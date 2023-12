Utilisé avec un vélo conventionnel, ce vélo d’appartement procure une expérience « aussi réaliste que possible »

La gamme Tacx NEO de Garmin a toujours été une référence sur le marché des home trainers intelligents. Les produits qui la composent sont réputés pour leur précision et leur puissance. Et le dernier en date s’annonce tout aussi intéressant que les générations précédentes. Il s’agit du Tacx NEO 3M. Avec ce nouveau modèle, le constructeur promet de rendre le cyclisme en intérieur encore plus réaliste. « Notre objectif est de rendre l’entraînement en salle aussi réaliste que possible et nous sommes fiers de le faire avec l’introduction du Tacx Neo 3M. Le seul home trainer à proposer un mouvement multidirectionnel intégré, un volant d’inertie virtuel et un moteur magnétique », a déclaré Dan Bartel, vice-président des ventes internationales chez Garmin.

Des technologies avancées

Effectivement, ce nouveau home trainer du leader mondial de la navigation par GPS possède une cassette à 11 vitesses. Les « Motions Plates » embarquées permettent des mouvements multidirectionnels. À noter que ces dernières ont été conçues pour pouvoir être désactivées en fonction du type d’entraînement souhaité par l’utilisateur. Elles ont également pour rôle d’améliorer la capacité de flexion naturelle du Tacx NEO 3M et de permettre des mouvements d’avant en arrière. Comme indiqué ci-dessus, ce nouveau home trainer de Garmin est également équipé d’un volant d’inertie virtuel à aimant en néodyme. Grâce à ce composant, le système est capable de simuler différents types de route (pavés, gravier, pentes, etc.).

Pouvant être monté sur un vélo existant

D’après la firme américaine, son nouveau home trainer adopte des caractéristiques et des technologies uniques afin d’offrir une qualité d’entraînement supérieure que l’on ne pourra expérimenter nulle part ailleurs. De plus, conçu pour être monté sur un vélo conventionnel, cet équipement convient aux pneus avant d’une largeur maximale de 60 mm. Pour fonctionner, le Tacx NEO 3M a besoin d’une source d’alimentation électrique. Il peut être branché sur une prise murale. Sa puissance maximale est de 2 200 W. Cela lui permet de simuler un couple allant jusqu’à 88 Nm.

Prix et disponibilité du Tacx NEO 3M

D’après le fabricant, la puissance, la vitesse et la cadence sont précises à 1 % près. Garmin a aussi prévu un indicateur LED qui change de couleur en fonction de l’effort de pédalage exercé par l’utilisateur. Enfin, sachez que le Tacx NEO 3M est compatible avec l’application mobile Tacx Training. Celle-ci permet de suivre des programmes d’entraînement synchronisés, de participer à des sorties de groupe virtuelles ou encore de profiter de vidéos immersives d’itinéraires de haute qualité. Ce nouveau home trainer est d’ores et déjà disponible en vente sur le site web officiel de l’entreprise au prix de 1 999,99 €. Plus d’infos : garmin.com. Que pensez-vous de ce produit ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .