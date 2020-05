Comment choisir un Vélo à Assistance Electrique (VAE) : tout ce qu’il faut savoir

Ce n’est plus un secret, les gaz d’échappement des voitures et autres véhicules à moteur thermique font partie des principales sources de pollution de l’air. Depuis, les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour proposer des alternatives à la fois pratiques et écologiques. Il y a bien les voitures électriques mais certains ne les trouvent pas vraiment pratiques pour parcourir rapidement les petites distances (maison-travail, maison-école…).

C’est ainsi que les vélos à assistance électrique ou VAE ont été lancés sur le marché. Présentés comme des solutions de transports urbains vraiment pratiques, ils gagnent aujourd’hui en popularité auprès des particuliers. Zoom sur cette nouvelle génération de véhicules propres !

De quoi s’agit-il ?

Les VAE sont des vélos équipés d’un kit d’assistance électrique : ils sont équipés d’un moteur électrique (rechargé par une batterie) qui assiste le cycliste lors du pédalage. Contrairement à ce que certains pourraient penser, le vélo en lui-même N’EST PAS ELECTRIQUE, c’est le système d’assistance au pédalage qui l’est. De plus, il est important de noter que l’assistance électrique ne s’active que lorsque l’utilisateur du vélo se met à pédaler. Le but n’est pas de soustraire le cycliste au pédalage, mais plutôt de réduire les efforts qu’il doit fournir pour faire fonctionner le véhicule.

ATTENTION ! Il ne faut surtout pas confondre VAE et vélos électriques classiques. Ces derniers présentent le même mode de fonctionnement qu’un scooter électrique : il suffit d’appuyer sur un bouton (une commande ou autre) pour que le moteur du vélo continue de le propulser alors que vous avez arrêté de pédaler.

Comment ça marche ?

Les kits d’assistance électrique sont généralement composés des éléments suivants :

un moteur électrique,

une batterie,

un capteur de pédalage,

un contrôleur électronique et

un boîtier de commande au guidon.

Le moteur électrique se trouve généralement dans la roue avant ou arrière du vélo ou bien au niveau du pédalier. Il est alimenté par la batterie qui ne s’active que lorsque l’utilisateur se met à pédaler. A ce moment, le capteur de pédalage envoie un signal électrique au contrôleur qui va alors stimuler le moteur et activer le système d’assistance au pédalage.

Il est à noter également que le contrôleur électronique permet également de moduler la puissance de l’assistance au pédalage. En fonction de vos besoins et du niveau d’effort que vous souhaitez fournir, vous pourrez ainsi le régler en mode faible, moyen ou bien élevé.

Pour ce qui est de la batterie électrique, cette dernière a besoin d’être régulièrement rechargée pour pouvoir remplir son rôle. Pour ce faire, il suffit juste d’utiliser un câble d’alimentation qui se branche d’un côté sur la batterie et de l’autre dans une prise murale. Pour plus de praticité, les batteries VAE sont généralement amovibles, donc pas besoin de faire monter votre vélo à votre appartement pour le recharger.

Les différents types de VAE

Les vélos à assistance électrique pour la ville : comme son nom l’indique, ce type de VAE est spécialement conçu pour les déplacements urbains. Il rencontre actuellement un vif succès dans les grandes métropoles européennes, notamment aux Pays-Bas.

Les vélos pliants à assistance électrique : pratiques et compacts, ils sont généralement de petite taille et l’est encore plus lorsqu’il est plié. Vous pourrez alors le glisser facilement dans le coffre de votre voiture ou le ranger sans problèmes dans un coin de votre appartement.

Les vélos à assistance électrique pour les randonnées : spécialement conçu pour les randonnées dans la nature, ce type de VAE sont beaucoup plus puissants. Leur structure permet également d’y charger plus de bagages que sur un VAE classique.

Les vélos cargo à assistance électrique : ces « cargobike électriques » sont équipés d’une grosse caisse en bois, en métal ou en plastique à l’avant (à l’arrière pour certains modèles) qui permettent de transporter des enfants et divers chargements (courses, matériels…). Robustes et pouvant parcourir d’importantes distances, ils peuvent équiper deux ou trois roues.

Les VTTAE ou VTT à assistance électrique : les amateurs de vélos puissants trouveront leur bonheur avec ce modèle de VAE qui leur permettra de gravir les montagnes et parcourir les chemins les plus laborieux à vélo, et avec le minimum d’effort.

Les VTC à assistance électrique : ce sont des VAE mixtes qui vous permettront aussi bien de vous balader en ville que de vous promener en forêt. Pour ce faire, ils sont équipés de pneus polyvalents et de petites suspensions, pour une conduite à la fois sportive et confortable.

Les vélos rapides à assistance électrique ou Speed Bike : comme son nom l’indique, ce type de VAE est un petit bolide qui permet d’atteindre les 45 km/h maximum. Vous pourrez aussi bien l’utiliser pour vos déplacements en ville que pour des balades sportives.

Les différents kits de transformation

Les kits de conversion permettent de transformer de simples vélos classiques en VAE. Vous pourrez choisir entre trois types de kits : avec moteur avant, arrière ou bien central.

Les moteurs VAE avant se trouvent sur le moyeu arrière du vélo. C’est le type de moteur électrique qui équipe la plupart des VAE de ville : il ne convient que pour les parcours simples et les trajets relativement plats (trajet travail, course…).

se trouvent sur le moyeu arrière du vélo. C’est le type de moteur électrique qui équipe la plupart des VAE de ville : il ne convient que pour les parcours simples et les trajets relativement plats (trajet travail, course…). Les moteurs VAE arrière sont discrètement montés sur le moyeu arrière du vélo. Ils sont particulièrement efficaces pour faire du trekking ou des randonnées mais aussi pour les utilisations plus classiques en ville (se rendre au travail, à l’école…).

sont discrètement montés sur le moyeu arrière du vélo. Ils sont particulièrement efficaces pour faire du trekking ou des randonnées mais aussi pour les utilisations plus classiques en ville (se rendre au travail, à l’école…). Les moteurs VAE centraux sont situés au centre du vélo, juste au niveau du pédalier. Des trois, c’est le kit de conversion qui offre le plus de puissance. C’est le moteur VAE idéal pour attaquer les montées abruptes et parcourir de longues distances sans trop se fatiguer.

Les VAE en quelques chiffres

En France, l’engouement pour les vélos à assistance électrique commence à prendre de l’ampleur. D’après les chiffres rapportés par l’Observatoire du Cycle, en 2018, la vente de VAE a augmenté de 21 % par rapport à 2017 : plus de 338 000 unités vendues à travers tout le pays contre « seulement » 278 000 l’année précédente. Depuis 2019, les VAE représentent jusqu’à 40 % du chiffre d’affaires des ventes de vélos, toute marque confondue.

Ces dernières années ont vu l’explosion des ventes de VAE dans toute l’Europe : 50 % de ventes en Belgique, 40 % aux Pays-Bas… en Allemagne, le secteur est parvenu à écouler presque un million d’unités en 2018 ! Les analystes affirment d’ores et déjà que ces chiffres ne sont pas prêts de baisser. En France, l’Union Sport & Cycle prédit que le nombre de VAE vendu devrait atteindre la barre du million d’ici 2024 – 2025.

VAE : quels intérêts ?

L’utilisation des VAE offre de nombreux avantages.

Pratiques : ils permettent de se déplacer rapidement et sans effort d’un endroit à l’autre. Les VAE sont vraiment parfaits pour éviter les embouteillages, pour se trouver une petite place où se garer… Il représente aussi la solution de transport idéale pour les personnes âgées.

: ils permettent de se déplacer rapidement et sans effort d’un endroit à l’autre. Les VAE sont vraiment parfaits pour éviter les embouteillages, pour se trouver une petite place où se garer… Il représente aussi la solution de transport idéale pour les personnes âgées. Pour faire un peu de sport au quotidien : comme ils font toujours pédaler (contrairement aux vélos électriques), les VAE permettent de faire des activités physiques au quotidien, et garder ainsi la forme. Leur utilisation équivaut à une marche quotidienne.

: comme ils font toujours pédaler (contrairement aux vélos électriques), les VAE permettent de faire des activités physiques au quotidien, et garder ainsi la forme. Leur utilisation équivaut à une marche quotidienne. Economiques : les VAE permettent d’économiser sur le carburant puisque vous n’utilisez plus votre voiture. Pour ce qui est du prix de l’électricité pour recharger la batterie de votre vélo, cela ne vous coûtera que 1 € d’électricité pour 1 000 km parcouru !

: les VAE permettent d’économiser sur le carburant puisque vous n’utilisez plus votre voiture. Pour ce qui est du prix de l’électricité pour recharger la batterie de votre vélo, cela ne vous coûtera que 1 € d’électricité pour 1 000 km parcouru ! Ecologiques et silencieux : les VAE ne produisent ni CO2 (ou alors vraiment très peu, ça dépend du modèle), ni gaz à effet de serre, ni particule fine. La batterie de certains modèles peut aussi être rechargée à l’énergie solaire. Ce sont aussi des véhicules très silencieux.

: les VAE ne produisent ni CO2 (ou alors vraiment très peu, ça dépend du modèle), ni gaz à effet de serre, ni particule fine. La batterie de certains modèles peut aussi être rechargée à l’énergie solaire. Ce sont aussi des véhicules très silencieux. Aucune contrainte administrative : pas besoin de permis pour conduire un VAE. Ils ne nécessitent également pas d’immatriculation ni contrôle technique. S’il n’est pas non plus obligatoire, le port de casque est toutefois conseillé pour un maximum de sécurité.

Quid des limites ?

Bien que bourrés d’avantages, les VAE ne sont pas sans inconvénients.

En tant que véhicules à moteur, ils ne sont pas à l’abri des pannes éventuelles . Pour éviter ce genre de problème, il faut choisir un moteur de qualité qui n’est cependant pas donné.

. Pour éviter ce genre de problème, il faut choisir un moteur de qualité qui n’est cependant pas donné. Justement pour ce qui est du prix, les vélos à assistance électrique coûtent cher par rapport aux vélos classiques (nous parlerons en détail des prix dans le paragraphe suivant).

par rapport aux vélos classiques (nous parlerons en détail des prix dans le paragraphe suivant). Ils sont également plus lourds , ce que certains pourraient trouver contraignant lorsqu’il faut soulever le vélo et le mettre dans le coffre de la voiture par exemple.

, ce que certains pourraient trouver contraignant lorsqu’il faut soulever le vélo et le mettre dans le coffre de la voiture par exemple. Enfin, la batterie à recharger est également assez contraignante dans la mesure où il faut s’en occuper tous les 30 à 70 km en fonction d modèle de VAE.

Combien ça coûte ?

Le prix des VAE est très variable : les tarifs dépendent de nombreux éléments : matériau du cadre, puissance du moteur, capacité de la batterie… En fonction de ces éléments, mais aussi du lieu de fabrication du vélo, les prix peuvent varier entre 750 à 6 000 € !

Les VAE qui coûtent moins de 1 000 € sont généralement de moindre qualité.

Entre 1 000 à 1 700 €, vous pourrez acheter un bon modèle d’occasion, même si on n’en trouve que très peu sur le marché car ils sont très prisés.

A partir de 1 700 €, vous pourrez trouver un modèle neuf conçu par une marque fiable et qui offre des caractéristiques et des performances de qualité.

Si vous visez un VAE haut de gamme, prévoyez un budget compris entre 2 500 à 4 000 €.

Au-delà de ce chiffre, vous aurez droit à des VAE d’exception qui ont été pensés pour offrir les meilleures performances, même dans les utilisations les plus intensives.

Sachez qu’il existe également des subventions dans certaines villes pour l’acquisition d’un vélo électrique. Rapprochez vous de votre mairie pour connaitre les modalités.

La législation des VAE en France

Les réglementations qui encadrent l’utilisation du vélo électrique différent d’un pays à l’autre. En France, seuls les vélos équipés de moteurs d’une puissance de moins de 250w et dont la vitesse maximale ne dépasse pas les 25 km/h entrent dans la catégorie de « vélos à assistance électrique. » Les véhicules qui ne respectent pas cette norme doivent disposer d’une plaque d’immatriculation (depuis juillet 2004). Les propriétaires doivent également souscrire à une assurance cyclomoteur et disposer du brevet de sécurité routière.

L’homologation doit également être obligatoire : pour pouvoir rouler en toute légalité sur le territoire français, un modèle de VAE doit impérativement être homologué par l’Etat. Ainsi, au moment d’acheter votre vélo, pensez à bien vous renseigner. N’oubliez surtout pas de demander un certificat d’homologation. En cas d’accident, l’utilisation d’un VAE non-homologué pourrait vous coûter très cher (assurance et loi française).

Quelques modèles de VAE

Depuis qu’ils ont le vent en poupe auprès des particuliers, les VAE se déclinent aujourd’hui en un large choix de modèles. En France, voici le TOP des VAE les plus recommandés :

Le vélo électrique Biwbik : c’est un VAE qui est à la fois solide, léger et puissant.

Le Cowboy : ce VAE est doté d’un très beau design. C’est un vélo de ville rapide et puissant (peut rouler jusqu’à 30 km/h) qui présente également le plus d’être connecté.

Le vélo électrique Easy : puissant et efficace, ce modèle est proposé à un prix intéressant.

Le Moustache Friday 28.3 : nous avons à faire à un VAE polyvalent qui offre des performances intéressantes et un confort de conduite très agréable.

Le Saxxx Yes Eco : confort et puissance sont au rendez-vous avec ce modèle de VAE.

Le Nakamura E-Summit 710 : ce VTTAE est proposé à un prix très abordable, alors que la qualité de fabrication ainsi que les performances sont bel et bien au rendez-vous.

Le vélo électrique Richbit : ce VAE est à la fois robuste, performant et de grande qualité.

Le Van Moof Electrified S2 : ce modèle ultra-connecté possède une appli spéciale. C’est aussi un excellent vélo de ville qui permet des déplacements rapides et confortables.

L’Easybike Easy Cruiser : ce VAE est doté d’un beau design qui ne laisse pas indifférent.

Il ne s’agit que d’une liste exhaustive car le marché des VAE ne cesse de s’étoffer avec de nouveaux modèles toujours plus performants. Les constructeurs ont bien compris tout leur potentiel et ce qu’ils pourraient bientôt représenter pour le secteur du transport.

