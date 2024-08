Un joli code promo pour le vélo électrique Accolmile ColaBear 2.0 (53 km/h)

La rentrée approche à grands pas, et vous envisagez de laisser votre voiture au garage pour retourner au travail. Pendant vos vacances, vous avez peut-être loué un vélo électrique et avez le coup de foudre pour ce mode de transport écologique. Avec un vélo puissant, et même si vous devez emprunter des routes de montagne, vous pourriez gagner du temps, apprécier les paysages, et surtout gagner de l’argent ! Si tels sont vos projets futurs, je vous propose de découvrir le modèle Accolmile ColaBear 2.0, surpuissant, confortable et polyvalent. Avec lui, c’est certain, les trajets pour vous rendre au travail pourraient se prolonger pour des balades Nature ! Découverte.

Les points forts du vélo électrique

Au vu de ses nombreux points forts, il va me falloir faire un choix ! En effet, il se présente comme un vélo tout terrain électrique au moteur surpuissant, mais pas seulement. Si je devais retenir les principaux, je citerais son moteur avec entraînement central 48 V /750 W, sa batterie au lithium amovible de 20 Ah et l’éternel dérailleur Shimano 8 vitesses, qui équipe la plupart des vélos électriques actuels. Je vais désormais revenir plus en détail sur chacun des éléments cités pour vous guider dans votre choix.

Focus sur le moteur à entraînement central

Le moteur du vélo électrique de montagne Accolmile ColaBear 2.0 est donc central et préinstallé évidemment ! Avec sa puissance de 750 W, il assurera une conduite performante en toutes circonstances. De plus, son couple maximal étant de 120 N.M, il est capable d’atteindre les 50 km/h. Cette vitesse maximale, en France, nécessite l’obtention d’un permis A, B ou AM (ex-BSR). De plus, le port du casque et des gants sont obligatoires. La puissance du moteur nécessite un cadre solide, qui a été choisi en alliage d’aluminium pour plus de robustesse.

Focus sur la batterie

Un vélo si puissant, monstre de la route, se doit de disposer d’une batterie ultra-performante. C’est chose faite sur le vélo électrique Accolmile ColaBear 2.0 qui s’équipe d’une batterie de 20 Ah avec cellules Panasonic. Concrètement, elle vous assurera une autonomie de 45 à 50 km, en mode accélérateur, tout électrique, ou de 90 à 100 km, si vous choisissez le mode assistance au pédalage. Elle dispose aussi d’un petit plus intéressant : un port USB direct pour recharger un smartphone, ou brancher un GPS, entre autres. Amovible, il suffit de la décrocher pour la brancher et la laisser se charger sans craindre le vol.

Quels sont les autres caractéristiques à connaître ?

Au regard de sa puissance, ce vélo électrique Accolmile ColaBear 2.0 est évidemment conçu pour les adultes uniquement. De plus, il pèse tout de même 30 kilos, ce qui demande un peu de force physique pour le manipuler. La marque Accolmile recommande ce vélo pour utilisateurs qui mesurent de 1,6 à 1,9 m pour la version 69,8 cm, et de 1,7 à 1,9 m pour la version 73,7 cm et moins de 136 kg. Enfin, sachez qu’il dispose d’un système de freinage hydraulique, sûr et performant, et qu’il dispose d’un écran LCD BAFANG pour contrôler les éléments de votre vélo, tout en poursuivant votre balade ! Et, cela tombe bien, car vous allez pouvoir l’acquérir à plus bas prix, en utilisant un code promo AliExpress qui fonctionne dispo ici.

