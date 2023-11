Yadea Elite Prime et Yadea KS6, les meilleures trottinettes électriques de 2023 ?

L’automne est une saison aux mille couleurs, propice à de belles balades en forêt ou à travers les villes. Les arbres et leurs feuilles changent chaque jour, et les températures sont encore relativement clémentes. Quoi de mieux qu’une petite trottinette pour arpenter les différents lieux d’une ville, sans avoir de difficultés pour s’arrêter, admirer un paysage ou se garer sans encombre. La trottinette électrique peut aussi devenir votre moyen de transport préféré pour aller au bureau : finis les embouteillages, les transports en commun bondés, à vous la liberté et le grand air !

Présentation de la trottinette électrique Yadea Elite Prime

La trottinette électrique Elite Prime, que nous avons testée en septembre dernier, est un modèle conçu pour les adultes, offrant une solution de mobilité pratique et écologique. Arborant une élégante couleur grise, cette trottinette est équipée de caractéristiques exceptionnelles, en faisant un choix idéal pour les déplacements en milieu urbain. Elle se dote notamment d’un puissant moteur de 800 W (avec une puissance maximale de 1 500 W), et peut atteindre une vitesse de 25 km/h, vitesse homologuée en France, où les véhicules de ce type ne sont pas autorisés à rouler plus vite. Elle dispose d’une accélération rapide et peut allègrement gravir des pentes allant jusqu’à 30 %. Un avantage considérable lorsqu’elle est utilisée dans des endroits pentus et particulièrement dans les milieux urbains. Du côté de l’autonomie, elle dispose de trois modes d’assistance et les kilomètres parcourus varient donc en fonction :

Mode D (1) : environ 65 km

Mode S (2) : environ 48 km

Mode X (3) : environ 45 km

Ces valeurs sont données avec des conditions météorologiques optimales. Variant en fonction du poids du cycliste et de la charge, ces dernières peuvent être de 120 kg au maximum.

Que faut-il savoir de plus sur la Trottinette Elite Prime de Yadea ?

La sécurité est évidemment une priorité pour la marque qui équipe sa trottinette de pneus sous vide auto-réparateurs en nano-gel, renforçant la durabilité et la résistance à l’usure des pneus. De plus, elle dispose d’un triple système de freinage, combinant un frein à disque double effet, un frein à tambour et un frein électronique pour une sécurité maximale. Un système d’éclairage complet et une excellente étanchéité permettent également de conduire en toute sécurité, même par temps de pluie ou la nuit. Le confort n’est pas en reste sur cette jolie trottinette au design innovant. Elite Prime intègre une structure innovante d’absorption des chocs en polymère.

Cela lui permet d’absorber rapidement les vibrations de la route, garantissant une conduite en douceur sur diverses surfaces. Les pédales larges et les pneus de 10 pouces contribuent par ailleurs à une meilleure amortie, garantissant un confort accru. Enfin, cette trottinette est conçue pour une conduite intelligente. Elle peut être connectée à une application via Bluetooth, assurant des fonctionnalités telles que la navigation, la protection antivol et le diagnostic à distance. L’écran LED permet de basculer entre les différents modes de conduite, affichant des informations en temps réel telles que la vitesse, la puissance restante et l’état du véhicule. La trottinette Yadea Elite Prime est vendue au prix de 1 299 €, mais vous pouvez bénéficier d’une réduction de 200 € en cochant le coupon avant de glisser la trottinette dans votre panier.

Toutes les caractéristiques techniques

Couleur : gris

Poids : 29 kg

Hauteur : 1 245 mm

Longueur : 1 340 mm

Largeur : 585 mm

Vitesse maximale bridée : 25 km/h (homologuée France)

Pliable : oui

Puissance moteur nominale : 800 W

Système de freinage : à tambour

Batterie : cellule au lithium ternaire 21700, 46,8 V, 14,5 Ah.

Type de pneu : avec couche de gelée à l’intérieur

Pente maximale : 30°

Puissance moteur maximale : 1500 W

Régulateur de vitesse

Indice d’étanchéité : IPx5 (protection contre les jets d’eau à lance)

Présentation de la Yadea KS6 Pro

Ce second modèle, un peu moins puissant que l’Elite Prime, s’équipe d’un moteur de 500 W, avec une puissance maximale pouvant atteindre 800 W. Comme sa « grande sœur », elle peut foncer jusqu’à 25 km/h, la vitesse autorisée en France, mais affronter des pentes jusqu’à 20 % seulement, contre 30 % pour la précédente. La batterie de grande capacité vous assure une autonomie maximale de 55 km, une distance parfaite pour aller et revenir du bureau. L’un des points forts de ce modèle sont ses pneus tubeless de 10 pouces qui incorporent une technologie de mémoire polymère nano-gel MPN permettant une réparation automatique en cas de dommages mineurs. Une petite crevaison ne vous stoppera donc pas sur votre trajet !

De plus, elle se dote d’une application Bluetooth dédiée qui vous permet un contrôle total de votre trajet. Vous pouvez allumer ou éteindre la trottinette à distance, gérer l’éclairage et garder un œil sur vos données lorsque vous l’utilisez. En matière de sécurité, elle se dote d’un système de freinage triple. Ce dernier est équipé d’un frein à tambour mécanique à l’avant et d’un système de freinage électrique à double disque à l’arrière. Enfin, sachez que la robustesse est également au rendez-vous avec un châssis en alliage d’aluminium de qualité aéronautique.

De plus, elle est équipée de phares et de feux arrière exceptionnellement lumineux, améliorant votre visibilité lors de la conduite de nuit. Vous profiterez également d’une conduite en douceur grâce à une double absorption des chocs offerte par la fourche à suspension avant, garantissant une expérience de conduite confortable, quel que soit l’état de la route. La trottinette Yadea KS6 Pro est vendue au prix de 799 €, mais vous pouvez bénéficier d’une réduction de 150 € en cochant le coupon avant de glisser la trottinette dans votre panier.

Toutes ses caractéristiques techniques :

Puissance moteur nominale : 500 W

Pliable : oui

Vitesse maximale bridée : 25 km/h

Étanchéité : IP67

Puissance moteur maximale : 800 W

Batterie : 36 V / 15.34 h

Type de pneu : avec couche de gelée à l’intérieur

Pente maximale : 18°

Temps de charge de la batterie : 8 h

Système de Freinage : à tambour

Couleur : grise

Trottinette électrique pour adultes

Feu stop arrière inclus

Longueur : 602 mm

Largeur : 220 mm

Hauteur : 1 225 mm

Poids : 22 kg

À propos de Yadea

Yadea, est l’une des marques leader de l’industrie des véhicules électriques et elle le prouve avec ces quelques chiffres. Forte de sa présence dans plus de 100 pays et régions, avec plus de 70 millions d’utilisateurs satisfaits, Yadea s’appuie sur un vaste réseau de plus de 4 000 distributeurs et 40 000 détaillants pour rendre la mobilité électrique accessible à tous. Avec 6 centres de conception nationaux et 2 laboratoires nationaux CNAS, Yadea est déterminée à rester à la pointe de l’innovation, avec 1 890 brevets nationaux à son actif. Plus de 1 000 experts travaillent pour proposer des produits innovants, sûrs et écologiques aux millions de clients à travers le monde. En choisissant une trottinette Yadea, vous choisissez la qualité, la robustesse, la maniabilité et arpentez les routes du monde en toute élégance ! Plus d’informations : yadea.com