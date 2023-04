Le Concorde n’est plus en service depuis 2003. Ce légendaire avion de ligne supersonique était capable de réaliser le trajet entre Londres et New York en moins de trois heures. Aucun nouvel appareil n’arrive à le surpasser jusqu’à maintenant. Cependant, le projet de Destinus pourrait être celui qui permettra aux voyageurs de profiter de cette expérience de vol à grande vitesse, dans quelques années. Les futurs véhicules aériens de cette start-up voleront à des vitesses hypersoniques (Mach 5), soit à 6 000 km/h en moyenne. À titre de comparaison, le Concorde avait une vitesse de croisière équivalente à Mach 2. Ces nouveaux avions posséderont une capacité de 25 à 30 passagers. Nous vous invitons à mieux les connaître à travers cet article.

Comment cet avion hypersonique fonctionnera-t-il ?

Ce projet appartient à une entreprise basée en Suisse, disposant de trois filiales, dont une en France, une en Allemagne et une en Espagne. Ce véhicule aérien fonctionnera à l’hydrogène liquide, carburant sans émission de CO2. Lors de ses vols, ce type d’appareil émettra seulement de la chaleur et de la vapeur d’eau. Sa structure se chauffera donc. Afin de résoudre cette contrainte technique, l’entreprise a mis au point un système de refroidissement actif. Ainsi, la température de la structure de l’appareil sera maintenue suffisamment basse pour résister au flux de chaleur externe.

Lorsque l’avion s’approche de sa destination, il réduira progressivement la poussée générée pour passer à la phase de vol plané et à l’atterrissage. La start-up a aussi précisé que ce nouvel véhicule aérien utilisera des turboréacteurs fonctionnant à l’hydrogène liquide pour décoller et atterrir. Mais au cours du vol, il sera propulsé à des vitesses hypersoniques grâce à un moteur fusée-statoréacteur.

Pourquoi cette société a-t-elle choisi l’hydrogène liquide comme carburant ?

Selon cette étude, 1 000 l de kérosène génèrent 2,28 t de CO₂ tout au long de ses étapes de production. Évidemment, l’industrie aérienne figure parmi les secteurs les plus polluants. Face à cette réalité, cette start-up suisse veut sensibiliser et entamer la décarbonation de ce secteur. Elle décide donc d’alimenter son futur avion hypersonique à l’hydrogène liquide. Ce carburant serait moins émissif que le kérosène, malgré que ses producteurs actuels utilisent encore des méthodes moins écologiques. En parallèle avec le développement de son appareil à grande vitesse, l’entreprise envisage ainsi de participer à l’amélioration de la filière hydrogène afin de la rendre plus propre. Au-delà de son aspect écologique, ce carburant procure aux avions hypersoniques une efficacité énergétique trois fois plus élevée que celle des avions traditionnels.

Quels sont les avantages des avions hypersoniques ?

Ce type d’appareil effectuera un premier vol en 2024, selon Jean-Philippe Girault, directeur général de la filiale de Destinus en France. La certification est prévue pour 2028. D’ici à 2030, la société devrait commencer à commercialiser ses avions hypersoniques. Grâce à leurs vitesses élevées et à leur longue portée, ces nouveaux véhicules aériens pourraient ouvrir de nouvelles voies de vol pour le transport de passagers et de frets dans toutes les régions du monde. Les durées des vols seront largement plus courtes sans compromettre le coût, la polyvalence ni le niveau de bruit de l’appareil. Par exemple, les voyageurs pourraient relier Londres et New York en une heure et demie (contre huit heures en avion traditionnel) ou Sydney et Francfort en environ quatre heures (contre vingt heures). Plus d’informations : Destinus.ch