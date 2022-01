Hankook dévoile son pneu increvable airless i-Flex en “nid d’abeille”

Hankook a impressionné le grand public avec l’une des dernières technologies qui pourrait changer notre façon de nous déplacer à l’avenir. À l’occasion du CES 2022, qui s’est tenu du 5 au 7 janvier dernier à Las Vegas, la marque a dévoilé son nouveau pneu sans air i-Flex. Le corps de ce dernier mesure 400 mm de diamètre et 105 mm de largeur.

Il a passé plusieurs tests visant à lui permettre d’absorber les chocs et à avoir une capacité de charge optimale. Montés sur un petit véhicule concept conçu par Hyundai, les pneus airless i-Flex semblent être des objets révolutionnaires. Pourquoi ? Parce qu’ils pourraient vous éviter les crevaisons… mais pas seulement.

Le design en nid d’abeille, une excellente innovation !

Vous l’aurez surement compris, en utilisant ce type de pneu, vous n’aurez plus besoin de les gonfler pour pouvoir rouler. Les designers de Hankook se sont plutôt inspirés de la structure complexe du nid d’abeille pour concevoir la partie intérieure de l’i-Flex. En lieu et place de l’air, on trouve des structures tétragonales et hexagonales qui permettent de contenir les chocs et d’assurer un support parfait des charges. Et ce n’est pas tout ! La bande de roulement a également été conçue pour fournir une meilleure sécurité grâce à sa forme particulière. En fait, Hankook a opté pour un profil concave, formant un C. Cela offre aux pneus une adhérence parfaite à la surface sur laquelle on roule.

Quand est-ce qu’on pourrait profiter de cette technologie ?

Lors du salon Consumer electronics show (CES) 2022, un prototype de 10 pouces a été monté sur un concept car dénommé Hyundai L7. Ce dernier est aussi très impressionnant dans la mesure où il permet une rotation infinie des roues. En effet, celles-ci peuvent être orientées dans toutes les directions, ce qui facilite le déplacement, même dans les espaces les plus restreints. Pour le moment, Hankook n’a encore donné aucune date précise quant à la concrétisation du projet. La marque a annoncé qu’elle était sur le point d’y apporter de nouvelles améliorations, et ce, bien qu’elle travaille déjà dessus depuis plus d’une décennie. Ces pneus pourraient d’abord être utilisés sur des voitures autonomes, mais ils pourront également équiper d’autres types de véhicules.

Un concept qui intéresse les fabricants de pneus

Il ne fait donc aucun doute que l’i-Flex fera bientôt partie de notre quotidien. Avec les modèles conçus par des marques concurrents comme Michelin et Goodyear, les pneus airless changeront notre manière de nous déplacer et de vivre en évitant les crevaisons, les contrôles de la pression ou l’entretien fréquents de nos pneus…