Un Paris-New-York en moins de 2 h, l’avion supersonique X-59 de la NASA est « presque prêt »

Avec son programme Low-Boom Flight Demonstrator, l’agence spatiale américaine vise à redéfinir l’avenir du transport aérien. Mené en collaboration avec le constructeur aéronautique Lockheed Martin, ce projet pour le moins ambitieux suscite beaucoup d’intérêt depuis son lancement en 2016. En effet, le duo promet de développer un aéronef capable de voler à des vitesses supersoniques tout en entrainant une faible nuisance sonore : le Lockheed Martin X-59 QueSST dont nous vous avions parlé dans cet article. Quand on parle de vol à des vitesses supérieures à celles du son, on a tendance à penser au bang supersonique. Il s’agit d’un phénomène qui freine le développement d’avions de ligne supersoniques. Il se manifeste par une forte explosion qui se produit lorsqu’un aéronef franchit le mur du son.

Dépasser la vitesse des avions de ligne actuels

En plus d’engendrer une pollution sonore, le bang supersonique peut créer des dégâts. L’onde de choc due à l’importante déflagration peut briser les vitres et endommager les bâtiments. C’est justement pour ces raisons que les avions militaires supersoniques ne dépassent quasiment jamais la vitesse du son au-dessus des zones peuplées. Ce phénomène a également été un facteur déterminant dans le retrait du Concorde en novembre 2003. Depuis, aucun aéronef civil ne permet de voyager à plus de Mach 1, soit à des vitesses supérieures à 1234 km/h. La plupart des avions de ligne sont conçus pour voler entre 800 et 1000 km/h. Cependant, grâce à la NASA, la donne pourrait bientôt changer.

Rendre le vol supersonique à nouveau possible

Le démonstrateur X-59, développé en collaboration avec Lokcheed Martin, est censé être en mesure de surmonter les obstacles qui empêchent le développement d’avions civils supersoniques. Le projet a été mené afin de trouver un moyen efficace d’atténuer le bang supersonique pour améliorer le confort des passagers et réduire l’impact des vols sur les zones traversées par les appareils. « La NASA partagera les données et les technologies issues de cette mission unique avec les régulateurs et l’industrie. En démontrant la possibilité de vols commerciaux supersoniques silencieux au-dessus de la terre, nous cherchons à ouvrir de nouveaux marchés commerciaux pour les entreprises américaines et à en faire bénéficier les voyageurs du monde entier », a déclaré Bob Pearce, administrateur associé de la Mission de recherche aéronautique de l’agence spatiale.

Bientôt les essais au sol

En d’autres termes, le X-59 promet d’être un avion supersonique silencieux. Au lieu de produire une forte détonation lorsqu’il franchira le mur du son, il devrait générer ce que la NASA appelle un « coup supersonique », un bruit similaire au claquement d’une portière de voiture. À noter que Lockheed Martin a dévoilé la conception de l’engin en janvier dernier. Celui-ci se caractérise par son fuselage extrêmement profilé avec un nez mince et long de plus de 11 mètres.

Ses ailes arborent une conception révolutionnaire pour disperser les ondes de choc. Après avoir testé avec succès la solidité structurelle et le siège éjectable de l'avion, les ingénieurs s'apprêtent désormais à effectuer une série de tests au sol.