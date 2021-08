EP-2 Pro : Test et prise en main du vélo électrique (speedelec) d’ENGWE

Les randonnées en vélo, c’est bien. Mais c’est encore mieux avec un vélo électrique ! Vous profitez de la balade et du paysage sans se tuer au pédalage ! Surtout que de nos jours, il existe des tas de modèles spécialement pensés pour les tous les types de parcours. Comme le VTT électrique EP-2 Pro de la marque ENGWE ! Son constructeur promet un e-bike puissant, du coup, on a décidé de tester la bête pour voir ce qu’elle a vraiment dans le ventre. On vous dit tout !

Déballage et design

Le vélo est livré dans un long et imposant carton. Ce dernier est parfaitement protégé avec des cales en polystyrène et tous les éléments sont très solidement fixés au cadre par un jeu de “serflex”. La bicyclette est également livrée avec un kit multi outils (qui ne servira pas pour le montage), un chargeur et sa notice de montage. D’emblée, le vélo électrique EP-2 Pro attire l’œil avec son look atypique à la fois imposant et tout en élégance ! Il se démarque particulièrement par la présence de ses deux gros pneus (fat bike) qui promettent d’excellentes performances tout-terrain.

Ils promettent notamment une très bonne adhérence sur les sols difficiles, comme les sols sableux et enneigés. A cela s’ajoute un cadre en alliage d’aluminium orange (un peu flashy) avec une finition brossée brillante, pour un rendu qui accentue l’allure puissante et sophistiquée du vélo. Le VTT EP-2 Pro se veut également très simple à assembler et pratiquement clé en main : vous aurez juste à installer le guidon et les pédales et c’est tout. Le vélo est prêt à braver le bitume après une charge complète !

Solidité

En plus d’avoir un beau design, le VTT électrique EP-2 Pro d’ENGWE promet aussi une structure solide qui peut supporter un poids jusqu’à 150 kg. Un critère important pour un vélo tout terrain ! Son fabricant assure qu’il est doté d’un cadre en alliage d’aluminium. Celui-ci offre non seulement un maximum de solidité, mais aussi (et surtout) une forte résistance à la corrosion. Le vélo est également doté d’une fourche avant en acier au carbone à haute résistance.

Cette dernière promet une très bonne absorption des chocs, le confort est donc au rendez-vous ! A tout cela s’ajoute une structure légère qui permet de manier facilement le vélo. Mais aussi, vous pourrez le transporter sans encombre en voiture ou dans vos bras lorsqu’il est plié. Les finitions sont plutôt bonnes dans l’ensemble à part le cache de la batterie qui n’est pas assez solidement fixé… Le vélo semble particulièrement solide, mais cela reste à confirmer sur la durée.

Prise en main et réglage

Pour démarrer le vélo vous devrez obligatoirement insérer la clé de sécurité sous le cadre du vélo, en position “on”. Ce qui n’est pas clairement indiqué dans la notice. Idem pour la pression des pneus, aucune indication n’est fournie sur la pression exacte à respecter. Nous les avons gonflés à deux bars. La Notice manque clairement de clarté mais cela n’est pas rédhibitoire.

Comme n’importe quel vélo, la selle et le guidon sont ajustables en hauteur. Le système de réglage de la selle est clairement perfectible, le tube de ce dernier est bloqué par une épaisseur en caoutchouc qui a tendance à s’éjecter à chaque réglage…

Batterie et autonomie

Avec un moteur aussi puissant, le VTT électrique EP-2 Pro d’ENGWE se doit d’embarquer une excellente batterie ! Le vélo est ainsi alimenté par une batterie 48V 12.8Ah. En plus de permettre au vélo de rouler jusqu’à 45km/h (théorique) en mode électrique pur, elle lui permet également de parcourir jusqu’à 70km (théorique) en une seule charge… Dans les faits, nous avons testé le vélo en mode “speedelec” et la batterie est déjà à 50% après seulement 11 km.

La batterie est parfaitement logée dans le cadre mais elle est totalement amovible : vous pourrez donc la retirer du vélo électrique pour pouvoir la recharger n’importe où. Il est toutefois possible la charger directement sur le vélo via le port positionné sur le cadre du VTT.

Freinage et sécurité

La sécurité c’est important et le freinage primordial ! ENGWE l’a bien compris, son VTT électrique embarque ainsi tout ce qu’il faut pour que vous puissiez l’utiliser en toute sérénité. Le EP-2 Pro est ainsi doté de freins à disque avant et arrière. Il propose aussi 7 choix de vitesses arrière en fonction de vos besoins. Dans les faits nous trouvons les freins à disque manquent un peu de mordant, cela devrait pouvoir se régler assez facilement. Quant au nombre de vitesses physique, on pédale assez vite dans le vide, une ou deux vitesses supplémentaires n’auraient vraiment pas été du luxe.

Puissance et performances

En tant que vélo électrique tout terrain, le EP-2 Pro se doit d’embarquer un moteur puissant, en plus de ses gros pneus ! Le vélo est ainsi propulsé par un moteur à engrenages sans balai à grande vitesse 750 W et contrôleur intelligent sans balais 48 V.

D’ailleurs, pour ce qui est des performances, il faut savoir que le vélo propose 3 modes de conduite : vous pourrez choisir le mode électrique pur, le mode assistant ou alors le mode vélo classique si vous avez envie de pédaler par vous-même. Ensuite, le vélo propose 5 niveaux de puissance en fonction de vos besoins en ce qui concerne le pédalage électrique. Vous pourrez ensuite modifier très facilement les niveaux de puissance en appuyant sur la touche « M ».

Le vélo électrique EP-2 Pro d’ENGWE dispose d’un couple vraiment très puissant. Un simple coup de pédale suffit pour démarrer et atteindre très rapidement les 30-35 km/h maximum. Les boutons du comodo positionnées sur la poignée gauche permettent d’augmenter ou de diminuer la vitesse de l’assistance électrique.

La selle ainsi, les pneus large et ses amortisseurs avant (très efficaces) offrent le maximum de confort. La tenue de route est également excellente, même à pleine vitesse dans les pentes de la Croix Rousse dans le quatrième arrondissement de Lyon.

Comme nous le faisons sur tous nos tests de vélos électriques, Nous avons testé l’assistance électrique montée rue Eugène Pons, une des pentes les plus raides de Lyon. Le vélo parvient à la gravir en moins de 3 minutes à une vitesse moyenne de 18 à 19 km/h. (Pour info je pèse 80 kg) Quant à l’endurance de la batterie, le constructeur promet une autonomie d’environ 70km. Celle-ci dépend évidement des conditions d’utilisation du deux roues. comme je vous le disais un peu plus haut, nous sommes à 50% de la batterie après seulement une dizaine de kilomètres, mais nous l’avons mis à rude épreuve. Nous ferons des tests complémentaires pour mesurer son autonomie sur sol plat (velotaf).

Le prix ?

Le vélo électrique EP-2 Pro d’ENGWE est proposé (à l’heure ou nous écrivons ses lignes) à 1 196,88 euros. Moins de 1200€ pour un VTT pliable ca reste très raisonnable malgré les quelques défauts cités un peu plus haut. La marque offre d’ailleurs à nos lecteurs un bon de réduction supplémentaire de moins 28% : Neoengwe soit environ 860 €.

Conclusion

Le vélo électrique EP-2 Pro d’ENGWE est un VTT pliable doté d’une batterie plutôt résistante. Le design est très sympa et vraiment atypique. L’autonomie en mode speedelec est clairement en dessous des performances annoncées par le constructeur mais celles-ci restent toutefois plutôt convenables. Le système de pliage est plutôt bien pensé ce qui permet de le ranger dans le coffre de n’importe quel type de véhicule. Le constructeur garantie les pièces 1 an. EP-2 Pro de la marque ENGWE

Avertissement : Ce vélo n’est pas homologué pour les routes Françaises. Celui-ci dépasse les 25km/h et la poignée d’accélération ainsi que le mode électrique sans pédalage le classe dans la catégorie des speedelec. Son utilisation en France sera donc réservée sur chemins privés.

Points Positifs :

Un tarif très compétitif

Bonne tenue de route

Un Design original

Un vélo pliable

Robuste

Points négatifs

Une autonomie en dessous de celle annoncée

Non homologué pour les routes Françaises (aucun bridage possible à notre connaissance)

Une notice incomplète

Des freins pas assez mordants

Manque 1 ou 2 vitesses

Le vélo en bref !

Marque : ENGWE

Modèle : EP-2 PRO

VTT électrique pliant

Pneus tout-terrain : 20 pouces / 4 pouces de larges

Moteur : 750 w

Batterie amovible : 48V 12.8Ah

Autonomie : 120 km/h

Dérailleur Shimano 7 vitesses

Suspensions fourche : Oui

Freins : à disque mécaniques

Écran LCD couleur : oui

Selle réglable : oui

Guidon réglable : Oui

Jantes : Bâtons

Garde-boue : Oui

Porte-bagage : Oui

Eclairage avant : Oui

Eclairage arrière : Oui

Ordinateur de bord : Oui

Accélération : à la poignée

Béquille : Oui





Article rédigé par Alexia Domoina et Alexandre