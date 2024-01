Vebo°, un nouveau kit d’électrification pour vélo (rétrofit) qui s’installe en 1 seconde

Basée à Nantes, Vebo° est une start-up française qui ambitionne de faire se faire un nom sur le marché de la mobilité verte. Pour marquer son début dans ce secteur en pleine expansion, l’entreprise cofondée par Vincent Habart lance un kit tout-en-un qui permet de convertir un vélo classique en VAE (vélo à assistance électrique). Également appelé Vebo°, le système se présente sous la forme d’un boîtier à installer au niveau de la roue avant. Le boîtier en question pèse 2,8 kg et renferme la batterie, le moteur ainsi que l’électronique. Il est muni d’une poignée, ce qui facilite son transport. D’ailleurs, sa compacité permet de le mettre facilement dans un sac à dos.

Un boîtier clipsable

D’après son fabricant, le kit d’électrification Vebo° s’installe en seulement 1 seconde, à condition toutefois d’avoir installé au préalable le support de fixation au niveau de la fourche du vélo. L’entreprise affirme que l’installation de ce support prend environ 10 minutes, après quoi il ne sera plus nécessaire de répéter l’opération. Le boîtier vient ainsi se clipser dessus. Et pour des raisons de sécurité, on peut facilement le détacher. Cette conception permet aussi de partager le kit entre plusieurs bicyclettes. À ce propos, la start-up nantaise affirme que son produit est adapté à 90 % des vélos musculaires du marché.

Conforme à la législation française

Sur le plan technique, le kit de conversion Vebo° intègre une batterie de 250 Wh qui fournit jusqu’à 30 km d’autonomie. Son moteur galet développe 40 Nm de couple, permettant au vélo sur lequel il est installé de rouler jusqu’à 25 km/h. Ces performances répondent aux exigences françaises et européennes en matière de VAE. Il s’avère que la transmission est aussi efficace que celle procurée par un moteur positionné au niveau du moyeu, la roue arrière ou du pédalier. Par ailleurs, le système promet robustesse et réparabilité. D’après Vebo°, le cycliste pourra lui-même effectuer les réparations nécessaires en cas de panne. L’entreprise a veillé à ce que l’accès aux composants interchangeables soit le plus facile possible.

Une approche éco-responsable

Vebo° mise sur le made in France. L’assemblage du produit se déroule dans l’Hexagone, plus précisément à Roubaix. Cette tâche est assurée par des structures de réinsertion, le but étant de favoriser l’emploi solidaire. L’entreprise privilégie aussi le recyclage afin d’avoir le moins d’impact possible sur l’environnement.

Le kit intègre par exemple, une batterie reconditionnée préparée par la société française VoltR. En ce qui concerne le moteur, il est constitué de pièces issues d'anciens moteurs de trottinettes électriques. Le kit d'électrification pour vélos Vebo° coûte 470 € TTC. Il est proposé en précommande sur le site web de l'entreprise. Pour la réservation, il faudra tout de même verser un acompte de 200 €. Les premières livraisons sont prévues pour mi-2024. Plus d'infos : vebo.eco.