Le Problème à 3 corps : une excellente nouvelle (officielle) pour la saison 2 de la série Netflix

Une bonne nouvelle pour les fans de la série « Le Problème à 3 corps » ! Il va y avoir finalement une suite, après quelques semaines de suspens et de spéculations (nous en avons parlé dans des articles précédents). Sortie le 21 mars sur Netflix, la première saison a bien été accueillie par le public, bien qu’elle ait initialement suscité des critiques mitigées. Sur Rotten Tomatoes, par exemple, ses notes de critique et d’audience ont progressivement augmenté et atteignent respectivement 79 % et 78 %. Sur la plateforme de streaming, la saison 1 a été à la tête du classement pendant trois semaines et a passé sept semaines dans le Top 10. Reste à savoir s’il en sera de même pour la saison 2. En tout cas, les showrunners se disent être très confiants pour la suite…

Des épisodes supplémentaires pour conclure la série

La plateforme de streaming a donné son feu vert aux showrunners pour adapter la trilogie à succès de Liu Cixin, et pas uniquement le premier tome intitulé « Le Problème à 3 corps ». Des épisodes supplémentaires sont prévus, mais nous ignorons encore combien. Dan Weiss, David Benioff et Alexander Woo auraient pensé à un total de quatre saisons pour l’adaptation des trois livres de l’écrivain chinois, mais comme toujours, la décision finale appartient à Netflix. Notons que la première saison est composée de huit épisodes et s’est terminée avec pas mal de questions, qui seront probablement résolues dans la saison prochaine. « Nous sommes ravis de pouvoir raconter cette histoire jusqu’à sa fin épique […] Depuis que nous avons lu la dernière page de la magnifique trilogie de Cixin Liu, nous espérions pouvoir emmener le public avec nous au bout de l’univers. On y va ! » ont affirmé les showrunners dans un communiqué.

Une saison 2 bien meilleure que la première ?

David Benioff avait déclaré au Hollywood Reporter que la seconde saison serait bien meilleure que la première, comme pour le livre. « Les livres s’améliorent pour moi. Le deuxième tome est bien meilleur que le premier, et le troisième tome m’a complètement époustouflé. L’histoire devient de plus en plus ambitieuse au fur et à mesure, et elle fait un grand pas en avant dans le tome 2 », a-t-il expliqué. Pour information, le second volet de la trilogie, « La Forêt sombre », est centré sur les Colmateurs, désignant les quatre individus recrutés par le Conseil de défense planétaire pour élaborer (chacun de leur côté) des stratégies afin de contrer l’invasion des Trisolariens, sans en révéler la nature. Parmi eux, il y a un astronome et professeur de sociologie, Luo Ji, qui ignore totalement la raison pour laquelle on lui confie cette mission. Pour beaucoup de lecteurs, le tome 2 est une suite magistrale. Attendons de voir si la seconde saison de la série séduira autant les téléspectateurs.

Renouvellement de l’accord global de partenariat entre les showrunners et Netflix

Avec ce renouvellement, Netflix a renforcé son partenariat avec Alexander Woo et les créateurs de « Game of Thrones », Benioff et Weiss. D’ailleurs, ces derniers viennent de renouveler leur accord global avec la plateforme de streaming pour écrire, produire et réaliser de nouvelles séries et films. Actuellement, ils travailleraient également sur la série « Death by Lightning », en parallèle de la deuxième saison de « Le Problème à 3 corps ».

Peter Friedlander, vice-président des séries scénarisées chez Netflix, n’a pas caché son enthousiasme concernant leur collaboration : « L’extraordinaire 3 Body Problem, mis en scène par les mains habiles de Benioff, Weiss et Woo, atteindra des sommets jamais vus auparavant […] Tout comme les fans, nous avons hâte de voir ce qu’ils nous réservent ». Qu’avez-vous pensé de cette série si vous l’avez vue ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .