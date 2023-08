NASA +, la nouvelle plateforme de streaming (gratuite) de la NASA

L’Agence spatiale américaine fait son incursion dans l’univers du streaming avec l’annonce de sa propre plateforme de streaming. NASA + permettra aux internautes d’accéder à une grande variété de programmes vidéos, et ce, de façon totalement gratuite et sans inscription. Les passionnés de l’espace pourront y retrouver des documentaires sur les missions et l’ensemble des couvertures en direct de la NASA. La plateforme proposera aussi des podcasts ainsi que des contenus pédagogiques à destination des enfants.

Comment y accéder ?

Avec comme slogan « Plus de fusées, plus de science et plus d’espace », le service NASA + fonctionnera de manière bien différente des plateformes de streaming conventionnelles telles que Netflix et Disney. En plus de sa gratuité, elle ne diffusera aucune publicité. Autant dire que les spectateurs pourront se focaliser sur l’essentiel. Il sera possible de se rendre sur la nouvelle plateforme par le biais de l’application NASA disponible sur les appareils iOS et Android et Amazon. On pourra aussi y accéder via des lecteurs tiers comme Roku, Apple TV et Fire TV.

Mieux informer les internautes

Parmi les contenus que les internautes pourront visionner sur NASA +, l’agence cite les documentaires originaux « Artemis I : Path to the Pad » et « NASA Explorers », « Space Out », « The Color of Space » et « First Light ». « La transformation de notre présence numérique nous aidera à mieux raconter comment la NASA explore l’inconnu dans l’air et dans l’espace, inspire par la découverte et innove pour le bien de l’humanité », a déclaré Marc Etkind, administrateur associé du Bureau des communications du siège de la NASA, dans un communiqué.

Les sites web de la NASA retouchés

La NASA n’a pas donné de date précise pour le lancement officiel de son nouveau service de streaming. On peut cependant s’attendre à ce que celui-ci soit disponible dès cet été. En plus de cette nouveauté, l’agence a déclaré travailler à la refonte de ses deux sites web nasa.gov et science.nasa.gov afin d’offrir à tous le meilleur accès possible à l’information. L’application mobile de l’agence fait aussi actuellement l’objet d’une retouche. Une version bêta est déjà disponible. Plus d’informations : nasa.gov