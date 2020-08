D’après cette étude, un utilisateur de vélo électrique se déplacerait deux fois plus qu’avec une bicyclette traditionnelle

Le vélo électrique serait-il plus physique qu’on ne le pense ? On pense souvent que faire du vélo électrique ne demande pas d’efforts puisque l’on est assisté. Selon une récente étude réalisée en Norvège, il semblerait que nos a priori soient faux.

En ville, il y a deux écoles, ceux qui transpirent sang et eau sur un vélo classique et ceux qui filent sans effort grâce à leur petit moteur électrique ! Si les efforts sont évidemment réduits de 15 à 25% par rapport à un vélo classique, les « e-cyclistes » feraient néanmoins de plus longues distances… Les efforts seraient donc plus importants. Explications.

Les propriétaires de vélos électriques utilisent moins leurs voitures puisqu’ils sont motorisés. Selon cette étude, les personnes qui remplacent leurs vélos classiques par un électrique parcourent 9.2 km par jour contre 2.1 km. Il en découle qu’ils utilisent beaucoup moins les transports en commun et font donc plus d’efforts physiques. Les cyclistes traditionnels restent sur la selle en moyenne 13 minutes par jour contre 30 minutes pour les e-cyclistes.

La plupart du temps, les efforts sont réalisés sans s’en rendre compte ! Les cyclistes sur électrique poursuivent l’effort plus longtemps que les cyclistes classiques. Un vélo électrique permet de pédaler en certaines circonstances, de moins se fatiguer, pourtant l’effort est bien présent.

L’étude conclut que les efforts physiques sur un vélo électrique sont finalement sensiblement les mêmes que sur un vélo classique… Faire du sport sans sentir l’effort ou les muscles qui souffrent ! Un bon plan pour la reprise non ? N’oubliez pas que vous pouvez bénéficier de primes de l’Etat ou des régions pour acquérir un vélo électrique… Il vous permettra aussi d’éviter les transports en commun, le port du masque obligatoire et accessoirement de vous retrouver au milieu de la foule des piétons !

Photo d’illustration FREEPIK2 / Shutterstock