Les draisiennes entrent enfin dans le cadre légal du code de la route !

Les engins électriques ont pris une telle ampleur depuis le premier confinement de mars 2020, qu’il devient urgent de légiférer sur ces véhicules. Alors que certains véhicules n’étaient pas assujettis au respect du code de la route puisqu’ils n’étaient que très peu utilisés, certains y entrent désormais. C’est désormais le cas des cyclomobiles légers et des engins de déplacement personnel motorisés comme la draisienne. Depuis un décret du 14 janvier dernier, ils deviennent, au même titre que les trottinettes électriques, les monoroues ou gyropodes ils sont donc encadrés par le code de la route. Voici, désormais les règles à respecter pour utiliser une draisienne sur route.

C’est quoi une draisienne ?

Une draisienne est un cyclomobile léger et électrique conçu pour une seule personne. Ces véhicules disposent d’une selle (place assise) et d’un moteur qui ne doit pas excéder les 25 km/h de vitesse. Le poids à vide doit être de 30 kilos maximum. Le moteur électrique doit également avoir une puissance maximale de 350 W. Les véhicules thermiques ne sont pas considérés comme des cyclomobiles car non électriques. La draisienne étant un cyclomobiles sans pédale… Pour conduire une draisienne, les conditions seront donc les mêmes que pour un vélo électrique.

Quelles sont les obligations pour une draisienne ?

Si le vélo électrique n’a pas obligatoirement besoin d’une assurance, les conducteurs de draisienne devront obligatoirement posséder une Responsabilité Civile. En d’autres termes, elles devront donc être assuré comme un speed bike ou scooter électrique. Elles auront le droit de circuler sur les pistes cyclables en agglomérations et sur les routes limitées à 50 km/h. Hors agglomération, les draisiennes ne seront autorisées que sur les voies vertes et les pistes cyclables. La circulation des draisiennes est formellement interdite sur les trottoirs. Pour conduire une draisienne, le conducteur devra avoir au moins 12 ans. Comme pour le vélo électrique, le port du casque n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé. En revanche, les conducteurs devront porter un vêtement réfléchissant en cas de mauvaise visibilité ou la nuit.

La draisienne de Carrefour enfin homologuée ?

Souvenez-vous en mai dernier, nous vous parlions d’une draisienne à moins de 200€ vendue par Carrefour. Les acheteurs de cette draisienne s’était retrouvé devant un imbroglio juridique sans précédent. Certes la petite draisienne était accessible financièrement mais elle n’entrait dans aucun cadre légal… Non homologuée pour rouler sur la route, les utilisateurs ne possédant pas de certificat d’homologation ne pouvaient ni l’assurer, ni même rouler avec !

A l’époque cette draisienne était considérée aux yeux de la loi comme un scooter électrique mais sans qu’elle ne soit homologuée en tant que telle… Elle avait bien un guidon et une selle comme un vélo… Mais pas de pédales… comme un scooter ! Les acheteurs s’étaient donc vus dans l’obligation d’obtenir le permis AM (ex BSR), de l’assurer et de porter casques et gants, comme pour un scooter… Le nouveau décret devrait donc enfin permettre à tous ceux qui l’avaient achetée de se retrouver en règle vis-à-vis de la loi… Et enfin, de pouvoir utiliser leur draisienne, comme un vélo électrique et non plus comme un scooter !