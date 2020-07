Bientôt des sièges d’avion qui permettent de s’allonger pendant un vol et pas seulement en classe affaire !

Les voyages en avion en position allongée étaient jusque là réservés aux passagers de la classe affaire. En voyant le projet de Jeffrey O’Neil, un designer spécialisé dans l’aéronautique, cet avantage pourrait n’être qu’un souvenir ! Certes les voyages en avion ne sont plus en odeur de sainteté des gouvernements.

Mais ils existent toujours et ne se tariront pas demain ! Un vol long-courrier assis sur un siège étroit n’est pas des plus confortable, et il est vrai que l’habitacle des avions a bien besoin d’un bon coup de jeune. Ce concept baptisé Zephyr Seat pourrait avoir de belles années devant lui !

Concrètement, « il suffirait » de superposer deux rangées de sièges à l’intérieur de l’avion. Cela ne reviendrait pas à doubler le nombre de passager mais à doubler leurs espaces de vies pour quelques longues heures parfois. Dormir pendant un vol de 7 ou 8 heures est une nécessité pour l’organisme. Dormir assis n’est pas des plus faciles !

Les décalages horaires augmentent la fatigue à l’arrivée. Alors, utiliser le temps de vol pour gagner quelques heures de sommeil ne peut être que bénéfique.

Les sièges superposés permettraient donc à chacun de pouvoir dormir allonger. Alors, certes, ne comptez pas avoir un lit king size dans l’avion mais ce sera toujours mieux que ce qui existe actuellement.

Crédit photo : Jeffrey O’Neil / Zephyr Aerospace

Reste à savoir si les compagnies aériennes augmenteront leurs tarifs pour permettre aux passagers de dormir un peu… Ou si ces sièges pourraient devenir la future norme des aménagements de carlingue ? L’avenir nous le dira !

Crédit photo : Jeffrey O’Neil / Zephyr Aerospace