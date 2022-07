Dormir nu, sans culotte ni caleçon, serait bien meilleur pour la santé des femmes et des hommes

Dormir est une activité plutôt sympathique qui se produit (normalement) au moins une fois par jour, si l’on ne compte pas les petites siestes en journée (et qu’on ne souffre pas d’insomnies)… Et avec cette chaleur torride imposée par les températures extérieures, la meilleure des solutions est de dormir nus comme des vers, sans drap, ni couverture évidemment ! Si pour certains, il est naturel de dormir dans le plus simple appareil, pour d’autres, c’est plus compliqué, et ils se couvrent des pieds à la tête… Pyjama intégral voire combinaison et chaussettes, le combo gagnant pour les frileux ou les pudiques ! Mais saviez-vous que dormir nu était la meilleure des solutions pour la santé ? Et on va vous expliquer pourquoi !

Pourquoi dormir nu est bon pour la santé ?

Pour Sherry A.Ross, gynécologue obstétricienne au Canada, dormir nu ou habillé est avant tout un choix personnel, mais dormir sans rien sur le corps peut être bénéfique pour la santé. Et pour David E.Bank, dermatologue, porter des vêtements permet de se sentir propre et confortable, mais a-t-on vraiment besoin de se sentir propre lorsque l’on dort ? Pour ce dermatologue, dormir avec des sous-vêtements est nécessaire en cas de fuites urinaires ou de règles, mais cela doit se faire avec des vêtements confortables, en coton, et qui n’entravent pas la circulation du sang. Selon une étude réalisée par Mattress Advisor auprès de 1000 personnes, 58% répondent dormir nus, avec un peu plus d’hommes que de femmes… Les plus vieux sont également plus aptes à dormir sans rien sur eux, que les plus jeunes. Le dermatologue revient sur le fait que porter des sous-vêtements inadaptés pour dormir, en lycra par exemple, peut provoquer des irritations, des démangeaisons et empêcher la peau et les parties intimes de « respirer » !

Non ! Dormir nu n’est pas dégoûtant !

Un autre cliché qu’il faut casser selon les spécialistes est de penser que dormir nu est sale ! Le dermatologue rappelle que chez les hommes comme chez les femmes, les parties génitales sont naturellement protégées et qu’une bonne hygiène corporelle et des draps propres ne peuvent pas provoquer d’infection. Il rappelle que les poils pubiens existent pour protéger la région génitale et la peau sensible sur ces endroits du corps…

Pourquoi les sous-vêtements ne sont pas recommandés pour dormir ?

Les sous-vêtements ne sont pas faits pour être portés la nuit, ils peuvent être responsables d’infections bactériennes ou à levures selon le dermatologue… Et porter des sous-vêtements trop serrés ou en tissus synthétiques provoquerait un environnement chaud et humide, bénéfique au développement de ces bactéries. Les femmes s’exposent à des risques d’infections urinaires ou vaginales, et les hommes, à des infections à levures au niveau des testicules. Mais le pire serait de dormir avec des strings, tangas ou mini-slips qui, certes, peuvent être sexy, mais qui offrent surtout un terrain parfait pour que les bactéries nocives du côlon parviennent jusqu’au vagin puis à la vessie ! Pour la gynécologue, ces sous-vêtements sont à bannir absolument pour dormir !

Dormir nu augmenterait la libido !

C’est un peu une évidence, mais selon la gynécologue, les couples qui dorment nus auraient plus de relations sexuelles que ceux qui dorment habillés. Le contact peau à peau libère en effet de l’ocytocine, l’hormone liée à l’attachement, qui joue un rôle dans le désir de l’autre. Pour terminer, sachez, messieurs, que dormir dans le plus simple appareil serait bon pour la santé de vos spermatozoïdes selon les résultats de cette étude. Les sous-vêtements masculins compriment les testicules, augmentent leur température et provoquent une diminution de la quantité et de la qualité du sperme… Dormir nu, n’est donc pas mauvais pour la santé, ni sale, bien au contraire !