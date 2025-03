Airbus installera (peut-être) des sièges en quinconce et sur deux étages dans ses avions

Les trajets en avion peuvent être éprouvants, notamment pour les passagers voyageant en classe économique. En effet, l’espace entre chaque fauteuil est souvent restreint. Ce qui affecte négativement sur le confort et entraîne, dans certains cas, des problèmes de santé. Selon la Fédération Française de Cardiologie (FFC), lors de longs trajets en train, en voiture ou en avion, les risques d’apparition de thrombose sont plus ou moins élevés. En effet, les jambes des passagers peuvent rester immobiles pendant plusieurs heures durant ces trajets. Dans l’optique d’améliorer significativement le confort des voyageurs, Airbus envisage de se tourner vers les chaises à deux niveaux, inventées par le jeune ingénieur Alejandro Núñez Vicente.

Des chaises à deux niveaux pour offrir davantage d’espace aux passagers

En collaboration avec la startup Chaise Longue, Airbus travaille actuellement sur des concepts de sièges à deux niveaux. Pour l’instant, aucune information ne permet de déterminer la ou les cabines qui vont accueillir les chaises innovantes et si celles-ci seront similaires aux versions déjà dévoilées par l’entreprise d’Alejandro Núñez Vicente. Quoi qu’il en soit, le principal objectif du constructeur aéronautique européen est d’offrir un espace plus conséquent à chaque passager et, par conséquent, d’améliorer leur confort. En effet, la disposition des chaises permet aux voyageurs assis au niveau supérieur d’incliner davantage leur siège et d’adopter une position plus confortable lors des vols. Les passagers situés au niveau inférieur, quant à eux, bénéficient de plus d’espace pour étendre leurs jambes.

Une avancée pour la startup

Pour Chaise Longue, cette collaboration avec Airbus, un célèbre constructeur aéronautique produisant des avions pour des compagnies comme British Airways ou Emirates, constitue une opportunité de mettre en avant l’idée de son PDG. Concernant ce partenariat, ce dernier n’a pas manqué de faire part de sa reconnaissance envers l’avionneur pour avoir vu le potentiel de son design. Il est à noter qu’après avoir conçu des chaises à deux niveaux pour la classe économique, Alejandro Núñez Vicente a mis au point d’autres versions destinées à la première classe affaires et à la première classe, en 2024. Pour davantage de détails sur les caractéristiques des sièges innovants du jeune ingénieur, nous vous invitons à consulter cet article.

Une idée qui ne fait pas l’unanimité

Si les chaises à deux niveaux d’Alejandro Núñez Vicente permettent d’optimiser l’espace dans une cabine et offrent un meilleur confort, ainsi qu’une meilleure expérience, les avis des internautes concernant cette idée sont assez mitigés. Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs ont fait part de leur dégoût et ont déclaré que la vue des chaises réveille leur claustrophobie. D’autres, en revanche, ont déclaré que la possibilité d’incliner les sièges permettrait d’adopter une position favorisant le sommeil durant les longs trajets. Pour répondre aux internautes rebutés par son concept, le jeune ingénieur leur a expliqué l’objectif de son entreprise, à savoir créer des cabines mixtes.

En d'autres termes, Chaise Longue prévoit uniquement de remplacer une partie des assises, mais pas l'intégralité des sièges des avions. Lors de leurs trajets, les passagers auront donc le choix entre les sièges à deux niveaux et ceux classiques, en fonction de leurs besoins et de leurs préférences. Plus d'informations sur cette présentation 3D du concept.