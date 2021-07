La Russie a-t-elle vraiment développé un avion qui défie les lois de la physique

Le talk-show matinal Fox and Friends de Fox News a divulgué des informations troublantes sur les innovations technologiques, et particulièrement militaires de la Russie. En effet, à en croire ces informations, la Russie aurait réussi à concevoir un avion à réaction rapide qui passerait outre la loi de la physique la plus singulière et la plus inviolable qui est la limite de la vitesse de l’univers.

En effet, selon Futurism, la limite de vitesse de l’univers est le fondement de toutes les autres lois de la science. Pourtant, Ron Filipowski, un ancien commissaire d’Etat de la Floride, a partagé un clip vidéo sur Twitter dans lequel l’émission Fox and Friends affirmait à son public de 1,2 million de téléspectateurs que la Russie a développé un avion qui peut voler à une vitesse presque deux fois supérieure à celle de la lumière.

Un tel avion n’augurerait rien de bon pour son pilote

Futurism prévient alors que cette information divulguée par l’hôte de l’émission est non seulement incorrecte mais aussi impossible. La raison en est que propulser un objet à la vitesse de la lumière nécessite une quantité infinie d’énergie. Par conséquent, un avion volant à la vitesse de la lumière serait immédiatement réduit en poussière à cause de la résistance intense du vent. Cela entraînerait une mort instantanée pour le pilote dans le sang serait alors incapable de circuler.

Par ailleurs, cet avion à réaction rapide pouvant surpasser la vitesse de la lumière serait également extrêmement peu pratique en tant qu’outil militaire. Car, mis à part le fait qu’il entraînerait la mort instantannée de son pilote, il en projetterait également le cadavre…

Ces informations mises à part, Futurism met également en garde contre une autre information divulguée par Fox News qui a affirmé dans le même temps que cet avion à réaction rapide est également hypersonique. En d’autres termes, il serait aussi plus rapide que la vitesse du son. Ce que Futurism qualifie d’ « erreur colossale ».

Mais des projets d’avions supersoniques existent bel et bien

Dans son tweet, @RonFilipkowski a écrit que « c’est très déstabilisant, « Fox and Friends » dit que les Russes ont développé un avion de chasse qui vole à deux fois la vitesse de la lumière ». Un internaute a commenté sa publication en déclarant que « la vitesse de la lumière dans le vide est de 186 282 miles par seconde, soit 299 792 kilomètres par seconde et, en théorie, rien ne peut voyager plus vite que la lumière ».

Malgré cette bourde de Fox News, cela ne veut pas dire que les entreprises aérospatiales ne travaillent pas sur des appareils volants rapides. Pour preuve, Boom Supersonic a déjà dévoilé un prototype de jet supersonique et Virgin Galactic est en train de plancher sur un jet à vitesse supersonique Mach 3. Si vous voulez un autre exemple plus terre à terre, l’avion Boom Supersonic promet de bientôt rallier Londres à New York en seulement 3h 30. Rapide, non ?