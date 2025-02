J’ai testé les caméras IMOU Rex VT Pro et Ranger Dual : verdict après 15 jours d’utilisation

Depuis longtemps, je cherchais une solution fiable pour garder un œil sur mon chien et mes chats lorsque je suis absent. De plus, avec ma fille en bas âge, l’idée d’un dispositif de surveillance discret et efficace pour sa chambre me trottait en tête. Alors, lorsque la marque IMOU m’a proposé de tester deux caméras de surveillance intérieures : la Rex VT Pro et la Ranger Dual, j’ai immédiatement accepté. Tout d’abord, leur design me paraissait sympa, et le fait que l’une d’elles disposait de deux caméras m’a intrigué. La Rex VT Pro est une caméra accessible (70,98 €* sur Cdiscount) comme la Ranger Dual (59,99 €* en promotion au lieu de 65,99 €** sur Amazon). Après un peu plus de quinze jours d’utilisation, voici mon retour d’expérience.

Présentation de la caméra IMOU

J’ai installé la Rex VT Pro dans mon salon, avec l’objectif principal de surveiller mes animaux en mon absence. Cette caméra propose une résolution impressionnante de 3 K (5 MP), une couverture panoramique à 360° et une fonction de suivi automatique. Son interphone vidéo à un bouton m’a permis d’interagir avec mes animaux de façon surprenante. En effet, lorsque mon chien commence d’aboyer ou que mes chats font des bêtises, je peux leur parler à distance et les calmer instantanément. Mes voisins sont aussi convaincus que moi, l’un d’eux m’a même demandé si mon chien allait bien ! J’ai découvert une autre fonctionnalité intéressante : les rappels vocaux pré-enregistrés. Par exemple, j’ai configuré un mémo pour rappeler à mes animaux de ne pas monter sur la table à certaines heures. Néanmoins, cette fonctionnalité me semble plus utile, voire essentielle, pour rappeler à des personnes âgées, leurs prises de médicaments, entre autres.

De plus, le mode de vision nocturne s’est également révélé très efficace, me permettant de vérifier leur activité la nuit. Enfin, la détection de sons anormaux ajoute un niveau de sécurité supplémentaire : j’ai reçu une alerte immédiate lorsque mon chien a aboyé à cause d’un bruit suspect à l’extérieur. Enfin, la connectivité est fluide avec l’application IMOU, qui me permet de consulter en direct ce qui se passe chez moi, même depuis mon bureau. J’ai aussi testé la fonction d’enregistrement en boucle qui me permet de garder une trace des événements sur une carte SD. Côté design, son aspect compact et sobre lui permet de s’intégrer parfaitement à mon intérieur. L’installation se fait en quelques minutes, et tout est rapidement opérationnel. Je vous rappelle le prix de la caméra IMOU Rex VT Pro : 70,98 €* sur Cdiscount.

Présentation de la caméra IMOU Ranger Dual

Pour la chambre de ma fille, j’avais besoin d’une caméra plus adaptée à une surveillance continue, en remplacement d’un baby phone. Je ne suis pas fan de ces appareils, je les trouve bruyants, sursautant au moindre son qui s’échappe de la chambre. Alors, j’ai imaginé le remplacer par la Ranger Dual qui, finalement, répond parfaitement à cette exigence grâce à son objectif fixe qui assure une surveillance 24 h/24 et 7 j/7, sans aucun angle mort. Le suivi automatique m’a également impressionné : lorsque ma fille bouge, l’objectif rotatif la suit automatiquement, me permettant de toujours la voir clairement. Ainsi, à la moindre alerte, je suis prévenu sur mon smartphone, et je peux aussi juste la regarder dormir lorsque je suis au travail, j’adore cette idée !

Autre point fort : le mode d’enregistrement de sauvegarde AOR. Plutôt que d’enregistrer en continu, la caméra capture des vidéos en pleine qualité quand un mouvement suspect est détecté et stocke des images à intervalles réguliers le reste du temps. Cela permet d’économiser de l’espace tout en ayant un historique complet. La détection avancée des bruits anormaux s’est aussi avérée très utile : j’ai reçu une alerte lorsque ma fille s’est réveillée en pleurant au milieu de la nuit. Le plus intéressant, c’est la personnalisation des alertes. J’ai pu ajuster la zone de détection afin de recevoir uniquement des notifications pertinentes. La fonction de double objectif permet aussi de voir en même temps une vue d’ensemble et un zoom détaillé, très utile pour garder un œil précis sur les zones importantes de la chambre. Je vous rappelle le prix de la caméra IMOU Ranger Dual : 59,99 €* en promotion au lieu de 65,99 €** sur Amazon.

Mon verdict après 15 jours d’utilisation

Après quinze jours d’utilisation intensive, je dois dire que ces deux caméras ont surpassé mes attentes. La Rex VT Pro s’est imposée comme un véritable assistant pour surveiller et interagir avec mes animaux à distance. Pouvoir les observer, leur parler et réagir en temps réel est un confort indéniable. Quant à la Ranger Dual, elle est devenue un indispensable dans la chambre de ma fille. Son suivi automatique et la détection précise des mouvements et des sons me rassurent au quotidien. La qualité d’image impeccable et la vision nocturne à haute précision permettent d’obtenir des images claires même dans l’obscurité totale.

Côté sécurité, j’apprécie particulièrement les options de protection de la vie privée : d’un simple clic dans l’application, je peux fermer l’objectif pour garantir qu’aucune image n’est enregistrée lorsque ce n’est pas nécessaire. Les essais gratuits de stockage en nuage IMOU Protect m’ont aussi permis d’avoir accès à mes enregistrements en toute sérénité. J’ai même pu partager l’accès avec ma compagne, afin de pouvoir également surveiller notre fille depuis son propre smartphone.

Nous pouvons aussi interagir ensemble lorsque l’un est dans la chambre, et l’autre dans le salon ou à l’extérieur. C’est peut-être un détail, mais je passe beaucoup de temps sur la route avec de nombreuses pauses obligatoires, alors le moindre contact même vocal est important, là, j’ai aussi le contact visuel.

Est-ce que je conseillerai l’une ou l’autre des caméras IMOU ?

La réponse est oui, définitivement oui ! Si vous cherchez une caméra de surveillance intérieure performante et facile à utiliser, je ne peux que vous recommander ces modèles d’IMOU. La Rex VT Pro est parfaite pour surveiller vos animaux et interagir avec eux, tandis que la Ranger Dual est une solution idéale pour la surveillance des enfants. Et vous, quelle situation vous inciterait à installer une caméra de surveillance chez vous ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

