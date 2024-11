Une double promo (jusqu’à -140 €) sur les vélos électriques Eleglide M2 et Touroll B1

Noël approche, il est grand temps de commencer à chercher quelques idées pour vous ou pour vos proches ! Et, chaque année, c’est la même ritournelle et la même galère, personne ne sait quoi acheter pour qui. On se retrouve à quelques jours de Noël à courir les magasins pour trouver LE cadeau qui fera plaisir. Pourquoi ne choisiriez-vous pas un vélo électrique, qui pourrait vous remettre au sport en douceur, et vous faire quelque peu, lâcher votre voiture ? Cela tombe bien, j’ai deux modèles à vous présenter, en promotion pour le Black Friday, évidemment. Le premier est le VTT électrique Eleglide M2 pour les amateurs de tout-terrain au prix de 799,99 €* (140 € de moins que le prix normal) et le Touroll B1 pour les trajets quotidiens au prix de 639,99 €* (80 € de moins que le prix normal). On rajoute ci-dessous deux codes promotionnels supplémentaires pour jusqu’à 4 % de réduction en plus. Vous n’avez plus qu’à choisir celui qui vous convient le mieux. Découverte.

Présentation du VTT électrique Eleglide M2

L’Eleglide M2, testé par Alexandre dans cet article (noté 4,35/5), est un VTT électrique conçu pour répondre aux besoins des amateurs de vélo tout-terrain, qu’ils soient hommes ou femmes. Grâce à un puissant moteur sans balais avec un couple de 55 Nm, il file à la vitesse de 25 km/h, vitesse maximale autorisée en France. C’est le vélo électrique idéal pour tous les déplacements, mais plutôt destiné aux randonnées et à la montagne. Il dispose d’une batterie lithium-ion amovible de 36 V 15 Ah et d’une autonomie assez impressionnante : jusqu’à 125 km en mode assistance, parfaite pour les longs trajets. En termes de stabilité, il est monté sur des roues de 27,5 x 2,35 pouces et assure une absorption maximale des chocs, y compris sur les terrains accidentés. Enfin, du côté des vitesses, ce sont 24 vitesses qui vous assurent une conduite fluide et adaptée à tous les types de chemins.

Que faut-il savoir de plus sur l’Eleglide M2 ?

L’Eleglide M2 se distingue également par ses équipements de pointe, tels que sa suspension hydraulique verrouillable et ses freins à disque hydraulique, pour un contrôle et un confort optimal, même sur des routes exigeantes. Il propose par ailleurs cinq niveaux d’assistance pour s’adapter à vos besoins et aux routes empruntées. Il intègre aussi un écran LCD intelligent piloté par l’application Eleglide, qui vous permet de suivre de nombreux paramètres (vitesse, autonomie), et d’activer le verrouillage. Disponible à partir de 799,99 €* (140 € de moins que le prix normal), ce vélo combine performance, sécurité et innovation pour une expérience de conduite inégalée. Avec le code NEOELE20, vous pourrez bénéficier de 3 % de réduction supplémentaire.

Présentation du vélo électrique Touroll B1

Le second modèle que je vous présente, le Touroll B1, est recommandé pour les trajets urbains, même s’il peut aussi convenir aux petites escapades en pleine nature. Pour cela, il s’équipe d’un moteur sans balais de 250 W, il délivre un couple de 45 Nm et atteint une vitesse maximale de 25 km/h. Il s’équipe d’une batterie amovible de 15,6 Ah qui assure une autonomie allant jusqu’à 90 km dans des conditions optimales. Pour votre sécurité, il chausse des pneus en caoutchouc haut de gamme de 26 × 1,95 pouce et s’offre une suspension fiable avec 7 vitesses pour s’adapter aux différentes configurations de terrain.

Quelques autres caractéristiques techniques à connaître sur le Touroll B1

Le Touroll B1 propose 5 niveaux d’assistance au pédalage, avec des vitesses allant de 12 à 25 km/h et un mode marche à 6 km/h pour les déplacements à pied. Son écran LED affiche les niveaux de vitesse et de puissance, améliorant l’expérience utilisateur. En termes de sécurité, il s’équipe de lampes StVZO, qui garantissent visibilité et respect des autres usagers. Un vélo parfait pour la ville ou pour la campagne, au prix de 639,99 €* sur Amazon (80 € de moins que le prix normal). Avec le code NEOTOUR20 vous pourrez bénéficier de 4 % de réduction supplémentaire. Bonus : les acheteurs peuvent obtenir 2 à 3 accessoires gratuits (au hasard) en guise de cadeaux. Date de l’événement : du 21/11/2024 au 2/12/2024. Alors ? Allez-vous craquer pour l’un de ces deux vélos et vous garantir de belles balades dans la campagne ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les prix ont été relevés le 17 novembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.

