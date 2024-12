Je teste les dernières caméras eufyCam 3 Pro et la Homebase Eufy Security S3 Pro

Vous savez désormais que je suis particulièrement friand de tests en tous genres, et j’aime beaucoup les objets connectés qui me facilitent la vie ! Lorsque eufyCam m’a proposé de tester le kit S3 Pro, il m’a été difficile de refuser, d’autant que j’utilisais déjà la SoloCam S220 et l’Indoor Cam 2K, que je vais d’ailleurs conserver. Je connaissais donc déjà la qualité des produits, et ai accepté d’intégrer le S3 Pro à mon système existant. Actuellement vendu au prix de 649 €*, ses caméras 4K et son panneau solaire intégré, m’ont semblé être un excellent choix. Faciles à installer et fiables, elles ont parfaitement répondu à mes attentes et voici mon retour d’expérience après quelques semaines d’utilisation.

Mes premières impressions au déballage

Dès le déballage, j’ai été impressionné par la qualité de fabrication des caméras. Les panneaux solaires intégrés sont un véritable atout : ils éliminent le besoin de recharger manuellement les batteries, et permettent une véritable économie. De plus, j’aime l’idée que ce kit soit alimenté par une énergie renouvelable. Quant à la première installation, elle a été un jeu d’enfant. Les caméras se fixent facilement grâce aux supports fournis, et le système SolarPlus 2.0 garantit une autonomie ininterrompue, même par temps nuageux. J’ai également opté pour remplacer ma précédente station HomeBase par la nouvelle version S380 incluse dans ce kit. La configuration via l’application eufy Security a été intuitive et rapide.

Mon installation et ses principaux atouts

J’ai choisi d’installer l’une des caméras près de mon portail, une zone non éclairée la nuit. Grâce à la technologie MaxColor Vision, les images capturées sont d’une clarté impressionnante, même dans une obscurité totale, sans avoir besoin de projecteurs. Cette qualité 4K m’a permis d’identifier un livreur qui avait laissé un colis au mauvais endroit, un détail qui aurait été flou avec une caméra standard. D’ailleurs, lorsque qu’un livreur se présente et grâce à la détection des mouvements humains, je reçois une notification, pratique lorsque l’on dispose d’une grande maison.

De plus, le fait qu’il détecte les mouvements humains réduit les fausses alertes. La caméra ne se déclenche plus lorsque mon chat ou d’autres, passent devant, et c’est un véritable atout lorsque l’on vit à la campagne. En revanche, quand mon gentil voisin sonne à la porte, elle se déclenche et m’avertit. J’apprécie aussi la grande capacité de stockage de ce kit S3 Pro, avec 16 Go inclus, extensibles jusqu’à 16 To, je n’ai pas à m’inquiéter de payer des frais mensuels comme avec d’autres systèmes. De plus, l’intégration de l’IA dans la HomeBase S380 permet une gestion intelligente des vidéos enregistrées. Enfin, le système est compatible avec Apple Home, Alexa et Google Assistant. Ainsi, j’apprécie aussi le contrôle total sur mes données, un point essentiel pour préserver ma vie privée.

Focus sur la sécurité et l’autonomie

Avec ce type d’appareils, je m’interroge toujours sur l’autonomie, en imaginant que les batteries lâchent pendant mes vacances, par exemple. Vous l’aurez compris, grâce au panneau solaire qui l’équipe, je n’ai plus à m’inquiéter de cela, d’autant qu’il fonctionne même par temps nuageux. En termes de sécurité, j’ai aussi décidé de renforcer celle de l’arrière de ma maison avec une seconde caméra installée.

Cette zone est peu fréquentée, mais cachée, elle pourrait justement être choisie par des intrus. Et, grâce à la détection radar et à la portée impressionnante du Wi-Fi, j’ai pu sécuriser cette partie sans souci de connexion. Eh oui, grâce la combinaison du radar et de l’infrarouge passif (PIR), le système excelle réellement en matière de détection de mouvement.

Une application intuitive et utile

Le système S3 Pro est relié à une application dédiée, et c’est une solution hyper pratique. En effet, cette dernière permet de définir des zones spécifiques à surveiller. Par exemple, j’ai paramétré une zone autour de mon portail et de mon jardin pour limiter les notifications uniquement aux mouvements pertinents dans ces espaces. De plus, le système s’équipe d’une fonction microphone, baptisée technologie audio full duplex. Ainsi, quand j’ai eu l’occasion de le tester avec un ami, j’ai été immédiatement impressionné par la capacité des microphones à capter ma voix, même à une distance de 8 mètres.

Je me suis positionné à différents endroits de la pièce, parlant avec un volume normal. Chaque mot a été transmis avec une clarté saisissante grâce à la réduction du bruit assistée par intelligence artificielle. Cette fonctionnalité m’a permis de communiquer sans effort, même dans un environnement bruyant. Quant à mes interlocuteurs, ils m’ont parfaitement entendu et compris, notamment lorsque j’ai demandé au livreur de déposer le colis devant mon portail le temps que j’arrive pour ne pas le retarder.

Mon verdict sur le kit eufyCam S3 Pro

Après plusieurs semaines d’utilisation, je peux dire que le kit eufyCam S3 Pro répond parfaitement à mes attentes. Il combine une qualité d’image exceptionnelle, une autonomie solaire fiable, et une gestion intelligente des données, le tout sans frais mensuels, et c’est vraiment quelque chose qui mérite d’être souligné. La plupart du temps, ces kits sont vendus avec des abonnements pour accéder à toutes leurs fonctionnalités, ce n’est pas le cas ici et c’est un très bon point. L’installation s’est avérée simple, et compatible avec mon système existant, évitant également de me séparer de mes caméras et par conséquent de produire un déchet supplémentaire, même si j’aurai probablement trouvé preneur autour de moi.

Si vous recherchez un système de surveillance de votre domicile à prix relativement raisonnable et rapide à installer, sans prise de tête, le kit S3 Pro d’eufyCam vendu au prix de 649 €, pourrait parfaitement vous convenir. Alors ? Êtes-vous convaincus par mon retour d’expérience ? Les vacances de Noël approchent, penser à protéger sa maison pourrait être judicieux, c’est l’un des moments préférés des cambrioleurs pour visiter les maisons vides. Et, si jamais cela se produisait, le kit S3 Pro m’avertirait directement de leurs présences même à des centaines de kilomètres de chez moi.

Les plus

Facile à installer

Une application dédiée très intuitive

De nombreuses fonctionnalités

Compatible avec les anciens modèles de caméra

Les moins

Une caméra un peu encombrante

*Le prix a été relevé le 2 décembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

