Nilman Bicycle, un vélo en carbone ultra léger et « made in France » de seulement 11,9 kg

Nous n’avons pas pour habitude de relayer des cagnottes solidaires, mais l’histoire de Nilman Bicycle nous a touché. Cette petite entreprise fondée en 2022 par Nils Mangold, un ancien coureur cycliste de haut niveau, avait pour ambition de ramener la fabrication des vélos en France, et de créer des emplois. Fabriquer localement des vélos légers et performants, un avenir prometteur à l’heure où la mobilité douce est au cœur des enjeux de la transition énergétique. Victime d’un mauvais coup du sort sur lequel je reviendrai un peu plus tard, Nilman Bicycle en appelle à la générosité des futurs utilisateurs pour que l’entreprise perdure. En ouvrant une cagnotte sur Ulule, avec un objectif de 30 000 €, elle n’a qu’un but : maintenir l’entreprise et mener à bien son projet originel. Retour sur cette belle, mais douloureuse histoire.

Un projet innovant et Made in France

Nilman Bicycle s’était donné pour mission de produire des vélos alliant légèreté, performance et simplicité d’entretien. Avec des cadres et roues en carbone fabriqués en Alsace, ces vélos sont pensés pour une utilisation variée : trajets urbains, sorties du week-end ou aventures de bikepacking. De plus, ils sont équipés de nombreuses innovations comme une transmission par courroie Gates et des moyeux à vitesses internes Alfine. Des modèles qui nécessitent peu d’entretien et dont quatre prototypes avaient été prévus en présentation lors du dernier salon Made In France. Mais, l’histoire en a décidé autrement.

Le vol des prototypes : un coup dur pour l’entreprise

Alors que le lancement du salon était prévu le lendemain, Nilman Bicycle a vu disparaître ses quatre prototypes, la veille, dans la nuit. Disparus. Volés. Des mois, voire des années de travail acharné, envolés en quelques heures, laissant l’entreprise dans le désarroi le plus total. Ce salon devait être une opportunité de générer des revenus et de valider la commercialisation des vélos, mais l’absence des modèles a compromis la concrétisation de nombreuses commandes potentielles. Ce qui est, somme toute, assez compréhensible. Et, la perte est immense : coûts du salon, disparition des prototypes, retards dans le calendrier de lancement, et une trésorerie mise à mal. L’entreprise, encore en phase de démarrage, se retrouve au bord du gouffre, mettant en péril les trois postes salariés ainsi que la pérennité du projet.

Une cagnotte pour relancer l’activité

L’idée de lancer une cagnotte a fini par germer dans l’esprit de Nils Mangold, pour conserver son entreprise, ses salariés, et voir son projet aller au bout. Ainsi, la petite équipe a lancé une campagne de financement participatif pour récolter 30 000 € qui serviront à :

Recréer les prototypes volés : Gravel, Urbain-E, Urbain Performance et Urbain Single Speed

Couvrir les charges courantes pendant les trois mois nécessaires avant la reprise de l’activité

Relancer la commercialisation et concrétiser les ambitions de l’entreprise.

Les fonds supplémentaires, s’il devait y en avoir, permettraient d’accélérer le développement en investissant dans des moules supplémentaires pour les cadres ou un banc d’essai, garantissant un haut niveau de qualité. Si vous souhaitez aider Nils Mangold et Nilman Bicycle, rendez-vous sur la page Ulule ! Et, vous ? Que pensez-vous de cette initiative ? Seriez-vous prêts à les aider à remonter la pente ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.