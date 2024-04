Stargazer : 4 fois plus rapide que le concorde, cet avion hypersonique vise les 8 000 km/h (Mach 9)

Le vol hypersonique est un objectif incroyablement ambitieux, presque surréaliste. De nombreuses de sociétés travaillent actuellement au développement d’avions de ligne capables de voler à des vitesses supérieures à celle du son. Il y a quelques jours, nous vous avons présenté le démonstrateur XB-1 de Boom Supersonic qui a réussi son premier vol. Pour rappel, cette entreprise développe un aéronef commercial baptisé Overture. Une fois sorti, celui-ci devrait pouvoir voler à Mach 2,2 (~2 700 km/h). Cependant, cette vitesse ne semble pas encore suffisante pour Venus Aerospace qui vise un appareil pouvant voler à Mach 9, soit environ 8 000 km/h. Cela relierait New York à Tokyo en moins d’une heure !

Diviser la durée des vols par dix

Venus Aerospace est une entreprise encore relativement jeune, mais cela ne l’empêche pas de vouloir se positionner sur le devant de la scène mondiale des avions hypersoniques. Basée à Houston, aux États-Unis, et fondée en 2020 par un couple visionnaire, Sarah « Sassie » Duggleby et Andrew Duggleby. Elle ambitionne à travers son projet Stargazer de diviser par dix la durée des trajets opérés par les avions de ligne à réaction actuels. Une ambition qui est peut-être sur le point de se concrétiser. En effet, en mai 2023, la société est parvenue à faire voler un drone équipé de son moteur à détonation rotative (RDE) révolutionnaire.

Un essai réussi

Lors de ce premier essai en vol, le drone d’un poids de 140 kg et mesurant un peu plus de 2 mètres de long a été largué depuis un jet qui volait à une altitude de 3,7 km. En dépit du fait que la conception de l’engin lui permettait de franchir avec facilité le mur du son, Venus Aerospace a préféré brider sa vitesse à Mach 0,9. La start-up a notamment utilisé seulement 20 % de la poussée que le moteur à détonation rotative était capable de fournir. Quoi qu’il en soit, l’essai a permis de vérifier plusieurs paramètres, dont la stabilité en vol et la fiabilité des commandes.

Un avion spatial ?

Comme indiqué précédemment, dans sa version définitive, l’avion hypersonique de Venus Aerospace devrait voler à Mach 9. À titre de comparaison, le Concorde avait été conçu pour voler à environ Mach 2. Le Stargazer sera plutôt un aéronef spatial hypersonique dans la mesure où il devrait voler à une altitude de 52 km, soit environ cinq fois plus haut que les avions de ligne conventionnels tels que l’Airbus A380 ou encore le Boeing 787. Par ailleurs, l’appareil devrait pouvoir transporter 12 personnes. Il est censé avoir une envergure de 30 mètres et mesurer 45 mètres de long. Plus d’infos : venusaero.com. Que pensez-vous de tous ces projets d’avions hypersoniques ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .