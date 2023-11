Habelo, le kit de conversion « le plus simple du marché » pour transformer un vélo classique en vélo électrique

Transformer un vélo classique en un vélo électrique est désormais plus accessible que jamais grâce à l’entreprise française HABELO et son kit électrique révolutionnaire, le Clic&Go 2.0. Ce dispositif connecté, à la fois léger et performant, garantissant une solution simple pour rendre tous les vélos électriques. HABELO n’a pas fait le choix d’adapter son kit à un type de vélo en particulier, mais à tous les vélos. Que vous possédiez un VTT, un vélo de ville ou le vieux vélo de votre grand-père reçu en héritage, vous pourrez installer ce kit révolutionnaire ! Son moteur puissant vous autorisera de longues balades, cheveux aux vents, à 25 km/h de vitesse. Avec lui, terminé les côtes indomptables ou les chemins difficiles, votre vélo se transformera en un engin qui répondra à tous vos besoins, sans exploser votre budget. Profitez de la mobilité électrique sans sacrifier le charme de votre vélo traditionnel. Découvrez Clic&Go d’HABELO en détail tout de suite !

Le kit Clic&Go, qu’est-ce que c’est ?

Le kit Clic&Go de HABELO est la solution ultime pour transformer n’importe quel type de vélo en un vélo électrique. Un seul petit fil va permettre à ce système d’assistance ingénieux de vous procurer une autonomie allant jusqu’à 80 km. Côté batterie, il s’équipe d’un modèle ultra-longue durée, qui peut être rechargée maintes fois (800 cycles). Enfin, en proposant la connexion en Bluetooth 5.0, il permet de suivre, via l’application dédiée, de nombreuses fonctionnalités. Vous pourrez, par exemple, suivre votre vitesse en temps réel. Et côté sécurité, il se dote d’un système de freinage à induction, d’un gyroscope intégré et de la détection de l’angle de la pente de la route pour une expérience de conduite, sans crainte. Et pour dissuader les voleurs, un système antivol intelligent est intégré. Le moteur homologué de 250 W procure une puissance électrique fluide et fiable. Le tout à partir de seulement 650 €, faisant du kit Clic&Go un investissement judicieux pour ceux qui cherchent à donner un coup de pouce électrique à leur vélo préféré.

Le kit Clic&Go est aussi connecté

Le contrôleur Bluetooth du kit Clic&Go de HABELO est non seulement facile à installer, mais il offre également une autonomie impressionnante de 200 h, assurant ainsi une utilisation prolongée sans tracas. Il se connecte sans fil automatiquement en Bluetooth à faible consommation d’énergie, s’intégrant parfaitement à l’application HABELO. Ce contrôleur affiche en temps réel votre vitesse, vous offrant de cette façon un aperçu instantané de votre performance. De plus, il propose une précision d’assistance avec pas moins de 20 modes différents pour personnaliser votre expérience de conduite. L’application Smartphone HABELO, disponible sur iOS et Android, vous permet de profiter de trois modes d’assistance différents, tout en maintenant une connexion Bluetooth à faible consommation d’énergie. Elle offre par ailleurs un verrouillage antivol du kit Clic&Go pour garantir la sécurité de votre investissement, ainsi qu’un cumul journalier des données pour suivre vos progrès de manière pratique. En somme, cette combinaison de contrôleur Bluetooth et d’application Smartphone propose un contrôle complet et une expérience utilisateur améliorée pour les utilisateurs du kit Clic&Go.

Quelles performances pour le kit HABELO Clic&Go ?

Comme nous vous l’avons déjà dit, le kit Clic&Go de HABELO est un moyen simple d’améliorer votre expérience et de prolonger la durée de vie de votre vieux vélo ! Vous pourrez atteindre la vitesse de 25 km/h en assistance et parcourir de 50 à 80 km en fonction du type de terrain, du poids du cycliste et des conditions météorologiques. De plus, vous bénéficiez d’une tranquillité d’esprit avec une garantie de deux ans à partir de la date d’achat du kit de conversion Clic&Go. Le contrôleur digital inclus dans le kit vous offre un contrôle supplémentaire, en plus de l’application, pour personnaliser vos assistances. De plus, la batterie du kit se recharge rapidement, atteignant 80 % de charge en seulement trois heures et une charge complète en quatre heures. Le kit est également sans fil, ce qui le rend encore plus simple à installer et à utiliser. Enfin, il est important de noter que votre kit électrique est conforme à la législation et est assuré, ce qui vous permet de l’utiliser en toute légalité sur la voie publique. Avec le kit Clic&Go, vous profitez de performances exceptionnelles sans aucun souci.

Comment installer le kit en question ?

L’installation du kit Clic&Go est incroyablement simple, se déroulant en seulement deux étapes. Tout d’abord, dans la première étape, vous remplacez votre roue avant existante par la roue électrique Clic&Go. Cette opération est rapide et nécessite seulement quelques gestes simples. Ensuite, dans la seconde étape, vous vissez le support de batterie à l’emplacement de votre porte gourde sur le cadre du vélo et branchez le câble correspondant. En quelques minutes, vous voilà prêt à profiter des performances électriques de votre vélo nouvellement équipé. L’installation du kit Clic&Go est si facile que vous pouvez rapidement transformer votre vélo classique en un vélo électrique performant sans tracas.

Toutes les caractéristiques techniques :

Indice de protection/norme étanchéité : IP65 Waterproof

Capacité de la batterie : 36 V 8.7 Ah – 314 Wh – 30 cellules – 18 650 Lithium Ion Battery

Autonomie : de 50 à 80 km

Temps de charge : 3 h à 80 % et 4 h à 100 %

Chargeur : AC220V, 42 V, 2A, Type USB-C

Vitesse maximale : 25 km/h (conforme à la réglementation européenne)

Taille de roues disponible : 20’’ / 24’’ / 26’’ / 27,5’’ / 28’’ / 29’’ / 700 c

Couple maximal : 40 N.m

Connexion : Bluetooth 5.0 (connexion simultanée)

Lampe LED : 160 lumens (lumière blanche)

Port USB-C : Charge super rapide 18 W

Poids du kit : 4,5 kg

Pourquoi transformer un vélo classique en vélo électrique est-il une bonne option ?

Cette pratique, de plus en plus courante, est très appréciée des utilisateurs. Ce type de conversion procure plusieurs avantages, à commencer par un gain financier. Il est évidemment bien moins onéreux d’acheter un kit qu’un vélo électrique flambant neuf. En installant ce type de kit, vous agissez aussi pour l’environnement et contre les déchets inutiles. En effet, au lieu de jeter votre vieux biclou pour le remplacer, vous lui donnez une seconde vie, avec les mêmes avantages et fonctionnalités qu’un vélo électrique déjà monté. De nombreux vélos sont oubliés au fond des remises. Et pourtant, ils pourraient facilement retrouver une seconde jeunesse grâce à ce kit de conversion absolument génial ! Envie de tenter la transformation de votre vélo classique, retrouvez la liste des revendeurs de ce kit. Et si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : habelo.fr.

Pour le Black Friday, HABELO lance deux offres promotionnelles avec le code BLACK1 et BLACK2, ne les manquez pas, elles ne seront pas éternelles !