Crowdfunding : BikerTop, le premier « top case parapluie » pour rouler toujours au sec à vélo !

Depuis le déconfinement, les vélos ont le vent en poupe ! Il est vrai que pédaler à l’air libre, avec le vent qui vous rafraîchit le visage est plus qu’agréable… Oui mais l’automne est là et avec lui, la pluie, le vent plus froid qui, eux, ne sont pas très agréables… Sauf si vous pouviez piloter le BikerTop !

L’idée de ce kit parapluie pour vélo est de pouvoir pédaler en toutes circonstances et de braver la capricieuse météo automnale ! Actuellement en campagne sur Indiegogo, ce BikerTop devrait vous mettre à l’abri de la pluie pour l’automne prochain… Grâce au crowdfunding, il devrait être disponible en mai 2021.

BikerTop c’est quoi ?

Ce dispositif d’un nouveau genre se composé d’une housse et d’un top-case placés devant le guidon. Il ne faut que quelques secondes pour ouvrir le dispositif et s’offrir une protection complète pour le visage et les bras… Enfin on ne se retrouve plus fouettés par les gouttes de pluie ou le vent.

Cette solution technique brevetée en Italie est en train de s’étendre au niveau international. Le secret du BikerTop réside dans le fait qu’il se plie et se déplie instantanément. Il faut autant de temps pour ouvrir le BikerTop que pour ouvrir un parapluie !

Crédit photo : Bikertop

Combien ça coûte ?

Le BikerTop s’adapte à tous les vélos puisque sa sacoche se fixe sur le guidon. Trois modèles existent en précommande, pour un prix allant de 167 € à 197 €, ce qui revient à une réduction de 30% environ après commercialisation.

Crédit photo : Bikertop

Le BikerTop n’est pour le moment qu’à l’état de prototype mais nul doute qu’il pourrait séduire les cyclistes plus citadins… Arrivés au bureau sans être trempé comme une soupe, c’est plutôt pas mal non ?