centime en pots spéciaux pour les semis. Une fois vos semis replantés, les rouleaux pourront finir leur seconde vie au compost, ou dans le bac de tri des emballages.

Et, les fourchettes, on en fait quoi au jardin ?

Dans mon introduction, je vous parlais des fourchettes, et elles ont une utilité insoupçonnée au jardin. Concrètement, deux fourchettes, que vous volerez discrètement dans la cuisine, vont se transformer en outil pour désherber ! Ah les adventices, que l’on appelle aussi mauvaises herbes, tous les jardiniers s’en passeraient volontiers. Revenons à nos fourchettes. Prenez donc vos deux fourchettes, et scotchez-les ensemble, manche contre manche, dents piquantes vers l’extérieur. Plantez votre nouvel outil sous les herbes que vous souhaitez voir disparaître de vos plants de tomates, puis faites levier. Arrachage en douceur assuré, et économie d’un désherbeur manuel ! Connaissiez-vous ces astuces ? Et, utilisez-vous d’autres objets du quotidien détournés au potager ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .