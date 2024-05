L’US Air Force développerait un avion hypersonique sans pilote volant à plus de Mach 7 (8 643 km/h)

Comme son nom l’indique, le SR-72 succédera au mythique SR-71 « Blackbird » (Merle) lancé à la fin des années 1960 et retiré par l’USAF en 1998. D’ailleurs, le nouvel aéronef portera le surnom de « Son of Blackbird » (Fils du Merle). Comme son prédécesseur, il devrait principalement servir à des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, pour l’instant, nous ne savons pas encore grand-chose à son sujet. Cependant, une chose est certaine, avec le contexte géopolitique actuel, les États-Unis ont plus que besoin d’un avion capable de voler à des vitesses hypersoniques pour échapper aux défenses aériennes modernes. Le SR-72 devrait justement répondre à ce critère.

Un regain d’intérêt pour les avions d’espionnage

Pour rappel, le SR-71 Blackbird pouvait filer à un peu plus de 3 000 km/h. Une vitesse qui lui avait permis de mener des missions complexes sans se soucier des radars ennemis. Cependant, l’avènement des satellites de reconnaissance a entraîné son retrait. Ces engins placés en orbite sont, en effet, capables de fournir des images plus nettes et permettent de mener des opérations d’espionnage plus discrètes. Apparemment, l’administration américaine a désormais changé d’avis sur l’utilité des avions de reconnaissance. Raison pour laquelle le SR-72 Son of Blackbird est en développement depuis plusieurs années. Bien sûr, l’appareil sera plus performant que son prédécesseur.

Jusqu’à Mach 7 ?

Parmi ses performances attendues, le SR-72 devrait pouvoir voler à plus de cinq fois la vitesse du son (Mach 5), c’est-à-dire à plus de 6 174 km/h, à 20.000 mètres d’altitude. Certains rapports avancent même une vitesse de pointe allant jusqu’à Mach 7 (8 643,6 km/h). Pour l’instant, il est difficile de confirmer cette information, mais compte tenu du rythme auquel les projets d’avions hypersoniques se développent, il ne serait pas surprenant que l’USAF cherche à atteindre la vitesse la plus élevée possible. À noter que le projet est mené en collaboration avec l’avionneur américain Lockheed Martin qui s’est également chargé de la conception du SR-71.

Le premier vol pour bientôt ?

En raison de son caractère stratégique, le projet baptisé « Skunk Works » est classé top secret. Voilà pourquoi très peu d’informations sont connues à ce jour à son sujet. On sait néanmoins que l’avion devrait effectuer son premier vol en 2025 pour une entrée en service au plus tard en 2030. En termes de design, il est censé conserver les lignes de base de son prédécesseur, y compris la longueur de 30 mètres. Par ailleurs, le SR-72 pourrait être pourvu de la nouvelle arme de frappe à grande vitesse (HSSW) de Lockheed Martin. Dernier détail, mais pas des moindres : l’appareil volera sans équipage à bord. Que pensez-vous de cet avion supesonique ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .