Dans 99 % des situations, le déclenchement d’une alarme fait fuir les cambrioleurs

En 2023, la France a enregistré 217 100 cambriolages de résidences principales et secondaires, marquant une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente, selon le ministère de l’Intérieur. Et, les cambrioleurs ne s’attaquent pas seulement aux maisons, les appartements peuvent aussi être une cible de choix. Les allées et venues y sont fréquentes et on ne surveille pas toujours les parties communes ! Protéger son appartement avec une alarme connectée et des caméras apparaît alors comme une solution efficace et rassurante. À titre d’exemple, une alarme Nexecur pour son appartement pourrait être une idée judicieuse.

Une alarme et des caméras connectées dissuadent les cambrioleurs

Selon une étude de l’UFC-Que Choisir, les caméras connectées sont de plus en plus utilisées par les particuliers souhaitant surveiller leur domicile, grâce à leur simplicité d’installation et d’utilisation. En effet, les caméras connectées sont souvent relativement simples à installer et surtout à mettre en fonctionnement. Bien entendu, une alarme ou des caméras n’empêcheront jamais les cambrioleurs d’entrer par effraction, néanmoins, pour les moins téméraires d’entre eux, elles peuvent avoir un formidable pouvoir dissuasif. Néanmoins, méfiez-vous des leurres et des alarmes factices, car les cambrioleurs savent parfaitement les repérer ! Quoi qu’il en soit, une alarme qui se déclenchera et provoquera une sirène tonitruante devrait les faire déguerpir avant l’arrivée des forces de l’ordre !

Une surveillance en temps réel de votre appartement !

Certes, votre immeuble est peut-être déjà protégé par divers systèmes comme un digicode ou un pass pour entrer. Mais, ce n’est pas le cas de tous les bâtiments : l’immeuble de ma fille, par exemple, très ancien, est ouvert à tous, sans autre protection que sa serrure de porte d’entrée. Elle a d’ailleurs opté pour une serrure connectée pour sécuriser son logement, mais envisage désormais une alarme. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour pouvoir surveiller en temps réel ce qui se passe chez elle, et surtout si une personne essaie d’entrer. Travaillant de nuit, elle s’inquiète souvent de savoir ce qu’il se produit en son absence. L’alarme connectée est rassurante pour tout propriétaire ou locataire. En effet, elle prévient en temps réel, sur le smartphone, de toute présence suspecte dans les lieux ! De plus, certaines alarmes couplées à des caméras, sont équipées de microphones et de haut-parleurs, permettant une communication bidirectionnelle avec les personnes présentes dans le logement.

L’alarme connectée : une preuve irréfutable pour la justice !

Si vous installez une alarme et des caméras connectées chez vous, il est interdit, pour un particulier, de filmer la voie publique selon cet article publié sur service-public.fr. Et, à l’inverse, pour les autorités, il leur est interdit de filmer les entrées et les halls d’immeuble. Mais, en tant que copropriétaires, vous avez le droit de protéger votre appartement avec une alarme et des caméras et de filmer votre entrée. Attention cependant, vous n’êtes pas autorisé à filmer les parties communes, mais un système de vidéosurveillance peut être installé via le syndic. Ainsi, en cas d’effraction, les enregistrements vidéo fournis par la caméra connectée constituent des preuves précieuses pour les forces de l’ordre et les compagnies d’assurance. Ces images facilitent l’identification des malfaiteurs et peuvent accélérer les démarches d’indemnisation. Ainsi, disposer de telles preuves renforce la sécurité juridique des occupants et augmente les chances de retrouver les biens volés. Le cambriolage d’un appartement peut totalement passer inaperçu s’il n’est pas protégé par une alarme, car les autres copropriétaires ou locataires n’auront pas forcément conscience du larcin qui s’y déroule.

Faut-il une autorisation pour installer une alarme connectée dans un appartement ?

L'installation d'une alarme dans un appartement en copropriété est soumise à plusieurs règles. Néanmoins, sachez qu'il n'existe pas de réglementation nationale spécifique pour les alarmes. En revanche, certaines villes ou préfectures imposent des restrictions, notamment sur le niveau sonore des alarmes. Il est possible qu'un maximum de décibels soit admis par un arrêté quelconque. Avant d'installer un système d'alarme sonore dans votre appartement, consultez la réglementation locale. De plus, il faudra aussi consulter le règlement de copropriété avant de débuter toute installation. Ce document fixe les règles de fonctionnement de l'immeuble et peut interdire ou restreindre l'usage d'une alarme anti-intrusion, particulièrement en raison des nuisances sonores qu'elle pourrait provoquer pour les voisins. Quant aux caméras de vidéosurveillance reliées à l'alarme, elles sont aussi soumises à des conditions d'utilisation strictes. Comme je vous le disais plus haut, il est strictement interdit de filmer les espaces publics, les parties communes, comme les couloirs ou les entrées des logements voisins. En revanche, vous avez totalement le droit de filmer l'entrée intérieure de votre appartement, votre balcon, votre terrasse ou votre jardin si celui-ci est privatif.