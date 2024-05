Test et prise en main du vélo isinwheel M10, un VTT électrique très abordable à moins de 680 €

Les vélos électriques font désormais partie du paysage urbain. Ils sont partout et envahissent les villes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l’environnement. Mais, devant la multitude de modèles proposés sur le marché, il est parfois difficile de faire un choix ! Je peux peut-être vous aider à prendre votre décision, grâce au modèle de VTT électrique M10 vendu par isinwheel. Après plusieurs semaines de test, je vous livrerai mon avis objectif en fin de présentation. En attendant, je vous propose de découvrir toutes ses capacités et ses performances dans cette présentation. De plus, il bénéficie actuellement d’une promotion intéressante avec un prix de vente de 678 € au lieu de 999,99 €, soit une économie de 321,99 €. Présentation et retour d’expérience.

Déballage et design

Le vélo est livré dans un imposant carton. Il est livré en « pièces détachées » et parfaitement emballé par du carton, du papier de soie et de nombreux colliers de serrage. C’est même la première fois que je reçois un vélo aussi bien protégé.

Comme je vous le disais, vous devrez assembler le vélo. Le guidon, la roue avant, les pédales et divers accessoires devront être assemblés. Comptez de 15 à 20 minutes pour le montage et les réglages.

Le vélo est livré avec une batterie amovible, une notice de montage (non indispensable), un chargeur ainsi que tous les outils nécessaires pour son assemblage. Une petite pompe de gonflage est offerte.

Petite pub au passage pour la pompe Xiaomi (compresseur portatif Xiaomi 1S) qui est vraiment indispensable vu son prix (55 €).

Un VTT électrique minimaliste

Avant d’entrer dans les détails plus techniques de ce vélo électrique, vous devez savoir que la marque promet une alliance parfaite entre la puissance, l’autonomie et le design. En effet, il est suffisamment puissant pour explorer les milieux urbains, mais également les chemins de campagnes. Son design, relativement classique, en fait un moyen de transport discret et sans fioritures.

De plus, il dispose de trois modes d’assistance qui lui confèrent, bien entendu, des autonomies différentes, qui restent néanmoins très acceptables pour des trajets urbains. Dans les faits, le vélo tient globalement ses promesses malgré quelques défauts mineurs au niveau du design comme ses boutons de contrôle qui font vraiment « cheap ».

De même pour les pneumatiques, de prime abord, ils semblent extrêmement fragiles, il faudra sans doute prévoir un petit budget (50-100 €) pour les remplacer par des pneus plus résistants, au moins le pneu arrière. C’est souvent le défaut qui revient sur les vélos d’entrée de gamme.

Puissance, confort et autonomie

Ce fut peut-être ma première surprise au regard du prix de vente du M1. Ainsi, il se dote d’un puissant moteur de 500 W et d’une batterie robuste de 36 V / 10,4 Ah. Ces éléments lui procurent une autonomie « théorique » de 75 km en mode électrique pur, de 100 km en mode d’assistance électrique et bien sûr une autonomie illimitée si vous jouez des muscles pour pédaler ! Il ne possède pas de « VTT » que le nom puisqu’il est capable de rouler en ville, comme de grimper une colline, sans effort pour l’utilisateur.

Cela est rendu possible grâce à ses sept vitesses qui vous permettent une conduite adaptée à chaque changement de terrain. En termes de confort, j’ajouterai que la suspension avant, les freins à disque mécaniques et l’éclairage intégré vous procurent une sécurité à toute épreuve. Enfin, et toujours en relation avec le confort d’utilisation, il dispose d’une batterie rechargeable (et amovible) à charge rapide, et pèse seulement 21 kg. Cela permet de pouvoir le ranger sur un balcon, ou dans un box, voire de le ranger dans le coffre de voiture, en prévision de longues balades en forêt, par exemple.

Contrôle total, écran intelligent et sécurité du VTT électrique M10

Sur ces trois points, je ne m’attendais pas, pour le prix annoncé, à autant de possibilités. L’écran LCD est plutôt classique et affiche toutes les données essentielles pour un trajet serein. Ainsi, vous pourrez garder un œil sur la vitesse, l’autonomie, la durée de conduite, la température, ou encore le taux de charge de la batterie. Des données qui vous seront indispensables si vous souhaitez, entre autres, planifier vos trajets journaliers.

Concernant la sécurité, tout a été pensé pour que le VTT électrique M10 puisse être utilisé de jour comme de nuit. En effet, il se dote d’un puissant système d’éclairage qui vous permet de bien voir, et d’être bien vu, en toutes circonstances. En ville, la visibilité du cycliste par les autres utilisateurs de la chaussée, est absolument primordiale, et le M10 vous propose cette sécurité optimale. En effet, les phares intégrés et les feux de freinage arrière vous garantissent une visibilité à chaque seconde d’utilisation.

Urbain et tout terrain

Eh oui, le VTT électrique M10 est un moyen de transport urbain, qui ne refuse pas une petite balade en plein air. Pour ce faire, il se dote d’un cadre monobloc robuste et de pneus de vélo hybrides qui lui permettent d’affronter toute sorte de terrain (sur le papier), même les plus escarpés. Dans les faits, je ne suis par certains que les pneumatiques soient très résistants, à voir à l’usage. Si vous le souhaitez, ce VTT peut aussi être personnalisé grâce à de nombreux accessoires en option comme un garde-boue, ou un porte-bagage arrière. Cela vous permet d’adapter le M10 en fonction de vos besoins, comme pour le transport de vos courses alimentaires ou d’un passager. À ce sujet, sachez qu’il est en capacité d’accueillir un poids maximal de 150 kg, cycliste y compris.

Au sujet du montage et de la garantie ?

Lorsque nous commandons ce type d’appareil, notre crainte est de nous retrouver avec des pièces détachées, des vis, et des outils, sans vraiment savoir comment les monter. Pour le M10, soyez rassurés, le guide de montage est parfaitement clair, et les outils fournis en totalité. Il suffit de bien suivre les étapes pour que votre VTT soit rapidement opérationnel. En cas de problème, ou de doute quant au montage, une équipe est disponible à tout moment pour vous aider ! Ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter à cause d’un petit désagrément lié au montage, non ? Je vous rassure, le montage reste malgré tout très simple et à la portée de tous. Quant à la garantie constructeur, elle est d’un an, comme pour tous les modèles vendus sur le site.

Focus sur la batterie, l’élément indispensable du VTT électrique M10

La batterie est le cœur du VTT électrique M10, et elle est conçue pour « garantir une performance fiable et durable ». En effet, il se dote d’une batterie au lithium, qui bénéficie d’un niveau de protection IPX4, assurant sa résistance aux éclaboussures et aux intempéries. Avec une capacité de 36 V / 10.4 Ah, cette batterie propose une autonomie généreuse pour vos aventures, comme je vous l’ai annoncé en début de présentation.

De plus, le chargeur rapide 42 V / 3A permet de recharger complètement la batterie en seulement 3 à 4 heures. Enfin, la tension de charge de 100-240 V /2A assure une compatibilité mondiale, vous permettant de recharger votre vélo où que vous soyez, que ce soit à la maison ou en déplacement, en France, comme à l’étranger.

Conclusion

Alors, est-ce que le vélo électrique isinwheel M10 est un bon produit ? J’ai envie de dire oui avec quelques nuances. Globalement, il tient plutôt bien ses promesses. Il est confortable, l’assistance électrique est plutôt douce, mais manque un peu de « punch à mon gout » mais elle fait globalement le taff. Le design dans son ensemble est très correcte sauf quelques boutons de contrôle (lumière et klaxon) qui sont un peu grossiers. Idem pour les pneumatiques, il faudra à mon avis changer impérativement le pneu arrière si vous souhaitez vous balader dans des chemins un peu caillouteux. Quant au freinage et les amortisseurs, ils sont plutôt bons et n’ont pas demandé de réglages supplémentaires dans mon cas. Bref, quand on rapporte tout cela avec son prix, je pense que l’isinwheel M10 est très bien pour débuter avec un VAE et pour les petits budgets. Ce dernier est proposé au tarif de 748 € au lieu de 999 € auquel vous pouvez encore rajouter le code promotionnel CODE : neozone pour une réduction supplémentaire de 70 €. Soit un prix final de 678 €.

Les plus

Très abordable

Léger

Une assistance électrique douce mais performante

Un design minimaliste mais efficace

Les moins

Des boutons de contrôle pas très qualitatif

Des pneumatiques qui semblent un peu fragiles

Toutes les caractéristiques techniques générales

Poids net : 21 kg

Poids maximal en charge : 150 kg

Matériau du cadre : alliage d’aluminium

Dimensions du produit : 172 × 68,5 × 97 cm

Hauteur recommandée du cycliste : de 160 cm à 190 cm

Taille de roue : 26″

Batterie amovible : oui

Moteur : 250 W (crête 500 W)

Vitesse maximale : 25 km/h (vitesse réglementaire autorisée en France, et en Europe)

Engrenage : 5 vitesses (6/10/15 /20/25 km/h)

Mode de conduite : Mode électrique/Mode assisté/Mode pédale

Autonomie maximale : 75-100 km

Absorption des chocs : fourche à suspension hydraulique

Tableau de bord : écran LCD

Système d’éclairage : feux avant et arrière

Freins : frein à disque

Le contenu du colis

Un cadre de vélo avec roue arrière montée

Une roue avant

Deux pédales

Deux clés de batterie

Une pompe à vélo

Un chargeur

Un manuel de l’utilisateur

Une béquille

Un feu avant

Un kit d’outils

Trois clés à molette doubles

Un tournevis

Cinq clés hexagonales

Vélo électrique isinwheel M10 Assistance électrique Design Montage Prise en main Freinage Rapport Qualité / Prix Intéressant mais perfectible Alors, est-ce que le vélo électrique isinwheel M10 est un bon produit ? J'ai envie de dire oui avec quelques nuances. Globalement, il tient plutôt bien ses promesses. Il est confortable, l'assistance électrique est plutôt douce, mais manque un peu de « punch à mon gout » mais elle fait globalement le taff. Le design dans son ensemble est très correcte sauf quelques boutons de contrôle (lumière et klaxon) qui sont un peu grossiers. Idem pour les pneumatiques, il faudra à mon avis changer impérativement le pneu arrière si vous souhaitez vous balader dans des chemins un peu caillouteux. Quant au freinage et les amortisseurs, ils sont plutôt bons et n'ont pas demandé de réglages supplémentaires dans mon cas. Bref, quand on rapporte tout cela avec son prix, je pense que l'isinwheel M10 est très bien pour débuter avec un VAE et pour les petits budgets. Ce dernier est proposé au tarif de 748 € au lieu de 999 € auquel vous pouvez encore rajouter le code promotionnel CODE : neozone pour une réduction supplémentaire de 70 €. Soit un prix final de 678 €. User Rating: 3.5 ( 1 votes)