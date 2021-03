Un designer japonais invente un parapluie qui se transforme en chaise !

Le mois de Mars est normalement celui des fameuses « giboulées » ! Même si, pour le moment, elles ne sont pas vraiment montrées, il reste encore une vingtaine de jours ! Et qui dit « giboulées » dit parapluie ! Un designer japonais Yanagisawa Sera, avait-il une mauvaise expérience de pluies diluviennes ?

On ne sait pas vraiment comment lui est venue cette idée d’un parapluie qui se transforme… en chaise ! Pour être honnête, on ne comprend pas non plus l’intérêt réel du gadget mais ça existe. Peut-être une chaise d’appoint lorsque l’on visite un proche ? Ou une manière d’avoir une place assise pour attendre le bus ?

Ce parapluie chaise baptisé Hide&Seek Furniture ressemble en tous points à un parapluie classique. Mais une couche supplémentaire cachée dans le mécanisme permet de le transformer en chaise ! Le designer a pensé ce parapluie pour que l’assise reste toujours sèche, ce qui permet de l’utiliser même lorsqu’il est mouillé.

Une fois déplié le manche du parapluie et les baleines se transforment en pieds, et la toile intérieure devient une assise apparemment confortable ! Un gadget sympa qui pourrait éveiller la curiosité de certains, à condition qu’ils ne fassent pas plus de 75 kilos !

En revanche, parapluie ou chaise il faudra choisir ! En effet, le parapluie japonais ne permet plus de s’abriter une fois qu’il est transformé en chaise. Dommage ! Nous ne savons pas s’il sera commercialisé, pour le moment un seul prototype a été créé, mais vous pouvez suivre son avancement sur le site du designer.

Avouons que la tentation est grande de la catégoriser comme « objet inutile » mais le design, c’est aussi créer pour créer et pas forcément avec une utilité.