Les pneus constituent quelques-uns des éléments les plus fragiles d’un vélo. D’après une enquête réalisée par Muc-Off en 2023, les cyclistes font face à au moins une crevaison tous les 8 mois. Par ailleurs, 79 % des personnes questionnées ont subi davantage de problèmes liés à leurs pneumatiques, en utilisant des chambres à air. Pour que les cyclistes puissent réaliser leurs trajets plus sereinement, Supreme Dutch a mis au point le Schwalbe Airless System. Contrairement aux modèles à chambre à air et tubeless, ce pneu innovant et breveté est increvable et ne nécessite aucun entretien, tel qu’un gonflage régulier.

Un matériau flexible et léger

S’il existe actuellement des pneus pleins increvables sur le marché, leur manque de souplesse et leur poids relativement élevé ont un impact non négligeable sur le confort des cyclistes, notamment sur les routes pavées. Pour pallier ces problèmes, Supreme Dutch a opté pour du polyuréthane thermoplastique pour remplacer l’air, dans la conception du Schwalbe Airless System. Ce matériau à la fois élastique et léger permet d’amortir efficacement les chocs et d’offrir un confort de conduite optimal, similaire à celui des modèles classiques gonflés à 3,5 bars. Selon le fabricant, la force avec laquelle il revient à sa forme initiale après avoir été comprimé est de deux fois plus élevé que celle des pneumatiques pleins proposés sur le marché.

Une excellente durée de vie

Hormis son côté élastique et léger, le polyuréthane thermoplastique utilisé par Supreme Dutch dans la fabrication du Schwalbe Airless System bénéficie d’une grande résistance à l’usure. D’après l’entreprise, son pneu permet aux cyclistes de parcourir plus de 10 000 km sans aucun risque de crevaison et sans réaliser d’entretien. Une fois usé, il peut être récupéré gratuitement par le fabricant et recyclé entièrement. Pour information, comme son nom l’indique, ce produit innovant de la société néerlandaise a été développé en partenariat avec Schwalbe, une marque allemande appartenant à Ralf Bohle GmbH.

Un pneu adapté à divers types de vélos

Pour répondre aux besoins des cyclistes, Supreme Dutch a conçu le Schwalbe Airless System pour qu’il puisse s’adapter à divers types de jantes. Le pneu est disponible en différentes tailles, allant de 20 à 28 pouces, avec des largeurs comprises entre 40 et 60 mm. Il peut être installé sur des vélos classiques, mais également des vélos cargos ainsi que des VAE. Ce produit est actuellement disponible auprès de revendeurs de vélos certifiés. Cependant, pour des raisons de sécurité, son montage doit être réalisé avec un outil spécifique et par des professionnels.

Il est à noter que plusieurs entreprises ont déjà testé le Schwalbe Airless System de la société néerlandaise et l'ont utilisé dans la réalisation de leurs prestations ou la conception de leurs produits. Parmi elles, on peut citer Icycle, Bikkel Bikes, GreenMo Rent et Ebike4Delivery qui l'a installé sur ses VAE de troisième génération. D'autre part, grâce à son pneu innovant, la société néerlandaise n'a pas manqué d'attirer l'attention des jurys lors de différents concours. Elle a réussi, entre autres, à atteindre le top 10 durant l'édition 2014 des Accenture Innovation Awards. Plus d'informations sur le produit : supremedutch.com.