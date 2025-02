Mon test complet et mon avis sur le vélo électrique Mokwheel Scoria 2

Cette année, j’ai décidé de me « remettre au vert » et de m’offrir quelques balades au grand air, dans le Mâconnais, la région dans laquelle je vis depuis presque un an. Découvrir les immenses forêts, et flâner sur les berges du Rhône : voilà mon programme. Alors, lorsque la marque allemande Mokwheel m’a proposé de tester l’un de ces modèles phares de vélo électrique, au look de petit cyclomoteur, j’ai immédiatement accepté ! À moi les grandes balades, sans grands efforts, et en toute tranquillité avec ce vélo proposé, en ce moment, au prix de 1 899 €* au lieu de 2 299 €.

Je dois avouer que le Scoria 2.0 a immédiatement attiré mon attention avec son design moderne et ses performances promises. J’ai reçu ce vélo en couleur vert kaki, sans panier, et après quelques semaines de test intensif, je peux vous partager mes impressions complètes. Avec une autonomie annoncée de 130 km et des équipements à la pointe, ce vélo semble être l’allié idéal pour mes trajets urbains comme pour mes escapades hors des sentiers battus. Alors, tient-il ses promesses ? Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Dès que j’ai ouvert l’emballage, j’ai été frappé par la qualité des matériaux. Le cadre en aluminium 6 061 donne une impression de robustesse et de fiabilité. Le vert kaki mat est élégant et discret, tout en mettant en valeur les lignes modernes du vélo. Les finitions sont impeccables, et chaque détail semble avoir été soigneusement pensé. La selle en (faux ?) cuir personnalisée et le guidon en cuir avec finition silicone apportent un confort visuel et tactile, un petit « wow » s’est même échappé de ma bouche lorsque j’ai déballé mon énorme colis. Eh, oui, en revanche, avec ses 34,15 kg, ce n’est clairement pas un vélo à porter sous le bras pour monter quelques marches ! Heureusement, tout était pré-monté ou presque, ce qui m’a permis de l’assembler rapidement sans difficulté en environ 30 minutes.

Une électronique à la pointe et des équipements adaptés

Côté technique, c’est un peu comme son poids, c’est « du lourd » qui m’attendait. En effet, le Scoria 2.0 embarque une batterie UL 48 V 19,6 A qui promet une autonomie maximale de 130 km (sur le papier). Je vais même pouvoir faire un petit aller-retour à Mâcon (env. 22 km), la grande ville autour de mon domicile ! Lors de mes premiers trajets, j’ai été agréablement surpris par la réactivité du moteur de 250W et ses 65 Nm de couple. Que ce soit pour gravir une côte ou pour des trajets sur terrain accidenté, il répond présent sans faiblir.

Côté freinage, il est plutôt rassurant puisqu’il se dote d’un système de freinage hydraulique TEKTRO HD-M275 : que ce soit sur sol sec ou humide, le freinage reste précis et puissant. La fourche avant hydraulique ajustable absorbe efficacement les chocs, que ce soit sur les pavés urbains ou les chemins de terre. Le petit plus ? Le lockout permet d’ajuster la rigidité selon le type de parcours.

Côté pneus, les Fat Tires 20 × 4.0” sont une vraie révélation : anti-crevaison, ils procurent une stabilité remarquable, même sur des surfaces irrégulières. Les chemins caillouteux de mon ravissant coin de campagne n’ont eu aucune incidence sur les pneus du Scoria 2.0 !

Des fonctionnalités pratiques pour le quotidien

Après avoir passé en revue le côté technique, et la sécurité, j’ai exploré quelques autres fonctionnalités bien utiles au quotidien. Par exemple, l’écran LED est clair et intuitif. Il affiche toutes les informations essentielles : vitesse, niveau de batterie, distance parcourue et mode d’assistance (1 à 5 niveaux). Pendant mes trajets nocturnes, les deux phares haute luminosité ont été d’une grande aide.

Ils projettent un faisceau puissant qui illumine parfaitement la route. Autre surprise agréable : le système de power station embarqué. Eh oui, j’ai aussi pu recharger mon téléphone lors d’une pause à l’extérieur. Un autre point pratique que j’ai apprécié est la robustesse de la structure arrière, qui permet de transporter des charges lourdes. Que ce soit pour une petite course ou pour transporter du matériel lors d’une sortie, cet équipement s’est révélé très utile.

Une expérience de conduite personnalisée

Je l’ai testé et je l’ai poussé dans ses moindres retranchements le Scoria 2.0, il m’est essentiel de proposer des tests objectifs, et de tenter toutes les possibilités offertes par le produit testé… Ainsi, avec ses cinq niveaux d’assistance électrique, je vous assure que le Scoria 2.0 s’adapte à toutes les situations. En ville, j’ai principalement utilisé le mode intermédiaire pour économiser la batterie, tandis que sur des chemins plus exigeants (regarder la vidéo en fin d’article), j’ai apprécié le mode maximum qui me permettait de franchir des côtes sans effort.

Et, ce n’est pas le dérailleur Shimano à 7 vitesses qui a terni mes escapades. En effet, il procure une fluidité de changement impressionnante, permettant d’ajuster la transmission rapidement selon le terrain. Couplé au capteur de couple, il garantit une expérience de conduite naturelle et fluide, même pour un vélo de cette taille et de ce poids.

Confort et ergonomie : un modèle bien pensé

Si je parcours 130 km, même sur un vélo électrique, j’ai besoin d’un maximum de confort, c’est une évidence. Là encore, pas mal de bons points relevés sur le Scoria 2.0 :

La selle en cuir personnalisée est un vrai plus pour les longues distances.

Son cadre et ses éléments ajustables (comme la hauteur du guidon et de la selle) le rendent adapté à des cyclistes de 155 à 190 cm. Malgré son poids, l’expérience de conduite est fluide, et le centre de gravité bien équilibré donne une sensation de sécurité.

L’emplacement arrière est également un atout majeur. Conçu en bois massif, il peut supporter des charges lourdes, que ce soit des courses ou du matériel de camping. J’y ai fixé un sac de sport volumineux sans aucun souci.

La qualité du guidon en cuir avec finition silicone se démarque aussi. Ergonomique, il réduit la fatigue des mains lors de trajets prolongés, un détail que j’ai particulièrement apprécié lors de mes balades de plusieurs heures.

Mon verdict après quelques semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines à utiliser le Scoria 2.0 au quotidien, je dois dire que je suis conquis. Son autonomie, sa puissance et ses équipements en font un vélo électrique polyvalent, idéal pour les trajets urbains comme pour les escapades en nature. Cependant, tout n’est pas parfait. Son poids imposant peut être un frein pour ceux qui doivent le transporter souvent comme en appartement. De plus, bien que le design soit très élégant, j’aurais aimé que le panier soit inclus dans le pack standard. Mais, ces petits inconvénients sont largement compensés par ses performances.

Un autre point qui mérite d’être souligné est la durabilité apparente de ses composants. Que ce soit les freins, les pneus ou la batterie, tout semble conçu pour durer, ce qui rassure sur l’investissement à long terme. Je vous l’accorde, le budget est un peu élevé puisqu’il coûte quand même 2 299 €, sans promotion, actuellement 1 899 €*. C’est un investissement important qui ne s’adresse pas à toutes les bourses.

Les plus

Une assistance électrique réactive

Un design sympa

Des pneus anti-crevaisons

Un confort très correcte

Une excellente autonomie

Un couple mécanique bien ajusté

Les moins

Un peu lourd

Un prix un peu élevé (hors promotion)

Alors convaincus par ce test ? Et vous, tenteriez-vous l’aventure Scoria 2.0 ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

