OPTIS : un insert gonflable pour les pneus de vélo qui améliore le confort des cyclistes

Les inserts de protection ne sont pas une nouveauté. En fait, il s’agit d’un élément qui se place entre la jante et le pneu de type tubeless. Fabriqués généralement à partir d’un matériau mousseux, ils gagnent même en popularité dans l’univers des deux-roues. Et pour cause, ils mettent les roues à l’abri des dommages pouvant être occasionnés par les chocs et le manque de pression de gonflage dû par exemple à une crevaison. En plus de leur fonction de protection des roues, les inserts de pneu améliorent la sécurité du cycliste en optimisant la stabilité dans les virages. Ils maintiennent les flancs du pneu serrés contre la jante, permettant ainsi de rouler sereinement à des pressions plus basses. Cela a notamment pour effet de renforcer l’adhérence de la bande de roulement à la surface.

Un tube gonflable

L’OPTIS (Odyssey Pneumatic Tire Insert System) d’Odyssey BMX repose sur le même principe. Cependant, au lieu d’arborer une conception mousseuse, il est gonflable. Autrement dit, il s’apparente plutôt à une chambre à air qu’à un corps en mousse à insérer entre la jante et le pneu tubeless. Cependant, à la différence d’une chambre à air, l’OPTIS ne remplit pas complètement l’intérieur du pneu qui a besoin d’être gonflé séparément. Il occupe la même place qu’un insert traditionnel. Pour rendre le gonflage des deux parties possible, une valve à deux voies est proposée.

Un insert de protection plus léger

L’Odyssey Pneumatic Tire Insert System garde, bien sûr, les avantages des inserts de protection conventionnels. Sa conception gonflable constitue un atout supplémentaire en facilitant le montage et en permettant au vélo de mieux rouler même avec des pneus crevés. En fait, il est fabriqué à partir d’un matériau ultra résistant, à savoir de nylon enduit de TPU (polyuréthane thermoplastique). L’autre avantage de l’OPTIS réside dans son poids. Pesant seulement 90 g, il est bien plus léger qu’un insert en mousse. Le fait qu’il soit gonflable aide également à maintenir le talon serré plus fermement contre la jante.

Deux versions

Par ailleurs, cette innovation améliore le confort du cycliste en contribuant à l’atténuation des chocs grâce à un contrôle du gonflage des pneus. Il est possible de choisir entre une valve de longueur standard et une valve plus longue. Cette dernière convient particulièrement aux jantes en carbone. Afin de mieux répondre aux besoins du marché, l’OPTIS se décline en deux tailles : 27,5 pouces et 29 pouces. Il est réparable avec un kit de réparation de chambre à air de vélo en TPU.

Concernant son prix, sachez que cet insert de protection innovant coûte 89,99 dollars américains (~79 €). Odyssey BMX propose également un insert de remplacement qui est facturé 39,99 dollars (~35 €) l’unité. Plus d’infos : shop.odysseybmx.com. Que pensez-vous de cet accessoire pour les pneus de votre vélo ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .