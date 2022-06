Garmin dévoile le nouveau radar pour vélo Varia RCT715 (qui enregistre les collisions)

Sur les routes de France, et plus particulièrement en ville, il ne vous aura pas échappé que le nombre de vélos se multiplie. A Paris, il y aurait environ 1 million de cyclistes, et ce chiffre augmente chaque jour. Les Parisiens, les Lyonnais, les Lillois etc., ont trouvé dans ce mode de déplacement une alternative à la voiture et aux transports en commun. Il faut dire que les aides à l’achat d’un vélo électrique les poussent à acquérir un vélo. Cependant, le partage de la route entre automobilistes et cyclistes reste très compliqué, voire dangereux pour ces derniers. Les accidents sont plus nombreux et malheureusement c’est souvent le cycliste qui en souffre le plus… Pour tenter de protéger les cyclistes, mais également de démêler le vrai du faux en cas d’accident, Garmin présente un nouveau radar avec feu arrière et caméra embarquée… Son nom, le Varia RCT715. Présentation.

Les détails du Varia RCT715

Lorsque vous installez ce radar avec feu de position et caméra intégrée, il va enregistrer tout votre parcours en continu… Il garde la fonction qui existait sur les autres modèles de la marque, à savoir la détection des véhicules qui s’approchent par l’arrière et les affiche sur votre appareil Garmin compatible, ou sur votre smartphone. Il filme donc en continu mais n’enregistre automatiquement qu’en cas d’accident. Le contrôle de la caméra se fait directement depuis votre appareil Garmin; vous pouvez également accéder aux vidéos depuis l’application Varia de votre smartphone. Il dispose d’une autonomie de 6 heures avec le feu arrière en mode flash jour, la caméra et le radar activés. La caméra intégrée enregistre des vidéos en 1080p/30 ips, les images sont donc claires par tous les temps. Grâce à la capture automatique des incidents, elle se déclenche automatiquement et enregistre avant, pendant et après l’incident. Lorsqu’un véhicule arrive par l’arrière, le Varia RCT715 enclenche des alertes visuelles et sonores, dès lors que le véhicule se trouve à 140 mètres de votre vélo. Vous pouvez coupler et contrôler la caméra intégrée à votre compteur GPS de vélo Edge® ou avec un smartphone compatible, ainsi qu’avec certains appareils Garmin.

Les caractéristiques techniques du Varia RCT715

Dimensions (L × H × P) : 106,5 x 42,0 x 31,9 mm (4,2″ x 1,7″ x 1,3″).

Poids : 147,0 g (5,2 oz).

Modes d’éclairage : fixe, peloton, flash nuit, flash jour.

Lumens : 20 en mode fixe, 8 en mode peloton, 29 en mode flash nuit, 65 en mode flash jour.

Modes de la caméra : continu, désactivé, activé par le radar.

Paramètres de la caméra : 1080p/720p, avec 30 IPS.

Autonomie : 4 heures en mode continu, 5 heures en mode peloton, 3 heures en mode flash de nuit, 6 heures en mode flash de jour (le tout avec enregistrement 1080p).

ANT+® : Oui (radar, feux de vélo).

BLE : Oui (radar, contrôle de la caméra).

Wi-Fi® : Oui (réseau local uniquement).

Résistance à l’eau : IPX7.

Angle de vue : 220°.

Carte SD de 16 Go incluse.

Accéléromètre intégré pour sélectionner automatiquement les séquences vidéo lors de la détection d’incident

Contrôle de la caméra depuis le Garmin Edge® et d’autres appareils portables compatibles.

Application Varia™ offre un affichage radar pratique, un contrôle de la caméra et un transfert vidéo.

Combien coûte-t-il ?

Le radar Garmin Varia RCT715 est disponible sur le site officiel de la marque au prix de 399,99 €. Si le radar Varia RCT715 vous semble un peu trop onéreux ou que vous possédez déjà une caméra sur votre vélo, Garmin propose deux autres modèles :

Le Varia RTL515 (Radar avec feu arrière) au prix de 169€ (au lieu de 199€)

Le Varia RVR315 (Radar arrière simple) au prix de 129.99€ sur Amazon.

