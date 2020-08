Bon plan : le vélo électrique Vélobécane est à 599,99€ (au lieu de 1199€)

En France, les vélos à assistance électrique (VAE) ont particulièrement la côte depuis quelques mois. Vous avez justement prévu de vous en acheter un ? Ça tombe bien, parce qu’à l’occasion de la rentrée, Cdiscount propose une énorme promotion sur le vélo électrique Vélobécane Easy.

Une importante remise de 50 % !

Depuis ce dimanche 23 août, Cdiscount a décidé de casser les prix pour les amateurs de vélos électriques : la plateforme propose ainsi jusqu’à 50 % de réduction sur le Vélobécane Easy. Le modèle est désormais disponible en prix de 599,99 euros, alors qu’en temps normal, Cdiscount le propose à 1 199 euros. Il s’agit d’une excellente affaire, car c’est presque 600 euros d’économie que cette promotion permet de réaliser ! Cdiscount offre même la possibilité de payer le vélo en quatre fois, à raison d’un peu plus de 153 euros par mois, plus environ 14 euros de frais.

Toutes les bonnes raisons de craquer

Le Vélobécane Easy est un vélo électrique 100 % de fabrication française de 26 pouces avec équipement complet (garde-boue, carter de chaîne…). C’est un VAE urbain qui a été spécialement pensé pour permettre de se déplacer en ville rapidement et sans effort. Il est doté d’une batterie lithium-ion 8Ah qui offre une autonomie maximale de 40 km (tout va dépendre de l’utilisation du vélo). Mais en plus d’être un véritable réservoir d’énergie, la batterie présente également le plus d’être à la fois légère et amovible. Elle peut supporter jusqu’à 500 / 700 cycles de charge.

Pour ce qui est du moteur, celui du Vélobécane Easy lui permet d’offrir une vitesse maximale de 25 km/h. En fonction de vos besoins, le vélo propose toutefois un système d’assistance progressive que vous pourrez par exemple utiliser lors des montées laborieuses.

Le confort n’est pas en reste, car le VAE est doté d’un cadre qui est vraiment très facile à enjamber. Il en est également de même pour la sécurité, car le vélo électrique embarque un frein à disque avant et arrière, pour un freinage à la fois rapide et puissant en toutes circonstances (que ce soit sous la pluie ou sur un terrain boueux par exemple). À cela s’ajoutent des éclairages LED avant et arrière ainsi que des indicateurs de déplacement. Ainsi de jour comme de nuit, le Vélobécane Easy garantit un maximum de sécurité pour son conducteur.

A l’heure où le vélo électrique représente la solution de transport idéal (à la fois rapide, pratique et écolo), cette promotion de 50 % sur Cdiscount est l’occasion idéale pour s’en offrir un à petit prix.

* Certains liens sur Neozone sont « trackés » et peuvent générer une commission en pourcentage. Les prix mentionnés dans l’article sont indiqué à titre d’information et sont susceptibles d’évoluer dans le temps.