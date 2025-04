« Jusqu’à 20 000 km », Supreme Dutch dévoile un pneu de vélo sans air et increvable

Les crevaisons à vélo, c’est un peu comme la pluie quand on a oublié son parapluie : toujours au mauvais moment ! Qui n’a jamais pesté contre une roue à plat en pleine balade ou pire, en allant bosser ? Allez savoir, c’est peut-être la raison pour laquelle je n’utilise plus mon vélo, depuis que j’ai dû marcher pendant des kilomètres avec un pneu crevé ? Mais, si je vous disais qu’un pneu de vélo increvable existe déjà ? Supreme Dutch, une entreprise néerlandaise, a mis au point un pneu sans air, conçu pour durer jusqu’à 20 000 km sans jamais faiblir. Une petite révolution pour les cyclistes urbains et les pros de la livraison… Mais, est-ce vraiment aussi génial que ça en a l’air ? Décryptage.

Un pneu increvable, durable… et réservé aux pros ?

Supreme Dutch ne s’est pas contentée d’un simple pneu solide : elle a créé un modèle sans air, établi sur une structure en thermoplastique expansé qui absorbe les chocs et évite les déformations. L’idée ? Plus de crevaisons, un entretien quasi nul et une durée de vie record. De quoi séduire les entreprises de vélos en libre-service, les livreurs à vélo et même les collectivités qui veulent des flottes plus résistantes. Le hic ? Son installation nécessite des outils spéciaux, ce qui le rend difficilement accessible aux particuliers. Oubliez le changement de chambre à air à la maison : il faudra passer par un atelier équipé du matériel adéquat. Pas très pratique pour monsieur et madame Tout-le-Monde, mais une vraie aubaine pour ceux qui roulent intensivement ou qui gèrent de nombreux vélos !

Un confort de roulage à la hauteur ?

Un pneu increvable, c’est bien, mais si c’est pour rouler comme sur du béton, merci bien ! Supreme Dutch promet des sensations identiques à celles d’un pneu classique gonflé à 3,5 bars. Un pari osé, car jusqu’ici, les pneus pleins étaient souvent critiqués pour leur rigidité, semblable au ressenti d’un chemin de nids-de poules, mais sans eux ! L’entreprise assure pourtant que son pneu absorbe les aspérités de la route et propose une bonne adhérence, notamment grâce à sa couche externe en gomme caoutchouc, qui peut être choisie parmi plusieurs marques reconnues (Schwalbe, Continental, Vittoria…).

Une solution vraiment écologique ?

En plus d’être robuste, le pneu de Supreme Dutch se veut respectueux de l’environnement. Fabriqué à partir de matériaux recyclables, il réduirait aussi le gaspillage en limitant le nombre de pneus usés à remplacer. Un bon point pour les villes qui misent sur la mobilité douce et veulent restreindre les déchets. Mais, il reste une question : une fois en fin de vie, ce pneu pourra-t-il être facilement recyclé ou réutilisé ? Et, surtout, son coût de fabrication (et donc de remplacement) sera-t-il réellement intéressant sur le long terme ?

Pour l’instant, la marque mise sur les professionnels, mais on espère voir un jour cette technologie arriver sur nos vélos du quotidien ! En savoir plus sur ce pneu increvable ? Rendez-vous sur le site officiel du constructeur : supremedutch.com. Et vous, seriez-vous prêt à troquer vos pneus classiques pour un modèle increvable, même si cela signifie passer par un pro pour l’installation ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .