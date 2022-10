Bon Plan : le compresseur à air (pompe sans fil) Xiaomi pour vélo, trottinette, voiture ou moto est à moins de 45€

Avoir des pneus bien gonflés, voilà l’une des principales conditions pour rouler en toute sécurité. À travers la mini pompe MI Portable Air Pump 1S, Xiaomi répond à cette exigence en proposant une solution compacte qui vous accompagnera partout. Cet équipement vise à résoudre les désagréments de pneus dégonflés en toute simplicité. Après la MI Portable Electric Air Pump (une version plus ancienne), l’enseigne chinoise a sorti cette nouvelle version encore plus performante. De plus, le modèle peut être accessible à coût réduit à condition que vous profitiez du prix pratiqué en ce moment sur Amazon.

Une pompe multiusage

Xiaomi MI Portable Air Pump 1S est une pompe à air électrique qui convient pour gonfler n’importe quel type de roue : vélo, gyropode, moto et voiture. Vous pouvez également l’utiliser sur les ballons. La pompe est livrée avec plusieurs adaptateurs (adaptateur à pointeau et adaptateur Presta) permettant toutes ces possibilités. Lors de l’utilisation de l’appareil, vous avez accès à différents modes de gonflage avec des niveaux de pression variés. Les valeurs préprogrammées dans l’appareil correspondent aux besoins des ballons ou des roues en matière de pression. Néanmoins, l’équipement dispose d’une fonction manuelle réglable sur des plages de 0,2 à 10,3 bars et de 3 à 150 psi.

Une meilleure version de MI Portable Electric Air Pump

La MI Air Pump 1S reprend l’ensemble des fonctionnalités de l’Electric Air Pump. D’ailleurs, de l’extérieur, les deux modèles sont très similaires. Les petites différences physiques passent presque inaperçues. En revanche, la performance de la nouvelle version du produit se retrouve nettement améliorée. À pleine charge, celle-ci parvient à regonfler un pneu jusqu’à 8 fois contre 5,5 fois pour l’Electric Air Pump. Cela constitue une hausse de performance de gonflage de 45,4 %. Son débit d’air est également plus élevé, atteignant les 15 L/min contre 7L/min chez l’ancienne version. Ces améliorations majeures ont pour effet de placer la MI Air Pump 1S au centre des recommandations de nombreux utilisateurs.

Une praticité et une sécurité avérées

En plus de sa performance plus élevée, la Xiaomi MI Portable Air Pump 1S bénéficie de divers caractères pratiques. Elle est munie d’un éclairage, assurant une meilleure utilisation même durant la nuit. L’équipement est aussi fourni avec un petit sac de rangement qui, toutefois, ne le protègera pas contre les coups. Et bien qu’elle soit un peu plus lourde que l’ancienne version, cette pompe n’est que de 480 g. Son poids et sa compacité facilitent son transport.

Pour ce qui est de la sécurité, l’intérieur de l’appareil est organisé en compartiments. Les systèmes mécaniques et le parc batterie sont ainsi séparés afin d’optimiser la dissipation thermique. Notez aussi la présence d’un interrupteur marche/arrêt. Ce petit dispositif vous évite la mise sous tension accidentelle de l’appareil. Pratique, sécurisée, efficace et performante, la MI Air Pump 1S de Xiaomi fait preuve d’un très bon rapport qualité/prix. Et pour rappel, son achat sur Amazon vous permettra de réaliser une petite économie !

Conclusion

Compacte, mais un peu lourde, la pompe (compresseur) sans fil est un accessoire pratique, facile d’utilisation et indispensable à l’ère de la mobilité douce. Elle est très bryante comme tous les appareils de ce type. Cependant, elle vous évitera d’investir dans un compresseur imposant ou de devoir vous déplacer dans une station service pour gonfler les pneus de votre voiture, moto, vélo ou trottinette. Et, le tout pour moins de 45 €, que demander de plus ?!

Les plus

Simple d’utilisation

Peu encombrant

Plusieurs adaptateurs

Batterie endurante

(bonus) Elle fait lampe torche

Les moins.

Un port USB pour le rechargement

Un peu lourde pour une utilisation nomade (à vélo)

Assez bruyante (comme tous les compresseurs).

Xiaomi MI Portable AIR Pump 1S Noir Mi Portable Air Pump 1S

5 V

Durable 43.05 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites