La saison 2 de la série Netflix « Le Problème à 3 corps » arrive bientôt !

La saison 2 de la série Le Problème à 3 corps sera bientôt de retour et promet d’être aussi palpitante que la première. Ce qui n’est pas vraiment étonnant, car s’il y a bien une chose que les showrunners David Benioff, D.B. Weiss et Alexander Woo savent faire, c’est surprendre et toujours repousser les limites. Pour le moment, rien n’a encore été dévoilé par Netflix sur le casting, l’histoire, le nombre d’épisodes et la date de sortie. Retrouverons-nous les mêmes acteurs dans cette suite ? L’histoire sera-t-elle basée sur « La Forêt sombre », le deuxième tome de la trilogie littéraire à succès de Liu Cixin ? Mais surtout, cette deuxième saison sera-t-elle à la hauteur de la première ? Le streamer nous tient en haleine, quoi que nous avons déjà notre petite idée… Si vous n’avez pas vu la première saison… Attention spoiler, vous êtes prévenus !

Quels acteurs seront de retour dans la saison 2 ?

Si l’on tient compte de la fin de la saison 1, la majeure partie du casting pourrait revenir dans la seconde saison. Nous devrons donc nous attendre à retrouver les personnages comme Auggie Salazar (Eiza González), Saul Durand (Jovan Adepo), Da Shi (Benedict Wong), Jin Cheng (Jess Hong), Thomas Wade (Liam Cunningham), Tatiana (Marlo Kelly), Sophon (Sea Shimooka), Raj Varma (Saamer Usmani), ou encore Young Ye (Zine Tseng). En revanche, pour Will Downing (Alex Sharp), dont le cerveau a été retiré, cryogénisé et envoyé sur la sonde en direction de la flotte San-Ti, il y a très peu de chance que nous le voyons à nouveau dans le casting. Il en est de même pour Mike Evans (Jonathan Pryce) et Jack Rooney (John Bradley), qui ont connu une fin tragique. Par contre, connaissant les showrunners, nous pouvons nous attendre à l’apparition d’autres nouveaux personnages importants.

La suite sera-t-elle basée sur « La Forêt sombre » ?

Côté scénario, la deuxième saison de Le Problème à 3 corps s’inspirera probablement du deuxième tome, « La Forêt sombre », du célèbre écrivain chinois Liu Cixin. À noter que ce tome 2 est plus axé sur les Colmateurs, ayant pour rôle d’élaborer des stratégies de défense secrètes contre le projet d’invasion des San-Ti. Comme ce second volet, la saison 2 devra donc tourner autour de ces Wallfacers et plus particulièrement de Saul qui, rappelons-le, a été désigné comme l’un d’entre eux. Il se pourrait également que hormis les San-Ti, cette suite évoquera une menace beaucoup plus grande : l’invasion d’autres forces extraterrestres hostiles. Un scénario qui nous semble très probable, car si l’emplacement de la Terre est révélé aux San-Ti, d’autres civilisations extraterrestres le sauront certainement. Bien que rien ne soit certain, il est clair que la saison 1 de Le Problème à 3 corps n’était que le précurseur de quelque chose de beaucoup plus grand.

Quid du nombre d’épisodes ?

Pour cette suite, nous ne savons pas encore si, comme la saison 1, elle sera composée de huit épisodes. Sur son blog, Netflix semble d’ailleurs parler d’épisodes supplémentaires, mais pas d’une saison 2 à proprement parler. L’on se pose donc la question : combien d’épisodes supplémentaires sortiront et nous amèneront-ils jusqu’à la fin de l’histoire ? Il faudra encore patienter pour avoir davantage d’informations sur cette suite. En tout cas, David Benioff, D.B. Weiss et Alexander Woo promettent aux fans de les emmener dans une épopée complexe et haletante, et de raconter l’histoire jusqu’au bout.

Netflix leur aurait donné carte blanche pour faire autant d’épisodes que nécessaire pour terminer le récit. Attendons de voir ce qu’ils nous réservent ! Plus d’informations ici. Avez-vous vu cette série de SF, si ce n’est déjà fait, je vous la recommande vivement, de mon côté, j’attends avec impatience la suite, pas vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .