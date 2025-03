Lidl lance une énorme réduction de 300 € sur tous les vélos électriques CRIVIT

Les beaux jours arrivent et, avec eux, l’envie de se déplacer autrement. Cette année, je franchirai peut-être le cap du vélo électrique, mes genoux ne sont plus ceux de mes 20 ans, et mon endurance non plus d’ailleurs ! En fouinant un peu sur le net, j’ai découvert que l’enseigne Lidl proposait désormais un vélo électrique. Et, comme à son habitude, Lidl pratique une politique commerciale agressive en cassant littéralement les prix. Ainsi, leur modèle de vélo électrique baptisé CRIVIT Belt Drive Y.3, se retrouve à seulement 1 299 €* au lieu de 1 599 €. Les promesses ? Une autonomie de 100 km, une transmission par courroie et un moteur réactif, ce VAE urbain s’annonce comme une alternative séduisante pour les trajets du quotidien. Mais, que vaut réellement ce vélo ? Décryptage.

Un vélo conçu pour la ville et les longues distances

Avec son moteur Mivice M080 intégré au moyeu arrière, ce vélo électrique procure une assistance fluide et progressive. Grâce à un capteur de couple, l’effort fourni s’adapte automatiquement à votre pédalage, garantissant un confort optimal en montée comme sur le plat. Autre atout majeur : la courroie carbone GATES SideTrack, qui remplace la traditionnelle chaîne. Son principal avantage ? Elle ne demande aucun entretien, ce qui est un vrai plus pour ceux qui veulent un vélo sans contraintes.

L’autonomie annoncée de 100 km repose sur une batterie LG de 355 Wh, amovible pour une recharge simplifiée. Que vous soyez adepte des trajets urbains quotidiens ou des escapades à vélo, cette capacité permet de rouler sans se soucier d’une panne d’énergie trop rapide. Et, pour une personnalisation optimale, trois modes d’assistance sont disponibles : ECO, TOUR et RACE, avec en bonus un mode Boost pour un petit coup de fouet dans les moments critiques, comme un démarrage en côte.

Un équipement sécurisé et pensé pour le confort

Lidl n’a pas lésiné sur la sécurité avec ce modèle. Le système de freinage Shimano MT200 à disques hydrauliques assure un arrêt net et précis, quelles que soient les conditions météo. Ajoutez à cela les pneus Schwalbe Big Ben de 27,5 pouces, résistants et garantissant une excellente adhérence, et vous obtenez un vélo adapté aux trajets urbains comme aux routes plus accidentées. Côté visibilité, l’éclairage a été bien pensé : un phare avant Sate-lite C18 et un feu arrière Büchel Nano COB, intégrant un signal de freinage, permettent d’être vu de jour comme de nuit. Enfin, pour le côté pratique, Lidl a intégré un porte-bagages AtranVelo à fixation rapide et un support pour smartphone SP Connect, idéal pour garder un œil sur son itinéraire.

Un VAE accessible, performant et bien équipé

Vendu au prix de 1 299 €*, le CRIVIT Belt Drive Y.3 propose des prestations solides pour son prix. En plus de sa mécanique bien huilée et de son entretien réduit, il est livré presque entièrement monté (98 %), avec une expédition prévue en quelques jours seulement ! Alors, si vous cherchez une alternative aux transports en commun ou à la voiture sans exploser votre budget, ce vélo pourrait bien être votre allié. Alors, prêt à troquer la voiture contre ce VAE urbain malin et abordable ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 19 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.