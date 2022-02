Savez-vous pourquoi il est (fortement) conseillé de dormir nu, dans le plus simple appareil ?

Pour dormir, il y a les adeptes de la nudité et les adeptes du camouflage… Entendons par là, le pyjama, les chaussettes, voire la combinaison licorne avec capuche ! 10% des Français dorment en tenue d’Adam ou d’Eve et rejoignent les bras de Morphée dans le plus simple appareil. Et ces 10% seraient bien plus heureux que ceux qui optent pour le pyjama, la petite culotte ou le caleçon; les vêtements sont pensés pour la journée et ne font pas forcément bon ménage avec nos mouvements nocturnes. Et on vous explique, pourquoi en sept points.

Le sommeil est de meilleure qualité

Lorsque vous vous glissez sous les couvertures vêtu d’un pyjama, vous gardez une température corporelle élevée, ce qui n’est pas bénéfique au sommeil. Dormir nu permet d’abaisser cette température et de faire diminuer les troubles du sommeil. Si vous avez trop chaud la nuit, cela va provoquer des réveils nocturnes, et parfois vous empêcher d’entrer en phase de sommeil profond, la phase réparatrice. En dormant nu, votre température corporelle se régulera naturellement et la qualité de votre sommeil comme votre endormissement seront meilleurs. Vous pourriez même perdre quelques calories en dormant, car le corps va en brûler quelques-unes pour maintenir une température adéquate.

Nus, le sang circule mieux !

Messieurs, si vous dormez en caleçon, cela comprime vos testicules. Mesdames, si vous dormez en petite culotte, vos parties intimes ne respirent pas ! Les élastiques des sous-vêtements sont faits pour maintenir ou protéger, mais pas pour dormir qu’on se le dise. Le fait de porter un caleçon ou une petite culotte avec des élastiques ou un tissu non adapté, peut provoquer des irritations et des mycoses… Quant à vous, messieurs, le caleçon fait surchauffer les testicules et rend votre sperme de piètre qualité… Oups !

La peau est plus belle !

Lorsque vous dormez nu dans une pièce chauffée à 21°C maximum, votre corps va produire de la mélatonine. Cette hormone naturelle est la « régulatrice » de vos cycles de sommeil, mais elle est aussi un parfait anti-oxydant. Si vous êtes confinés dans des vêtements, c’est du sébum que vous allez produire et cela va rendre votre peau plus grasse. En restant nu: moins de sébum et plus de mélatonine, donc une peau préservée. D’autre part, la transpiration provoquée par les vêtements et leurs frottements peut être à l’origine d’acné ou d’irritations de la peau.

Dormir nu, c’est être libre !

Plus d’élastiques qui serrent et qui grattent, plus de lycra qui colle… Dormir nu, ou pratiquer le naturisme, c’est être libre ! C’est se sentir léger et produire de la somatotrophine, cette hormone de croissance qui vous permet de brûler les graisses pendant votre sommeil. C’est aussi la liberté de mouvement et cela vous aide à réguler la cortisol, l’hormone qui régule la tension artérielle et stimule la libido !

Quelques autres bénéfices du « Dormir nu »

Le fait de dormir nu peut également avoir d’autres effets bénéfiques :

Diminution du stress. En acceptant son corps tel qu’il est… Sans artifice, sans le cacher, même si, au demeurant peu de gens vous regardent dormir !

Amélioration de la fertilité. On vous l’a dit, libérez vos testicules est primordial dans la conception; elles ont besoin d’air et de “fraicheur” pour conserver la qualité du sperme.

Augmentation de la libido . Le fait de dormir nu augmente le désir sexuel et permet aux couples de se rapprocher, et plus si affinités.

. Le fait de dormir nu augmente le désir sexuel et permet aux couples de se rapprocher, et plus si affinités. Augmentation de la productivité. En vous levant, vous ressentirez la fraîcheur sur votre corps et serez obligés de vous habillez. Cela stimulerait le cerveau et le rendrait plus productif.

Et si vraiment dormir nu vous est impossible, alors optez pour des vêtements de nuits 100% coton; oubliez définitivement les tissus comme le nylon ou le lycra. Et choisissez des vêtements amples, avec des élastiques lâches.