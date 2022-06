Un ingénieur invente une configuration de fauteuils en quinconce qui va révolutionner nos voyages en avion

Si vous avez déjà pris l’avion et volé en classe économique, vous savez forcément que le manque d’espace peut très vite se faire sentir… Et à part fouler l’allée centrale pour se dégourdir les jambes, nous sommes la plupart du temps assis sur notre fauteuil, engoncé entre le siège avant et le passager arrière qui vous rentre ses genoux dans le dos. Sur un vol long-courrier, cela peut vite devenir insupportable voire propice à quelques incivilités ! Certaines compagnies tentent bien de laisser un peu plus d’espace pour les jambes des passagers, mais c’est assez compliqué, lorsque l’on sait que leur objectif est de remplir l’avion au maximum pour rentabiliser un vol évidemment ! Un ingénieur de 21 ans, Alejandro Núñez Vicente, pense avoir trouvé LA solution pour rendre les trajets plus confortables en classe économique avec sa « Chaise Longue Economy Seat » … Présentation.

Quelle est le but de cette invention ?

Dans une interview accordée au site CNN Travel, il parle de son invention comme une manière de “changer les sièges en classe éco pour le mieux de l’humanité”. Ambitieux le jeune homme ! Cette invention, qu’il a nommée « Chaise Longue », fait l’objet d’un projet universitaire et a été nommée aux Crystal Cabin Awards 2021, l’un des plus grands prix du monde de l’aéronautique… Reconnu dans ce domaine assez fermé, l’étudiant ingénieur a décidé de se consacrer uniquement à cette chaise longue. Il se dit même que certaines entreprises du secteur seraient prêtes à investir de l’argent dans le concept. L’objectif de l’ingénieur étant de changer les sièges des classes économiques pour que les personnes avec de petits budgets puissent malgré cela, voyager de manière confortable et non plus dans une « boîte à sardines »…

Quelle est donc cette invention ?

Sur les images proposées et issues de ces premiers prototypes, il s’avère que ce nouveau siège se compose en fait de sièges à deux étages, décalés. La rangée de siège « du haut » dispose de repose-jambes qui s’ouvrent vers l’avant, et sur la rangée du bas, les repose-jambes viennent se placer sous la rangée du haut. Les sièges ne seraient donc plus disposés en ligne, comme actuellement mais en une sorte de quinconce qui permettrait de gagner de l’espace sans réduire le nombre de sièges disponibles pour les passagers. En revanche, cela impliquerait la « disparition » des rangements pour les bagages cabines, ou de les glisser sous les sièges de chaque passager.

Quelles seraient les limites de ce concept ?

Concrètement, si l’idée est plutôt intéressante, il semble que les passagers soient quelque peu « écrasés » sur les sièges avant, sans parler du fait qu’ils auront désormais un siège au-dessus de leur tête pour ceux qui seront placés sur la rangée inférieure… Les claustrophobes risquent de ne pas apprécier cette invention.

L’ingénieur pense que son invention pourrait équiper de gros avions comme les Boeing 747 ou les Airbus A330 mais que ce serait plus difficile sur les petits. Il reste cependant un problème: il faudra que ces sièges soient validés par les autorités pour les procédures d’urgence d’évacuation, et on voit assez difficilement comment ils pourraient l’être tant il semble difficile de s’extraire rapidement de ces chaises longues… A suivre donc ! Plus d’informations : chaiselongue.3dseatmapvr.com