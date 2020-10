Job De Rêve : une marque de pyjama vous paie pour regarder des séries !

Nous ne savons pas vraiment si ce job est un job en or, mais il y ressemble ! Enfin tout dépend de la personnalité du postulant. Si vous êtes plutôt du genre hyperactif, passez votre chemin ! En revanche, si vous êtes de ceux qui aimez passer des heures devant Netflix ou encore Amazon Prime Video à écumer toutes les séries, cela peut vous intéresser.

Une marque de vêtements d’intérieur, pour ne pas dire pyjamas, « POUR MOI » vous propose des tests de pyjamas et autres pilou-pilous ! Et le comble c’est que la marque vous rémunère pour cela… Netflix, un pyjama, un café et une bonne série, le combo parfait pour gagner de l’argent !

Cependant, ne vous précipitez pas, il n’y aura qu’un(e) seul(e) chanceux(se) qui sera sélectionné ! Et la marque détaille les conditions du test :

S’installer confortablement devant un écran

Regarder trois épisodes à la suite d’une série

Déguster un verre de vin* ou de chocolat chaud

Se faire une tasse de thé

Parcourir les réseaux sociaux pendant 10 minutes minimum

Pour le reste, il faudra écrire un compte rendu de l’expérience avec les vêtements testés. Noter le confort, les améliorations à apporter etc… Pour ce boulot plutôt tranquille, la marque vous rémunèrera environ 300 euros (pour dix heures de travail) ! Quand on connaît le taux horaire minimum en France, c’est une super bonne affaire !

Depuis le confinement et les restrictions concernant les sorties, les vêtements d’intérieur ne se sont jamais aussi bien vendus ! Alors pourquoi ne pas les tester et en tirer profit ! Après tout c’est « presque » un boulot comme un autre non ? Du télétravail dans sa littéralité !

Photo d’illustration De Nicoleta Ionescu / Shutterstock