Vélo électrique : nous avons testé le Eskute Wayfarer Pro

Vous avez envie de vous lancer dans l’aventure du vélo électrique, et vous recherchez un modèle premium ? Le Wayfarer Pro d’Eskute pourrait bien faire votre bonheur ! Sur papier, ce modèle a tout du vélo électrique parfait. Nous l’avons testé pour voir ce qu’il avait dans le ventre ! Voici notre avis.

Déballage et montage

Le vélo électrique Eskute Wayfarer Pro est livré dans un imposant carton et l’ensemble est parfaitement bien protégé. Comme vous pourrez le voir dans notre vidéo en fin d’article, celui-ci n’est pas tout à fait clé en main et vous devrez assembler quelques éléments pour commencer à en profiter.

En effet, la roue avant, le guidon, le garde boue avant et son éclairage, ainsi que la béquilles et les pédales devront être assemblés au vélo. Comptez une trentaine de minutes pour le montage complet du vélo. Cependant, nous n’avons pas eu besoin de régler le vélo au niveau des vitesses ou du système de freinage.

Look et structure

Le vélo électrique Wayfarer Pro I se caractérise par une structure tout en acier. L’ensemble est plutôt sympa à regarder mais son design à la fois moderne et épuré reste néanmoins assez classique. Le vélo est équipé d’une selle confort, des poignées de guidon caoutchoutées ainsi qu’un porte bagage doté d’un système de fixation à ressort. Comme pour tous les vélos, la selle est réglable verticalement, mais également horizontalement ce qui n’est pas toujours le cas.

Le vélo embarque également une suspension avant pour atténuer l’impact sur les bras, celle-ci est d’ailleurs très efficace. Cette dernière est également réglable et blocable (molette bleu sur la photo ci-dessous). Le vélo électrique est équipé de pneus 27.5″ anti-crevaison Kenda, à cela s’ajoutent une chaîne en acier inoxydable KMC.

Moteur et batterie

Le vélo électrique Wayfarer Pro I d’Eskute est propulsé par un moteur Bafang de 250w. Centralisé (au niveau des pédales) ce dernier est très silencieux et puissant. Le moteur électrique est alimenté par une batterie Samsung lithium-ion 36 V 12 Ah dont les capacités maximales sont de 432 Wh. La batterie est intégré dans le cadre et présente le plus d’être amovible. L’ensemble offre d’excellentes performances pour une vitesse maximale de 25 km/h.

Le vélo embarque également un capteur de couple max de 65 N.m qui promet sur le papier de prolonger considérablement la durée de vie de sa batterie. Comme vous pourrez le découvrir dans notre vidéo, nous avons testé l’assistance électrique montée Eugène Pons dans les pentes du quatrième arrondissement à Lyon. Comptez moins de 3 minutes à une vitesse moyenne de 20 km/h environ pour atteindre le plateau de la Croix Rousse. L’assistance est particulièrement fluide et efficace.

Freinage

Le Eskute Wayfarer Pro est équipé d’un système de freins à disque Kamros (à l’avant mais également à l’arrière) en alliage d’aluminium. Ces derniers sont à la fois légers et puissants, assez pour stopper le vélo en pleine descente. Les poignées de freins sont quant à elles un petit peu trop courte à mon gout, (il faut dire que j’ai de grosse mains).

Fonctionnalités et autonomie

Le vélo électrique Wayfarer Pro est doté de 9 vitesses physiques qui permettent de dépasser cette limite de 25km/h sur le plat ou les descentes, mais uniquement à la force de vos jambes.

Le vélo embarque également un écran LCD (orientable) qui affiche toutes les informations importantes, telles que le niveau de la batterie, le compteur de vitesse en temps réel ou encore le compteur kilométrique.

L’écran permet aussi d’afficher le mode d’assistance au pédalage (5 niveaux). Pour ce qui est de l’autonomie, elle est estimée à 80 km/h pour une seule et unique charge, évidemment, tout dépendra de l’utilisation que vous en ferez. Enfin, le modèle peut supporter un poids maximal de 120 kg.

Points Positifs :

Une assistance électrique puissante et fluide

Homologué pour les routes françaises

De très bonnes finitions

Un poids très correct

9 vitesses physiques

Points négatifs

L’éclairage arrière à pile

L’éclairage arrière à commande manuelle

Des poignées de frein un peu courtes

Et le prix ?

Le prix du Eskute Wayfarer Pro est de 1799€. Un tarif qui peut sembler élevé mais que nous trouvons justifié par la qualité des matériaux et par les performances du véhicules. Le constructeur vous offre une remise de 100€ en utilisant le bon de réduction NEOCENT. Le délai de livraison annoncé par la boutique est d’environ 3-5 jours ouvrables.

Conclusion

Le vélo Eskute Wayfarer Pro est globalement un bon produit, confortable et puissant. Malgré un design plutôt classique les finitions de ce derniers sont très bonnes et les performances sont au RDV. L’assistance électrique du moteur Bafang (une reference sur ce marché) est progressive est sans à-coup ce qui rend le vélo très agréable à piloter. Malgré deux trois petits défauts (éclairage arrière et poignées de freins un peu courtes) qui ne gâche en rien l’expérience utilisateur, l’Eskute Wayfarer Pro est globalement un bon vélo électrique.