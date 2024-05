ClipClap, un adaptateur pour utiliser n’importe quelle chaussure sur des pédales automatiques

Pour certains, le vélo est un mode transport quotidien, quand, pour d’autres, il est utilisé à des fins de loisirs, et de balades en famille. Ce ne sont pas les derniers chiffres publiés par le ministère de l’Environnement qui affirmeront le contraire. En effet, en cinq ans, plus de 10 millions de vélos ont été vendus selon ce rapport de 2022. La plupart des cyclistes que l’on nommera de loisirs rencontrent le problème du « pied qui rate la pédale ». Pour l’avoir déjà testé, je peux vous affirmer que le métal de la pédale qui ripe sur le tibia, cela ne fait pas du bien ! Pour assurer un meilleur maintien, la première pédale automatique fut inventée par Charles Hanson en 1895. Ce dispositif permet de solidariser la chaussure à la pédale du vélo. Évidemment, il faut des chaussures et des pédales spécifiques, ce qui peut être problématique au quotidien. Le ClipClap est un petit clip qui vient fixer n’importe quelle chaussure sur une pédale automatique ! J’aurais bien aimé disposer de l’invention que je vous présente immédiatement : Découverte.

Une invention allemande déjà primée !

Le ClipClap est né en Allemagne, par une start-up du même nom qui cherche à proposer aux cyclistes une solution pour rendre compatible n’importe quelle chaussure du quotidien sur un système de pédale automatique. Les cyclistes qui utilisent le vélo pour aller au bureau savent pertinemment que les semelles des chaussures de villes ne sont pas réellement adaptées à ce type de pédales ! Certains portent des baskets pour les trajets et d’autres espèrent que leurs chaussures resteront sur la pédale ! Le ClipClap est un adaptateur qui vient se fixer directement sur n’importe quel type de chaussure pour faire corps avec son vélo.

ClipClap pour quels types de vélos ?

En plus d’apporter une stabilité au cycliste, la plateforme de ce dispositif innovant est conçue en chambres à air recyclées, ce qui permet un meilleur appui, et un confort amélioré. Cette invention se destine à tous les cyclistes, qu’ils roulent sur un VTT, un vélo de ville, mécanique ou électrique équipés du système automatique. La force du ClipClap étant peut-être d’être universel, utile pour les trajets quotidiens comme pour les longues randonnées. Cela évite donc au cycliste de perdre le contrôle de la pédale, de se blesser, et par ailleurs de transporter une seconde paire de chaussures plus adéquate à la pratique du vélo. Il suffit de fixer les bandes Velcro autour de la chaussure, avant de clipser le tout sur la pédale d’origine. Précisons que le ClipClap est compatible avec les marques de pédales suivantes : Shimano SPD, Look X-TRACK, Xpedo MTB, Time MTB, Crankbrothers MTB et Magped MTB uvm. Quant à leur poids, il est seulement de 320 gr, ce qui n’alourdira pas votre vélo.

Une invention déjà primée et disponible à la vente !

L’an dernier, ClipClap a lancé ses adaptateurs, recevant, en 2023, le prestigieux prix German Design Award dès le début de leur production. Chaque paire d’adaptateurs est proposée à 79 € avec une livraison assurée dans toute l’Union européenne par l’entreprise. Il est d’ailleurs disponible en deux versions pour cales à deux trous (EXPLORE) ou à trois trous (ROAD).

En plus des adaptateurs, l’entreprise propose également une gamme de pédales et de crampons, ainsi que des kits spéciaux incluant leurs différents accessoires. Pour en savoir plus, ou passer commande, rendez-vous sur le site officiel : clipclap.cc. Cette invention vous semble-t-elle intéressante et utile ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .