Sky OV : un impressionnant avion supersonique à hydrogène volant à plus de Mach 1,5 (1852 km/h)

Que diriez-vous d’un avion supersonique à hydrogène capable de relier New York à Londres en moins de cinq heures ? En tout cas, c’est ce que propose le designer Oscar Viñals avec son concept Sky OV. Il s’agit d’un aéronef imaginaire qui se distingue entre autres par son design sans ailes. Une conception qui améliorerait l’aérodynamisme. En effet, contrairement aux avions conventionnels, le Sky OV arbore un design de type delta. Il mesurerait 45,5 m de long pour une envergure de 66,8 m. Autant dire qu’il est plus large qu’un Boeing 747. En termes de capacité, il pourrait transporter jusqu’à 300 personnes. Grâce justement à sa conception plus aérodynamique, l’avion futuriste serait capable de voler à Mach 1,5, soit environ 1800 km/h.

Performant et respectueux de l’environnement

En plus de la forme de son fuselage qui rappelle celle de l’aile d’un deltaplane, le Sky OV serait en mesure de voler à des vitesses supersoniques grâce à sa propulsion révolutionnaire. Il embarquerait un moteur hybride à détonation pulsée et un turboréacteur à double flux. Ceux-ci fonctionneraient à l’hydrogène, ce qui signifie que l’appareil est neutre en carbone. Le design imaginé par Oscar Viñals permettrait en outre d’économiser du carburant, et donc d’avoir une plus grande autonomie, du fait de la réduction de la trainée. Concrètement, le Sky OV est censé pouvoir voler sur une distance de plus de 16 000 km avec un seul plein d’hydrogène.

Un cadre luxueux

Par ailleurs, l’aéronef pourrait voler jusqu’à 13 000 mètres d’altitude. Il faut savoir que le Sky OV serait bien plus léger qu’un avion de ligne conventionnel. D’après son concepteur, il « générerait moins de bruit et d’émissions et coûterait moins cher à exploiter qu’un avion de transport conventionnel tout aussi avancé ». L’intérieur n’est pas en reste. Hormis ses performances spectaculaires, l’appareil proposerait un cadre luxueux idéal pour les voyageurs avides d’expériences hors du commun. Il y aurait notamment des cabines individuelles avec salle de bains à bord. Bref, il s’agirait d’un véritable palace volant.

Un simple concept comme tant d’autres

L'intérieur comprendrait aussi des suites ainsi que divers espaces et équipements pour assurer le confort des passagers. « Dans le salon, vous trouverez un canapé double en cuir avec tables à manger, une télévision à écran plat de 32 pouces, des casques antibruit, un lit double confortable, une douche pleine hauteur, un meuble vasque, des peignoirs et un chef à bord à votre service », a confié le designer au site Luxury Launches. Certes, Oscar Viñals a réalisé un travail pour le moins impressionnant avec le Sky OV, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un simple concept. Rien n'indique qu'il deviendra un jour une réalité. Plus d'informations sur la page du designer.