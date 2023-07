Bon Plan : le compresseur à air portable (pompe sans fil) Xiaomi pour vélo, trottinette, auto/moto est à moins de 40 €

Vous êtes conducteur d’un véhicule qui possède des roues ? Enfin, plutôt des pneus qui se gonflent ? Et il vous est déjà arrivé de devoir courir à la station-service pour regonfler un pneu ou de vous échiner avec une pompe à main, pas très pratique ? Saviez-vous qu’il existait un petit outil qui tient dans la poche ou dans le sac à dos, qui ne coûte pas très cher, mais qui peut s’avérer essentiel ?

Ce petit accessoire, c’est la Xiaomi MI Portable AIR Pump qui, depuis son lancement en 2020, est devenue l’un des indispensables de la trousse à outils sur la route. C’est notamment le cas des cyclistes amateurs de longues balades en forêt, qui ne sont jamais à l’abri d’un pneu qui se dégonfle. Découvrez la Xiaomi MI Portable AIR Pump, elle est en promotion sur deux sites marchands (Cdiscount à 39,90 €) en ce moment. Mais, nous ignorons pour combien de temps !

La Xiaomi MI Portable AIR Pump, qu’est-ce que c’est ?

Cette pompe est en réalité un compresseur d’air portable, conçue pour être légère, compacte et facile à utiliser. Xiaomi est un peu la marque spécialiste de ce type de gadget qui ont une utilité indéniable. Elle garantit une pression puissante et réglable avec précision jusqu’à 150 PSI, garantissant un remplissage optimal des pneus de vélo, de moto ou de voiture.

Pour ajuster la pression, elle se dote de cinq modes de pression d’air prédéfinis. Cela vous permet de choisir la pression appropriée à votre matériel. De plus, vous pouvez contrôler la pression de vos pneus à tout moment grâce à l’affichage numérique, sur écran OLED, qu’elle embarque avec elle.

Que faut-il savoir de plus sur la Xiaomi MI Portable AIR Pump ?

Très légère et compacte, elle se glissera facilement dans un sac à dos et même dans votre poche. Elle est rechargeable grâce à un câble USB Type-C et se charge en moins de trois heures. Toujours prête à regonfler un pneu rapidement et sans avoir besoin de courir chercher une station de gonflage (station service), une pompe à main ni de sortir l’énorme compresseur de l’abri de jardin. L’écran OLED affiche la pression de l’air dans le pneu en temps réel, ce qui vous permet aussi de ne pas dépasser la pression indiquée par le constructeur de vos pneumatiques.

Avec une pompe manuelle, vous risquez à chaque instant l’éclatement, ce qui n’est pas le cas avec cette pompe intelligente. Elle est livrée avec des embouts interchangeables et il suffit de connecter l’embout à votre valve, puis de mettre la pompe en fonctionnement pour que le pneu se regonfle doucement. Vous pouvez aussi choisir le mode automatique et indiquer, à la pompe, la pression à laquelle elle doit arrêter de gonfler.

Toutes les caractéristiques techniques de la Xiaomi MI Portable AIR Pump

Couleur : noir

Marque : Xiaomi

Matériau : acier allié

Dimensions de l’article : (L × l × H) – 12,4 × 7,1 × 4,5 cm

Source d’alimentation : pile

Capacité de débit d’air : 15 LPM

Pression maximale : 150 Pascal

Mode de fonctionnement : manuelle

La Xiaomi MI Portable AIR Pump est en vente sur Amazon avec une réduction de 22 % à 47,99 €*, sur Boulanger (59,90 €) ou sur Cdiscount (39,90 €).

*Les prix ont été relevés le 20 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales