Que vaut le vélo électrique tout-terrain Eleglide M2 ? Voici notre test

Les vacances battent leur plein et vous avez peut-être fait quelques randonnées mémorables à vélo. Vous aviez aussi peut-être choisi un vélo électrique peu performant qui vous a donné du fil à retordre lors de vos expéditions. Pour vos futures vacances « à vélo », vous envisagez donc l’achat d’un vélo électrique tout-terrain, qui vous apportera performance, fiabilité et surtout confort… Vos muscles se souviendront longtemps de vos randonnées exténuantes à cause d’un vélo peu performant. Si l’envie vous prend de vous équiper avec un vélo électrique tout-terrain digne de ce nom, nous vous proposons de découvrir le VTT Eleglide M2, que nous avons pu tester. Voici notre retour d’expérience.

Présentation du vélo tout terrain Eleglide M2

Outre ses performances que vous découvrirez un peu plus tard dans le texte, Eleglide mise beaucoup sur la sécurité avec ce modèle de VTT. En effet, il s’équipe d’un système de freinage hydraulique qui assurera une sécurité à toute épreuve. La puissance de freinage de ce VTT ne peut être comparée à aucun autre modèle actuellement sur le marché. Ainsi, vous allez pouvoir maîtriser la vitesse et surtout les freinages, quelle que soit la nature du terrain, et ce, même s’il est très accidenté. La sécurité est encore renforcée grâce à la présence de pneus Kenda de 27.5″ x 2.4″, des pneus qui s’adaptent, eux aussi, à toutes sortes de terrain, que le chemin soit caillouteux, rocailleux ou très sinueux lors de randonnées montagnardes.

Côté moteur, il vous propulsera à une vitesse de 25 km/h grâce à un coupe de 55 Nm. Cette vitesse est évidemment donnée en assistance électrique, respectant ainsi les réglementations européennes en vigueur. Rien ne lui fera peur et vous vous sentirez comme un poisson dans l’eau juchée sur votre selle en mousse. Enfin, pour assurer encore plus votre sécurité, la suspension premium se dote d’un blocage à l’avant qui vous garantira une conduite confortable sur tous types de terrains.

Montage et design

Le vélo électrique Eleglide M2 est livré avec tous les outils nécessaires au montage. On retrouve également à l’intérieur du carton un chargeur, une protection pour le dérailleur, une notice de montage et des réflecteurs de sécurité.

Nous avons également un jeu de poignée intégrant un système d’accélération intégré. Nous ne l’avons pas monté (ni testé) pour respecter la réglementation européenne qui interdit ce genre de dispositif sur la voie publique. Si vous souhaitez le monter, son utilisation devra impérativement se faire sur un terrain ou des chemins privés.

Le montage est très simple, comptez une trentaine de minutes pour l’assembler et le régler correctement. Il suffit en effet de fixer le guidon, de monter la roue avant, de fixer la protection du dérailleur et de gonfler les pneus à 2,5 bars.

Que faut-il savoir de plus sur le vélo électrique tout-terrain Eleglide M2 ?

Côté batterie, il s’équipe d’un modèle amovible de 540 Wh, vous procurant une autonomie impressionnante allant jusqu’à 125 km (théorique) en mode d’assistance. Évidemment ces donnés dépendront de nombreux facteurs (style de conduite, poids du cycliste, types de route, météo etc.). Vous pourrez ainsi partir à l’aventure pendant des heures sans vous soucier de la recharge. L’autonomie maximale est obtenue avec une charge de 75 kg et une vitesse constante de 15 km/h sur des routes plates sans vent fort à 26 °C. De quoi satisfaire les plus intrépides des explorateurs qui souhaitent s’aventurer loin des sentiers battus. Si la sécurité est de mise sur le vélo tout-terrain Eleglide M2, le confort et la praticité n’ont pas été oubliés.

Pour une visibilité maximale, il s’équipe également d’un phare LED lumineux, qui vous permettra aussi les petites randonnées nocturnes, bien agréables, quand les températures ont baissé. Pour la praticité, vous pourrez compter sur une batterie amovible, qu’il vous suffira d’emporter avec vous, pour la brancher sur le chargeur, lui-même branché sur une prise électrique classique. Amateur ou vttiste chevronné, ce vélo tout-terrain s’adresse à tous ceux qui souhaitent pratiquer le vélo sans rogner sur le confort ou la sécurité.

Quelles sont toutes les fonctionnalités de votre écran LCD ?

Le vélo tout-terrain Eleglide M2 est équipé d’un écran LCD de 1,75 pouce, offrant un affichage clair et précis. Sur l’écran, vous pourrez retrouver des indications essentielles pour une randonnée sécurisée et sans stress. Ainsi, il vous indiquera le niveau de batterie, la distance parcourue ou le kilométrage total, le niveau d’assistance, le mode marche et les marquages lumineux. Il pourra aussi indiquer des « codes erreur » qui vous renverront au manuel d’utilisation pour détecter une panne éventuelle. Depuis cet écran LCD, vous aurez également accès au démarrage/arrêt, l’allumage/éteinte des feux, le changement des niveaux d’assistance, l’activation du mode marche, l’effacement des données du compteur ou encore le réglage du délai de l’écran. Cet écran LCD, doté de ses nombreuses fonctionnalités, vous assure, encore une fois, des randonnées en toute sécurité et en toute sérénité.

En quoi l’application Eleglide peut-elle vous être utile ?

Le vélo tout-terrain Eleglide M2 est accompagné d’une application, compatible avec les systèmes iOS (version 11.0 et ultérieures) et Android (version 5.0 et ultérieures), appelée Eleglide. Cette application offre aux utilisateurs un contrôle complet sur leur vélo électrique et propose différentes fonctionnalités pratiques. Cette application est, elle aussi, d’une utilité capitale, car elle permet en quelques clics de piloter votre vélo.

Vous allez pouvoir ainsi allumer ou éteindre les feux du vélo, changer les niveaux d’assistance pour ajuster leur conduite, verrouiller ou déverrouiller le vélo pour une sécurité accrue, définir un mot de passe personnalisé pour une protection supplémentaire et, même, ajuster la luminosité de l’écran de l’application selon vos préférences.

Pour accéder à ces fonctionnalités, il suffit de télécharger l’application “Eleglide” depuis l’App Store pour les utilisateurs iOS ou depuis la plateforme Google Play Store pour les utilisateurs Android. Grâce à cette application intuitive, les cyclistes peuvent optimiser leur expérience de conduite tout-terrain avec le Eleglide M2. Astuce : Le mot de passe par défaut du Bluetooth est : 000000 et celui du verrouillage du vélo est : 111. Pensez à les changer avant de prendre la route.

Conclusion :

Le tout-terrain Eleglide M2 est un vélo au prix très attractif et séduisant à plusieurs égards, mais pas exempt de quelques petits défauts. L’assistance électrique est très réactive (presque trop). L’assistance au pédalage démarre au quart de tour. Le vélo est également très maniable, malgré son poids d’un peu moins de 28 kg. Son look sobre, mais moderne, est hyper sympathique. Le freinage est puissant et régulier, sans à-coup, c’est vraiment agréable.

La selle est un peu trop ferme à notre goût, cependant, c’est anecdotique. Les poignées sont un peu courtes et les doigts frottent sur les sélecteurs de vitesses, un petit réglage devrait résoudre ce petit problème absolument pas rédhibitoire. Son plus gros défaut, le braquet. En effet, le vélo aurait sans doute nécessité un plus grand plateau, car sur du plat, on pédale vite dans le vide. Les plus exigeants (et surtout les plus sportifs) devront « rajouter des vitesses » en modifiant les plateaux.

Les plus

Performant et endurant

Connecté

Un tarif très compétitif

Les moins

Une selle un peu trop dure

Un braquet peu adapté aux sportifs de haut niveau

Pour conclure, le VTT électrique Eleglide M2 est un excellent vélo d’entrée de gamme après quelques réglages et peut-être quelques petites modifications (selon votre utilisation). Pour le prix, il est disponible sur le site officiel d’Eleglide et sur Geekbuying au prix de 889,99 € au lieu de 1194,74 € (avec une montre connectée Mi Band 8 en cadeau).

Toutes les caractéristiques techniques du vélo tout terrain Eleglide M2

Marque : Eleglide

Type : Vélo tout-terrain (VTT)

Modèle : M2

Couleur : Noir

Poids Net : 22 kg

Taille Dépliée : 1800 × 680 x 1 060 mm

Taille du Cadre : 27,5″ x 18″

Longueur du Guidon : 680 mm (26,8″, sans les poignées), 700 mm (27,6″, avec les poignées)

Hauteur de la Selle (du sol) : 34,3″-41,7″

Hauteur de Cycliste Recommandée : 160-195 cm (environ 5′ 3″-6′ 4,8″)

Charge Maximale du Vélo : 120 kg

Vitesse de Coupe : 25 km/h

Autonomie Maximale : 125 km (mode assistance)

Niveaux d’Assistance au Pédalage : 12/16/20/23/25 km/h

Mode Marche : 6 km/h

Indice d’Étanchéité : IPX4

Matériau : Alliage d’Aluminium (AL6061)

Système de Freinage : Freins à Disque Hydrauliques et Conception à Coupure de Courant

Moteur tension Nominale : 36 V

Puissance Maximale Instantanée : 570 W

Vitesse Maximale : 250 tr/min

Couple de Sortie Maximale : 55 N.M

Batterie de capacité 15 Ah

Tension : 36 V

Temps de Charge : 10 h

Capacité Énergétique : 540 Wh

Système de Protection : Oui

Chargeur : entrée 90~264 V, ≤2.2A / sortie : 42 V, 2 A

Pneus de marque Kenda et de taille : 27,5″x 2,4″

Type : Pneumatiques en Caoutchouc

Pression des Pneus : 40-65 PSI

Affichage : écran LCD taille 1,75″

Le contenu de l’Emballage

Un vélo électrique

Un manuel d’utilisation

Un chargeur

Deux pédales

Un réflecteur arrière

Quatre réflecteurs de rayon

Un phare avant

Une selle

Un écran LCD

Deux clés

Un kit d’outillage

