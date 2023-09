Test de la Yadea ElitePrime, une trottinette électrique quasiment parfaite qui « a le souci du détail »

En toute logique, vous avez repris le chemin du travail, et vous êtes peut-être parmi ceux qui utilisent les transports en commun. Et, ces transports en commun, vous n’en pouvez plus ! La foule, les odeurs, le bruit vous dérangent et vous aimeriez respirer un peu mieux sur votre trajet ! Si votre lieu de travail se trouve à moins de 15 km de votre domicile, nous avons probablement un bon plan à vous proposer ! En effet, la marque Yadea vient de sortir une nouvelle trottinette électrique, l’ElitePrime. Imaginez un moyen de déplacement urbain qui non seulement facilite vos déplacements, mais ajoute également une touche de plaisir à vos trajets quotidiens. C’est exactement ce qu’elle propose et nous avons pu le vérifier. Voici notre retour d’expérience et notre avis.

Déballage et montage

La trottinette Yadea ElitePrime est livrée dans un carton très imposant, vu sa taille, c’est assez normal. Elle est parfaitement emballée avec plusieurs couches de polystyrène et du papier de soie pour protéger les éléments les plus fragiles. Elle est livrée avec les outils nécessaires à son montage, huit vis pour fixer la potence du guidon, un sac de transport amovible, un chargeur et une notice de démarrage rapide.

Le montage est simple et rapide. Il ne vous faudra pas plus de 10 minutes pour la rendre opérationnelle. Il suffit de brancher le connecteur (caché à l’intérieur du tube) à la trottinette et de visser les six vis (oui, ils en ont mis deux en plus, on ne sait jamais).

Pour l’appairage, nous n’avons pas réussi à utiliser le QR code comme indiqué dans la notice, mais cette dernière est automatiquement reconnue via le Bluetooth. L’application est assez succincte. Elle permet de verrouiller la trottinette, modifier le niveau de récupération d’énergie, et de modifier le mode de vitesse. À ce sujet, vous disposez de trois modes de vitesse, ce qui est assez classique (basse, moyenne et haute). Le quatrième, déverrouillable uniquement quand vous aurez fait plus d’un km, permet d’augmenter la puissance de la trottinette. Attention, il ne s’agit pas d’un débridage, mais purement d’un boost de puissance supplémentaire. En effet, cette dernière restera bridée à 25 km/h comme le prévoit la réglementation européenne.

Les points forts de la trottinette Yadea ElitePrime

L’ElitePrime n’est pas le premier modèle de la marque Yadea, qui, a déjà prouvé, par le passé, qu’elle était capable de fabriquer des engins de mobilité douce performants. La marque s’attache par ailleurs à proposer des moyens de déplacements propres, durables, sécuritaires, confortables et respectueux de l’environnement. Elle nous en apporte une nouvelle preuve avec l’ElitePrime qui intègre des technologies innovantes en matière de sécurité et de confort.

Cette trottinette électrique au look atypique et moderne se destine tout particulièrement à celles et ceux qui travaillent en ville. Puissante et endurante, elle passera partout. Elle vous permettra ainsi de respirer l’air frais plutôt que l’air vicié des gares ou des métros ! Doté d’un guidon ergonomique distinctif et revêtu d’une élégante couleur Minimalist Tech Grey, l’ElitePrime, a été créé pour procurer une expérience de déplacement de qualité supérieure, alliant confort et sécurité.

Quels sont les atouts de l’ElitePrime de Yadea ?

La trottinette électrique Yadea ElitePrime redéfinit la mobilité urbaine en combinant puissance et performance. Pour ce faire, elle s’équipe d’un moteur de 800 W, capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 25 km/h, avec une puissance de crête de 1 500 W, elle garantit une expérience de conduite électrique sans précédent. Son moteur et son système de fonctionnement, lui permettent, à l’inverse des modèles de gamme semblable, de grimper des côtés de 30 % maximum, sans perte de puissance. Et, c’est aussi le cas des terrains plus escarpés qui ne lui poseront aucun problème. Si elle est capable de ces performances, autant vous dire que les trajets en ville, même dans les côtes raides de Montmartre ou des Alpes, ne lui poseront aucun problème.

Qu’en est-il de la durabilité et de l’autonomie de la Yadea ElitePrime ?

Du côté de la batterie, elle s’équipe d’un modèle au lithium d’une belle capacité de 678 Wh, ce qui lui confère une autonomie de 65 km environ, en une seule charge. L’autonomie peut tout de même varier en fonction du terrain emprunté, 65 km étant le maximum. Le système avancé de gestion de la batterie (BMS) garantit une durée de vie prolongée de la batterie. Vous serez, à priori, tranquilles pour plusieurs années de ce côté-là ! Enfin, et c’est un énorme avantage, elle dispose de freins régénératifs qui vous permettent de recharger la batterie en roulant, et, par conséquent, de prolonger ainsi votre autonomie. L’ElitePrime est construite pour durer, grâce à sa conception en aluminium robuste. Il est suffisamment résistant pour résister aux intempéries et à la pluie, avec une étanchéité IPX5 qui garantit des trajets propres même dans des conditions difficiles.

Le confort et la sécurité : deux points importants pour cette trottinette Yadea

Concernant les suspensions, elle dispose d’un système avant et arrière conçu pour assurer un confort optimal sur les routes urbaines accidentées. Les pavés de Dunkerque ou des centres-villes anciens, n’auront pas d’incidence sur votre confort. Contrairement aux ressorts traditionnels, les amortisseurs en polymère réduisent les vibrations et absorbent mieux les chocs, garantissant une conduite fluide et agréable. Sur le papier, les pneus de l’ElitePrime sont équipés d’une technologie d’auto-réparation, vous n’aurez donc pas besoin de vous arrêter pour une éventuelle réparation.

Du côté des freins, Yadea a misé sur la sécurité et c’est absolument primordial. Les freins procurent une puissance de freinage instantanée, tandis que les freins à tambour à l’avant et les freins à disque à l’arrière assurent un arrêt rapide tout en maintenant l’équilibre. Enfin, toujours pour la sécurité, elle se dote d’un éclairage puissant qui garantit une visibilité optimale dans l’obscurité. Les clignotants inclus dans le système d’éclairage ouvrent aussi pour votre sécurité et vos intentions de changement de direction.

Une trottinette électrique compacte, et facile à ranger !

Chez Yadea, ils ont aussi pensé à ceux qui ne possédaient pas de grands espaces de stockage. Dans certains appartements sans box, ni balcon, la seule solution est de la ranger dans un placard. Aucun souci de ce côté-là, elle est pliable en quelques secondes, et plus ou moins facile à transporter, elle pèse quand même 29 kg.

Elle se replie donc rapidement pour former une unité compacte qui peut être rangée n’importe où, que ce soit dans un bureau, un salon ou le coffre de votre voiture. Et, la description ne serait pas complète si nous ne parlions pas de sa connectivité. En effet, elle s’équipe d’un écran LED clair qui fournit des informations en temps réel sur votre trajet et ses conditions. De plus, vous pouvez aussi télécharger une application dédiée vous permet de suivre l’état de votre trottinette, de retrouver votre place de stationnement et bien plus encore.

Conclusion et notre avis

La Yadea ElitePrime est une très bonne trottinette, sans doute une des meilleures que nous avons eues l’occasion de tester. Le design et les finitions sont franchement au rendez-vous. Elle est puissante, performante et endurante. Son look très moderne et atypique est vraiment très sympathique. Le chargeur, très qualitatif lui aussi, est équipé d’un système à aimant réellement pratique pour brancher ou débrancher la trottinette rapidement (voir la vidéo en fin d’article). Vous l’aurez compris, Yadea à fait très fort avec ce nouvel engin et va faire mal à la concurrence. Pour les points négatifs, nous en avons retenu deux. Le premier est son poids, elle pèse près de 29 kg. Par sa taille et surtout son poids, nous la conseillons plutôt pour les grandes personnes. Le deuxième est son prix, en effet, cette dernière est disponible au prix de 1 299 €, un prix qui n’est franchement pas à la portée de toutes les bourses, mais vous connaissez le dicton, « la qualité à un prix » ! Fort heureusement, en cochant le coupon promotionnel disponible sur Amazon, le prix final tombe à 1 099 €, un prix beaucoup plus raisonnable. Bref, si vous avez les moyens, et l’envie, nous vous la conseillons vivement.

Les plus

Un design atypique

Des finitions parfaites

Puissante

Une bonne autonomie

Un chargeur aimanté

Les moins

Un peu lourde

Un peu chère

Toutes les caractéristiques techniques :

Puissance de crête : 1500 W

Vitesse maximale : 29 km/h

Charge maximale : 120 kilos

Capacité de la batterie : 678 Wh

Capacité de la batterie : 46,8 V CC 14,5 Ah

Chargeur : nitrure de gallium 48 V 2A

Temps de charge : de 7 à 8 h

Amortisseurs : Suspension avant et arrière de qualité automobile

Frein : Frein à tambour à l’avant et frein électrique à l’arrière

Éclairage : feu avant + feu arrière + clignotant arrière

Taille des pneus : 10 pouces

Largeur du marchepied : 18 cm

Largeur du guidon : 50 cm

Montée en côte : 30 %

Système de prévention des chutes

Niveau d’étanchéité : IPX5

Température de fonctionnement : de -10 °C à 40 °C

Poids de la trottinette : 29 kg

Alliage d’aluminium-6061

Dimension de la trottinette dépliée : 1245 × 585 x 1 340 mm

Dimension de la trottinette pliée : 1245 × 585 × 555 mm

